2025亞太醫療永續轉型論壇登場 主播徐韻翔引領跨界對話

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

由CSRone永續智庫與台灣永續能源研究基金會共同主辦的「2025亞太醫療永續轉型論壇」昨(5)日登場，吸引近300位國內外專家學者與產業領袖齊聚現場。論壇由知名主播、同時也是台灣第一位取得ESG企業永續管理師證照的徐韻翔主持。今年論壇主題為「Future is One Health」，呼應世界衛生組織（WHO）倡議的「健康一體（One Health）」精神，聚焦氣候變遷、人力資源及科技變革下的醫療永續發展。

開幕儀式由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、CSRone永續智庫創辦人嚴德芬致詞揭幕，衛福部代表等貴賓皆到場共襄盛舉。徐韻翔表示，自己的ESG企業永續管理師證書，就是由簡又新董事長親自頒發，感謝台灣永續能源研究基金會培育許多企業永續管理師人才，為社會貢獻心力。

嚴德芬表示，氣候變遷與資源挑戰正迫使醫療體系面對「減排與轉型」的雙重壓力。她指出，論壇集結國內外專家與醫療機構實踐經驗，期望能激盪出醫療永續的新方向與行動動能。

徐韻翔表示，這場論壇不只是醫療專業的交流，更是跨越健康、環境與科技的永續對話。」今年論壇的兩大核心議題「綠色醫療價值鏈」與「醫療人力與AI協作」，正是推動台灣醫療永續轉型的關鍵支點。「綠色醫療」不只是節能減碳，更涵蓋供應鏈管理、資源循環與醫療機構營運模式的全方位升級；同時面對AI發展浪潮，認為AI應該是醫療人員的夥伴，而非競爭者。

活動上半場以「綠色醫療價值鏈」為主題，衛福部醫福會副執行長林名男指出，氣候韌性是醫療體系的基石，醫院應以能源管理與低碳建築為策略核心。頤德事業群副總陳建佑強調，打造永續醫療供應鏈需仰賴跨產業合作與數據透明。與談嘉賓包括台北醫院院長鄭舜平、IRPMA公共事務主任委員及玉山銀行永續金融部協理張智凱，從臨床實務、製藥產業與金融支持三面向深入探討綠色醫療的落實策略。

論壇下半場聚焦「醫療人力與AI協作」，由數位時代總編輯王志仁主持。大阪大學AI醫療中心副中心長川崎良分享日本AI臨床應用實例，說明AI如何協助決策與優化醫療流程；健保署副署長龐一鳴介紹健保數位轉型的最新進展與挑戰，並與林口長庚醫院院長陳建宗共同探討AI應用與醫療倫理的平衡，確保智慧醫療發展能兼顧制度與人本價值。

徐韻翔表示，這是一場「兼具溫度與智慧」的永續對話，不僅是知識交流平台，更是產、官、學、研共創永續健康體系的起點。從「綠色價值鏈」到「AI協作」的轉型過程，唯有跨界共創，台灣才能在亞太醫療永續浪潮中成為標竿，攜手構築One Health的未來藍圖。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

