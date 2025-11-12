2025亞洲技能競賽 紀軍焱代表台灣爭奪電氣裝配榮耀

▲紀軍焱(右)將與全世界的好手同台競技。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2025年亞洲技能競賽將於11月27日至29日在臺北南港展覽館盛大舉行，今年的比賽涵蓋36個正式職業類別、8個青少年職類及4個示範項目，來自28個國家的選手將齊聚一堂，展現各自精湛的技能與技術。其中，來自勞動部高屏澎東分署與高雄高工聯合培訓的紀軍焱選手，將代表台灣參賽，爭取將電氣裝配職類的榮耀留在台灣。

▲勞動部高屏澎東分署與高雄高工聯合培訓的紀軍焱選手(左)，將代表台灣參加2025亞洲技能競賽。

在成為國手之前，紀軍焱因起步較晚，同時需兼顧學業與訓練等因素，一開始的競賽成績並不理想，但他不僅不氣餒，還很享受探索及練習電氣裝配職類的過程。高三畢業後，軍焱決定破釜沉舟再挑戰一次，得到家人支持後全心投入練習，加上老師與訓練團隊提供豐富多元的練習題目，透過不斷的練習，一路從分區賽過關斬將，順利取得國手資格，將與全世界的好手同台競技。

為能拿到好成績，目前在國手培訓中心進行高強度訓練的紀軍焱，每日幾乎都練習到晚上9點，他說，亞洲技能競賽會面對來自世界各地的優秀選手，必須針對自己的弱點加強練習，隨時調整狀態來因應即將到來的挑戰，期望能順利拿到好成績，用榮耀來回應大家的期待。

高分署郭耿華分署長表示：「技能競賽的路途充滿挑戰，但正是這份不屈不撓的努力，讓我們的技能國手能做好充足準備，來爭取2025年亞洲技能競賽的榮耀。」他強調，這場競賽不僅為選手提供了拓展視野的機會，也讓他們在與國際選手的交流與切磋中突破自我，提升技能，並強化未來的就業競爭力。同時，選手也能借此識別潛在的合作夥伴，開拓職業生涯的更多可能性。

2025亞洲技能競賽對國內民眾來說，是一次難得的機會，能親眼見證來自全球頂尖選手的精彩競技和高水平技術展示，有興趣了解更多資訊，可以瀏覽技能競賽主題官網 https://worldskillstw.wdasec.gov.tw/，或在臉書搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團，Instagram搜尋「worldskillstw」，本屆競賽不僅免費參觀，還安排了豐富的周邊活動，歡迎各界人士一同來到現場，為選手們加油打氣。（圖／記者王雯玲翻攝）