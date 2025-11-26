2025亞洲技能競賽開幕 總統：AI發展快速但「溫度」與「手感」無可取代

賴清德總統今天(26日)晚間出席「2025亞洲技能競賽」開幕典禮時指出，在AI快速發展的今日，數據可以運算、商品可以大量複製，但「溫度」與「手感」無可取代，並期勉選手在接下來的競賽中發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神。

2025亞洲技能競賽(WorldSkills Asia Taipei 2025)將於11月27日至11月29日在台北南港展覽館熱鬧進行。本屆賽事共開辦44個職類，各國報名參賽選手達321人，代表團總人數超過千人。

賴清德總統晚間於開幕致詞時表示，這是台灣暌違32年再次主辦國際級技能賽事。30多年來，台灣從勞力密集的代工製造，轉型為全球半導體科技的重要樞紐，今天的盛會不僅象徵國際對台灣技術實力的高度肯定，也是向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。

他表示，在全球產業鏈重組、AI與數位轉型加速的時代，各國都在提升競爭力，而國家競爭力的核心在人才，人才的根基在技能，技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。

賴清德指出，台灣是全球半導體供應鏈的核心，但經濟發展的動力並不僅來自半導體產業的「護國神山」，更來自背後扎實的技職體系。從台中的精密機械聚落、南台灣的螺絲王國，到航太零組件工藝、紡織機能布料研發，台灣在各產業中擁有無數「隱形冠軍」。

他強調，這些企業能在全球市占率名列前茅，全靠一代代技職人才專注細節、追求卓越的職人精神，使台灣產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。

賴清德表示，上一屆亞洲技能競賽，台灣團隊以 93% 的獲獎率拿下總冠軍，證明台灣年輕人擁有一流的實作能力與創新思維。本次競賽涵蓋砌磚、木工、焊接、美髮美容、餐飲、花藝等多元職類，都是驅動現代文明、創造生活美學的關鍵產業，在AI時代是無可取代的。他說：『(原音)在 AI 快速發展的今天，雖然數據能運算、商品可複製，但「溫度」與「手感」卻無可取代。無論面對突發狀況的危機排除，或是創造生活美學的極致工藝，唯有技能人才的雙手，才能創造出具有靈魂的作品。』

賴清德最後也期勉選手在接下來的競賽中發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，並邀請各國代表走訪台灣；他說，台灣不僅是科技之島，也是美食之島，希望大家在切磋技藝之餘，能品味並愛上台灣，將這份美好回憶帶回各國。