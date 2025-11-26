2025亞洲技能賽場 洪申翰：競賽沒有輸家都是贏家

洪申翰認為，技能競賽沒有輸家，選手們一定都是贏家。（記者李叔霖攝）

勞動部勞動力發展署二十六日下午舉辦「二○二五亞洲技能競賽開幕典禮」，預計二十七至二十九日展開為期三天競賽，賴清德總統也將蒞臨參與活動。阿拉伯聯合大公國阿布達比舉辦上一屆亞洲賽技能競賽，我國奪得十二金六銀四銅三優勝，這屆比賽是否突破紀錄全民拭目以待。

勞動部長洪申翰現場接受媒體聯訪，他表示，今年是第三屆，睽違三十二年，再次取得國際賽事主辦權，代表台灣技能實力受到國際肯定，希望台灣進一步提升產業技術能力、人才的質與量，尤其跟亞洲技能組織深度合作，雙方共同創造出來的舞台，這是貢獻給國際的機會，台灣的技能世界都在看。

洪申翰指出，第二屆亞洲技能競賽我國拿下二十五個獎牌，總獎牌數排名第一，這次國手應有一點點心理壓力，我們不應預設獎牌數的目標，這次台灣三百多位參賽選手，選手人數破了過去紀錄，不同國際選手互相交流、互相加油打氣，這已經是非常好的成果。

他想跟國手說，用自己最擅長能力，在自己的故鄉發光發熱，其實應該是非常讓人興奮、非常幸福的事情，就好好把握享受這場比賽，不管最後結果如何，技能競賽沒有輸家，因為能夠累積自己實力，為未來產業累積人才，選手們一定都是贏家。

勞動力發展署指出，我國四十九位技能國手皆已備戰，將在主場與亞洲各國好手於四十四個技能職類同場較勁，展現台灣深厚的技能實力。近三十個國家與地區代表團陸續抵達台灣！為促進更深度的技能交流，勞動部將於二十七日舉辦「二○二五國際技能教育研討會」，邀請國內外產官學界專家，共同探討未來技能發展趨勢與新興挑戰。