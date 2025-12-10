2025亞洲技能競賽 勞動部雲嘉南分署洪錦瑋奪漆作裝潢金牌為國爭光





由我國主辦的2025亞洲技能競賽，有31個國家、300多位選手同場競技。勞動部勞發署雲嘉南分署培訓的選手洪錦瑋於漆作裝潢職類獲得金牌，為國爭光。雲嘉南分署長劉邦棟表示，奪金之路是用汗心和努力換來的，為了明年的國際技能競賽，洪錦瑋並沒有停下腳步，反而更加努力，期望在職訓師的培訓下，明年能再度奪金為國爭光。

2025亞洲技能競賽是我國睽違32年再度主辦，競賽以技能在手，未來看我！Hands on, Future on！為核心理念，呼應青年憑藉專業技能開創人生道路，也強調技能對社會進步與國際連結的關鍵價值。此次有44個職類、31個參賽國、300多位選手參賽。44個職類分別是青年組36個職類、青少年組6個職類、表演賽青年組2個職類。

雲嘉南分署職訓師林裕強指出，漆作裝潢是極度講究細節的技術，從板材處理、漆面平整度、色澤控制與施工時間安排，都需要精準掌握。培訓工作從最基礎的紀律起步，要求自律內化。經過多年鍛鍊，洪錦瑋在賽場上操作流暢，細節極度嚴謹，從線條銳利度、角度一致性到漆面平整度，都經過千錘百鍊，將曾經的混亂轉化為奪金態度。

劉邦棟分署長表示，為了讓選手無後顧之憂，該分署打造超越業界標準的訓練場域，引進價值數萬元的孟賽爾色棋、高科技測色儀及能模擬自然光的專用太陽燈，目的是協助選手在極限狀態下，仍能精準判斷微小色差，將主觀視覺轉換為可驗證的客觀數據。此外，林裕強是嚴師也待洪錦瑋如家人般的，師徒同心，克服困難，終獲得金牌，為國爭光。

雲嘉南分署表示，115年度第1期待業者職前訓練課程招生，報名至115年2月3日止，提供22門多元課程。漆作風格設計班從基礎入門到浮雕、肌理、石材、清水模等，初學者或有經驗者都適合參加，歡迎有興趣民眾踴躍報名。相關課程資訊可至雲嘉南分署官網https://yct168.wda.gov.tw/查詢，或撥06-6985945轉1099洽詢。





