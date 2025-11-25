2025亞洲新媒體高峰會 大巨蛋點亮運動娛樂經濟前景

2025亞洲新媒體高峰會探討球場娛樂經濟，左起緯來體育台副總經理台長文大培、緯來電視網董事長李鐘培、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹、中信育樂內容事業部協理詹子慶。（NMEA提供）

台灣新媒體暨影視音發展協會 (NMEA，New Media Entertainment Association)主辦，文化部指導、文策院及台北市政府文化局協辦，台灣最大泛內容產業盛會「2025 亞洲新媒體高峰會」11月24日起連續兩天在台北晶華酒店舉行。今年的策展主題「RESILIENCE：韌性 · 突圍」，規劃四大核心主軸：「台流轉型、跨界共創、影視創新、商模躍進」，首日下午場次聚焦國際發行策略、AI的應用商機與法律實務、以及運動娛樂經濟。

NMEA秘書長袁支翔指出，台灣自 2019 年起，除了 2020 年受到全球疫情影響，每年僅約三分之一的台灣電影能成功外銷，主要市場仍集中在香港、中國、東南亞、日本等地。雖然台灣電影在國際影展上依然活躍，但影展曝光並不等於實際外埠銷售成績，兩者需分開觀察。華文創國際發行業務總監楊鎧宇強調，影片類型、星光亮度、觀眾接受度與投資回收預估是買家最直接的考量。他建議選擇首站曝光的影展要有策略，這將決定電影後續一年的國際路線。國際影展銷售顧問張三玲發現近年全球吹起「經典修復」熱潮，許多海外片商反而積極購買楊德昌、藍色大門等經典作品重新上映。人正在東京出席影展的《左撇子女孩》導演鄒時擎特地連線對談，她說當初選擇在坎城影展首映得到注目後，一路受邀至多倫多、羅馬、釜山，順利售出全球版權，法國上映觀影人次更突破 8.5萬以上。她強調行銷早期就與國際銷售公司合作的重要性，以及影展首映後的公關操作。更與所有台灣創作者分享，故事才是影片能否成功行銷全世界的關鍵。現場觀眾也一同祝福《左撇子女孩》下個月能順利晉級奧斯卡最佳國際影片15強！

來自美國洛杉磯的M3 Global Strategy, Founder & CEO Max Michael指出，過去十年間，影視觀看行為經歷巨大轉變，全球高達90%的觀眾會觀看國際內容，其中半數已形成長期習慣。亞洲故事不再需要透過「文化包裝」，改以真實性成為跨文化共鳴的核心。平台挑選內容素材以「自帶社群」為主，比如韓團粉絲、動漫圈、電競圈等，因此像《魷魚遊戲》《三體》《獵魔女團》能全球爆紅，來自清楚的策略架構，包含明確的情感訴求、跨地域的視覺語彙、以及穩健的財務與合作。

緯來電視網董事長李鐘培感謝60年來為台灣體育界付出的前輩，以職棒球團為例，過去數年每年虧損新台幣2億到4億。經歷去年世界棒球賽十二強奪冠效應與大巨蛋落成，中華職棒聯盟CPBL達成史上首次單季場均進場人數破萬！遠雄巨蛋事業總經理李柏熹指出，大巨蛋的策略是透過舉辦高關注度的示範賽事（如2023年亞錦賽）來燃起全民熱情。為打破「職棒租不起巨蛋」的質疑，設定中職例行賽的場租底價僅為演唱會的25%。李柏熹表示，儘管演唱會是重要營收來源，但大巨蛋的核心價值仍是棒球，未來棒球場次絕對會比演唱會多。台北市政府的調查數據也指出，大巨蛋啟用至今，已為台北市創造了142億元經濟產值。中國信託育樂內容事業部協理詹子慶強調，大巨蛋少了天候影響賽事，球團可投入更多資源規劃。比如投入強勢IP（如蠟筆小新、排球少年）與韓團演唱，以蠟筆小新、排球少年連續兩天的IP活動為例，便創造了6,800萬元的收入！

李鐘培呼籲所有體育與娛樂產業的參與者應「合作共好」，共同做大運動娛樂的生態圈。更希望企業界投資運動產業，《運動產業發展條例》修法將企業贊助稅賦減免從150%提升至175%，實行期間由五年延長為十年。體育部更建置了「運動贊助媒合平台」，列有74個賽事供各界參考！





