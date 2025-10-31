2025亞洲技能競賽 邱楷翔代表台灣爭奪電氣裝配青少年組榮耀

▲高分署與高雄高工共同培訓的邱楷翔(中)選手，將代表台灣參加亞洲技能競賽。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2025年亞洲技能競賽將於11月27日至29日在臺北南港展覽館盛大舉行，這是亞洲規模最大、最具影響力的技能競賽之一。今年的比賽涵蓋36個正式職業類別、8個青少年職類及4個示範項目，來自28個國家的選手將一同參賽。對於國內民眾來說，這將是一次難得的觀賽機會，能親眼見證來自全球頂尖選手的精湛技藝與高水平技術展示，代表台灣的各職類國手，也將與亞洲各國選手同場競技。其中高屏澎東分署(簡稱高分署)與高雄高工共同培訓的邱楷翔選手，將代表台灣參賽，爭取將青少年組電氣裝配職類的金牌榮耀留在台灣。

▲高分署分署長郭耿華(左)也特別到高雄高工勉勵楷翔為國爭光。

邱楷翔目前就讀高雄高工電機科一年級，由於父母從事相關行業，加上哥哥曾是技能競賽選手，耳濡目染下對室內配線和水電技術產生濃厚興趣。邱楷翔回憶起初學習時的情況，他表示在培訓過程中，遇到許多技術、工具、材料等方面的問題，但高分署職訓師及高雄高工的老師都會耐心指導並幫助解決問題。而練習遇到瓶頸，學長們的建議和比賽經驗分享給予他很大的幫助，讓他的技術快速提升。隨著從分區賽晉級全國賽，亞洲賽國手培訓進入新的階段，邱楷翔也會保持謙遜心態，從零開始再次學習，期望能在2025亞洲技能競賽中發揮所長，一舉拿下好成績。

高分署分署長郭耿華也特別到高雄高工勉勵楷翔為國爭光。郭分署長表示，成為技能競賽選手這條路是孤獨且艱辛的，每天除了練習還是練習，甚至是挑燈夜戰，這種過人的堅持與毅力著實令人欽佩。我們的技能國手小將即將挑戰亞洲舞台，競賽過程中除能拓展視野，並能於國外選手同場切磋技術，讓自身技能有更進一步的突破，強化未來就業的競爭力。而高分署作為培訓人才的搖籃，未來也會持續將專業的培訓資源與實作經驗帶入訓練，並不斷引進新式設備，致力於為年輕人的職業生涯奠定堅實基礎，並為台灣的技術發展注入新的活力。

有興趣了解更多2025亞洲技能競賽資訊的民眾，可以瀏覽技能競賽主題官網 https://worldskillstw.wdasec.gov.tw/，或在臉書搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團，Instagram搜尋「worldskillstw」。本屆競賽免費參觀，還安排了豐富的周邊活動，歡迎各界人士一同來到現場，為選手們加油打氣。（圖／記者王雯玲翻攝）