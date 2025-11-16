2025五分埔街舞衣術節」 Brat街舞狂潮來襲！

▲臺北市商業處江美玲副處長致詞，歡迎民眾前往五分埔遊逛。

【記者 郭夢迪／台北 報導】由臺北市商業處攜手台北市五分埔商圈促進會主辦的年度街舞活動-「2025五分埔街舞衣術節」，於 昨（15）日在五分埔商圈熱力飆舞！今年以「Brat街舞狂潮」為主題，強調年輕世代自由、無拘無束，充滿個性與青春無畏的街舞靈魂，結合五分埔商圈潮流服飾與配件，在節奏中每一個舞步、每一件衣物都體現著不同的街頭時尚態度，來自各地的街舞團隊集結五分埔潮流舞台，展現「舞技×造型×創意」，街頭文化結合五分埔商圈潮流服飾，展現商圈獨特魅力。

臺北市產業發展局指出，五分埔商圈長年以來是臺灣潮流服飾的重鎮，集結眾多具備敏銳時尚嗅覺與快速應變能力的店家，這裡不僅匯聚來自世界各地的服飾與配件，更能在第一時間推出最新、最夯的流行款式，價格親民、選擇多樣，成為潮流愛好者必訪的時尚地標。如今電商及社群直播也是五分埔店家的主要市場之一，透過拓展線上平台通路，更將五分埔的流行能量延伸至全臺甚至海外。

▲MIXCIN DIVINE隊以充滿熱力的舞技及造型脫穎而出榮獲U15第一名及最佳造型獎。

臺北市政府為提振商圈產業經濟，自107年舉辦五分埔街舞衣術節，今年已經邁向第8年，自113年起除於暑假期間串聯捷運盃街舞大賽露出商圈品牌外，更邀請參賽者隊伍穿著在五分埔購買的服飾配件參賽並拍攝IG Reels短影音標記五分埔商圈及街舞衣術節活動，增加商圈線上曝光度，今年賽事首度分為U15 及OPEN 15+ 雙賽制並提供7萬元五分埔購衣金作為參賽隊伍治裝補助，期讓更多目標族群都能參與五分埔商圈的年度盛事，透過創意展現獨特衣著風格，進一步呈現五分埔商圈的魅力特色。

台北市五分埔商圈促進會陳永昌榮譽理事長也表示，街舞文化風靡全球每一個世代，五分埔街舞衣術節不僅是一場街舞賽事，更是年輕世代創意與地方商圈結合的文化實驗，透過街舞爆發的能量，讓五分埔商圈從傳統服飾批發區，轉化為引領潮流的文化地標。

本次活動更與週邊店家串聯並配合「2025台北水舞嘉年華」主題期程相互連結行銷推廣五分埔商圈，自114年9月27日至11月16日至五分埔商圈任一店家消費，憑發票、收據或出貨單，不限金額掃碼上傳至活動線上登錄表單即有機會抽中iPhone，目前各店家反映活動大受民眾好評，參與十分熱烈，到場觀賽的民眾與應援團們不妨也前往週邊店家走走逛逛，挖寶的快樂，就在五分埔商圈！

▲高振源處長、陳永昌榮譽理事長與得獎隊伍大合影。

今年的賽事完美呈現五分埔多元並充滿活力的商圈精神，U15組最終由MIXCIN DIVINE隊脫穎而出榮獲第一名及最佳造型獎 ，MIXCIN BOSSy隊則獲得第二名；OPEN 15+組由Monster beats隊以精湛舞技榮登第一名及最佳造型獎寶座，第二名則為FOUREIGN隊。街舞與服飾的結合不只是展示，更是新世代創作與自我表達的形式，未來五分埔商圈將結合服飾創意、街頭文化與商圈特色，持續推動品牌化經營。更多活動資訊請至臺北市商業處FB粉絲團「台北市商業處-我是商Ya人」 (http://www.facebook.com/tcooc/)查詢。