2025亞洲技能競賽 台灣團體總成績奪冠

（中央社記者張雄風台北30日電）2025亞洲技能競賽今天閉幕，勞動部表示，台灣在青年組勇奪17面金牌、9面銀牌、5面銅牌、2面優勝及青少年組5面金牌，在參賽30個國家中，位居團體總成績總冠軍，完成二連霸。

2025亞洲技能競賽（Worldskills Asia Taipei2025）是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔32年台灣再次取得國際技能賽事主辦權，主要賽事於11月26日至29在台北南港展覽館1館及2館進行，有30國共320名選手參加（有1國1選手未參加）。

據勞動部統計，本屆共辦理44個職類，涵蓋正式賽青年組34個職類與青少年組6個職類，以及表演賽青年組4個職類，台灣有49名國手在44個職類展現技藝。

勞動部勞動力發展署今天晚間發布新聞稿表示，本屆賽事台灣選手表現亮眼，勇奪青年組17面金牌、9面銀牌、5面銅牌、2面優勝及青少年組5面金牌，在來自30個參與國的激烈競爭中脫穎而出，團體總成績再次奪下總冠軍，完成二連霸輝煌的成就。

值得一提的是，勞動部指出，亞洲技能競賽設有兩項特殊獎項，分別為各國成績最佳選手獎（Best of Nation Award），以表彰代表國最高水準的技能人才，台灣由汽車技術職類國手劉彥頫獲獎。

另一特殊獎項為阿布達比獎（Abu Dhabi Award），授予全場成績最優異的選手，象徵競賽中全場最卓越的成就，由阿拉伯聯合大公國健康照顧職類選手Jenan Khaled Mohamed Saeed Almurshidi獲獎。

勞動部期許國手們秉持精益求精的精神，勤加練習，為明年國際技能競賽做好準備，延續今年的好成績。（編輯：陳清芳）1141130