2025亞洲新媒體高峰會 「酷的夢」酷與「股癌」謝孟恭將現身探討「韌性・突圍」
台灣新媒體暨影視音發展協會 (NMEA，New Media Entertainment Association)主辦，由文化部指導、台北市政府文化局及文策院協辦，台灣最大泛內容產業盛會「2025 亞洲新媒體高峰會」即將邁入第七屆，訂於 11 月 24、25 日在台北晶華酒店舉行。亞洲新媒體高峰會自2019年首屆舉辦以來，年年吸引超過兩千人次業界專業人士實體參與，自2022年起啟動同步線上直播，累計已超過 20 萬人次線上觀看！
本屆主題「RESILIENCE：韌性 · 突圍」，正視當前全球影視娛樂產業正處於結構翻轉的臨界點，從串流平台競合與權力再分配、生成式 AI 引爆的創作革命，到觀眾注意力被碎片化內容瓜分，市場規則幾乎在一年之內重寫。面對這些動盪，「如何永續成長」已成為內容產業的共同焦慮。NMEA規劃四大核心主軸：「台流轉型、跨界共創、影視創新、商模躍進」，從內容創作到商業模式，從文化出海到跨域生態鏈，全面剖析產業關鍵課題與未來發展方向。邀請超過五十位海內外重量級專家或領袖，以連續 2 天的論壇活動， 20 場專題演講或對談，共同探討台灣影視娛樂如何在不確定性中，創造屬於自己的續航動能。
今年與談人中最受矚目的包括台灣podcast收聽冠軍節目「股癌」主持人謝孟恭，將以肖楠資本與烏杉資本董事長身分，現身與談「長期資本－跨域賦能與韌性發展」。YouTuber酷製作實境節目《中文怪物：全球中文挑戰賽》成為今年現象級節目，他將接受YouTube大中華區策略合作夥伴經理的訪問，從平台方的角度審視本次企劃的各項成功要素，提供製作與創新思考的經驗，以及如何持續破圈的討論熱潮。（本場次不提供直播，僅限報名現場參與）
NMEA 理事長暨台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君指出，全球產業變動主要受到三股力道的衝擊：地緣政治的風險、科技典範的轉移（例如生成式 AI 的應用），以及氣候與疫情等帶來的自然挑戰，而這些因素同樣影響台灣的文化內容產業。面對一連串的劇烈變化，更需要展現創新精神與靈活應變的韌性，方得在時代浪潮中持續突破！李芃君強調，建立產業韌性不能停留在抽象的口號，必須要有具體行動，而關鍵就在於推動「多角化」的跨界策略。
本屆的海外講者有來自美國好萊塢的M3 Global Strategy CEO Max Michael，提供建議「亞洲人才與內容如何走向國際」，分享未來市場觀察與趨勢；最新雲端AI技術探討，邀請到Amazon PrimeViedo山口賢人以Principal Industry Business Development leader at AWS的身份，介紹AWS的最新技術如何協助媒體產業飛躍式成長。新技術與內容形式的融合是本屆的焦點之一，論壇將探討短劇風潮、現象級作品，以及 AI 生成式內容等，正以前所未有的速度改變影視產業的創作邏輯。尤其是微短劇以「豎屏」全螢幕的格式，帶給使用者沉浸式觀看感受。最新的市場趨勢顯示，中國豎屏劇平台如 DramaBox，在美國手機 App 用戶每日平均觀看分鐘數，已開始超越追劇平台如 HBO Max 和 Peacock等，講者將分享來自中國、泰國與美國等地的第一手市場觀察報告。
當前影音市場的主要競爭已不再是 OTT 平台彼此之間的用戶移轉，而是爭奪消費者的「時間與口袋」。根據最新的PwC《2025-29年全球娛樂暨媒體展望報告》等報告顯示，近年來增長最快的娛樂類別是遊戲（Video Games）和現場活動（Concerts, Live Events），增長速度明顯高於影音 OTT 服務，全球消費者在遊戲、演唱會的月均花費及成長率亦遠高於 OTT 的花費。台灣方面，大巨蛋啟用與去年的世界棒球12強賽奪冠效應加成下，中華職棒聯盟CPBL達成史上首次單季場均進場人數破萬，運動賽事作為現場娛樂的旗艦模式已然勢不可擋；還有T1 戰隊在 2025 年再度奪得英雄聯盟（LOL）世界冠軍，完成史無前例三連霸，引爆的粉絲經濟與消費熱潮，已呈現高黏著度的跨世代效應。論壇將積極探索電競、音樂、體育到 AI 應用等不同領域的結合，透過多方面的實際案例，結合不同產業間的協作經驗，助攻內容突破原有框架。NMEA 理事長李芃君認為，泛娛樂內容產業必須跳脫傳統思維，積極尋求跨界合作與內容創新。
「2025 亞洲新媒體高峰會」報名方式請上 EventGo。免費報名，需資格審核，歡迎內容產業相關從業人士以及學術人士與相關科系學生參加。
