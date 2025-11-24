2025亞洲新媒體高峰會登場 聚焦AI衝擊與產業如何突圍

台灣最大泛娛樂產業盛會《2025 亞洲新媒體高峰會》今（24 日）、明（25 日）兩天盛大登場，邀請國內外產官學界重要人士齊聚一堂，全面剖析產業關鍵課題與未來發展方向。

由新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的《2025 亞洲新媒體高峰會》24 日正式開幕，文化部長李遠、文策院董事長王時思、數發部次長侯宜秀、台北市文化局長蔡詩萍等產官學界代表都應邀出席。

新媒體暨影視音發展協會理事長李芃君表示，今年峰會邁入第七屆，以「韌性・突圍」為主題，兩天共規劃超過 20 場泛娛樂論壇，邀請 50 位以上海內外重量級專家與領袖，從內容創作、商業模式到文化出海與跨域生態鏈等議題，期望協助產業加強交流、促成跨域合作，發掘更多成長契機。

文化部長李遠致詞時提到，剛參加完第 62 屆金馬獎，深刻感受到台灣電影從過去起伏到如今成為華語電影最高榮譽的改變。他也呼應本屆主題「韌性・突圍」，強調「只有台灣做得到」。李遠：『(原音)在漫長的過程中，我們一直在很羨慕韓國，羨慕其他國家超越我們，但是我們台灣漸漸地透過自己的實力，透過一個民主制度、我們的技術，漸漸開始，我們有希望成為大家很羨慕的科技跟內容各方面都或領先的一個國家。』

文策院董事長王時思指出，本屆亞洲新媒體高峰會論壇主題「韌性・突圍」，點出全球新媒體營運模式正面臨劇烈的典範轉移，AI 的強勢崛起更直接挑戰文化內容創作者的適應力、使用力與核心創作能力，而台灣兼具「自由、多元的文化內容」與「有實力的科技能力」，兩者相加就會鋪鋪陳台灣、突破在文化內容上面持續被看見的力量。

數發部次長侯宜秀則呼應「有些事只有台灣能做」的觀點。她指出，台灣同時具備「多故事、能包容多樣敘事的土地」、「長期累積的創新科技實力」以及「自由民主的環境」三項核心優勢，使台灣在 AI 時代更具突圍可能。侯宜秀：『(原音)這3個重要的因素加在一起，我非常我對台灣未來在AI時代內容的創作其實是非常抱有非常大的期待，也認為我們是有很好的機會彎道超車的。』

本屆高峰會議程豐富，首日邀請網路爆紅自製節目《中文怪物》主創、在台法國網紅「酷」分享如何創造現象級共鳴；同時探討台灣電影國際行銷與發行的機遇與挑戰、球場娛樂經紀趨勢等議題。第二天焦點則聚焦於 AI 如何重塑娛樂與媒體產業、微短劇的崛起與變現商機等，為產業提供最新趨勢分析。