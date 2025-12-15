2025亞洲技能競賽 台灣隊22金奪總冠軍

二○二五亞洲技能競賽，我國勇奪二十二面金牌、九面銀牌、五面銅牌及二項優勝，蟬聯亞洲賽二連冠，台灣隊拿下本屆得牌總冠軍。勞動部十五日特別舉辦頒獎典禮，地點就在台北喜來登大飯店，部長洪申翰親自出席，感謝團隊的努力與付出，並與國手們共同分享這份殊榮。

勞動部勞動力發展署指出，亞洲技能競賽由亞洲技能組織（WSA）主辦，WSA由阿拉伯聯合大公國發起，目前共有三十個會員國，我國也是創始會員之一。十一月二十七日至二十九日於台北南港展覽館舉行三天賽事，我國派出四十九位國手參與四十四個職類競賽，包括青年組三十六個職類四十位國手、青少年組六個職類七位國手，以及青年組表演賽二個職類二位國手。洪申翰強調，勞動部接下來重要的任務，就是要讓願意投入技能發展的好手們，在未來都能走得順暢及發揮更大價值；讓競賽成為產業人才的橋樑，也讓產業成為優秀選手發展的舞台。