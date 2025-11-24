2025亞洲新媒體高峰會 酷：不要再問《中文怪物》何時會有第二季

2025亞洲新媒體高峰會邀請酷Ku（圖右）與YouTube大中華區策略合作夥伴經理Castle Yen對談。（NMEA提供）

台灣新媒體暨影視音發展協會 (NMEA，New Media Entertainment Association)主辦，文化部指導、文策院及台北市政府文化局協辦，台灣最大泛內容產業盛會「2025 亞洲新媒體高峰會」今日(11月24日)起連續兩天在台北晶華酒店舉行。今年的策展主題「RESILIENCE：韌性·突圍」，規劃四大核心主軸：「台流轉型、跨界共創、影視創新、商模躍進」，從內容創作到商業模式，從文化出海到跨域生態鏈，全面剖析產業關鍵課題與未來發展方向。來自美、日、泰、中、港超過五十位海內外重量級專家或領袖，連續2天的論壇活動，20場專題演講或對談，一同探討內容產業的未來趨勢！

廣告 廣告

文化部長李遠致詞時，特別以他剛參加第62屆金馬獎後的心情「只有臺灣做得到」，呼應今年亞洲新媒體高峰會的主題「韌性‧突圍」。李遠指出，62屆的金馬獎，從很長的一段時間臺上得獎者多是中國、香港的團隊，臺灣也經歷追趕著韓國或其他國家不斷地超越的年代，但臺灣靠著最民主自由的制度、包容的心態及科技的領先，近年不管是電影、電視等文化內容都逐漸展現實力。李遠期盼，在所有內容產業的合作及集思廣益下，帶著「IP」、「AI」、「INNOVATION」3個I，以及「跨域」、「跨界」、「跨國」3個跨，走出臺灣的未來。

NMEA理事長暨台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君強調，亞洲新媒體高峰會的核心價值在於跨域合作與產業連結，從論壇的交流啟發新的方向，串連彼此合作與創新，找到下一波成長的突破口！

第一場關鍵趨勢對談「從合製、跨界投資韌性迎戰全球影視變局」，LINE與LINE TV董事長陳立人邀請講者從紀錄片、劇情內容、IP 開發與多平台策略分享觀點。《造山者-世紀的賭注》製片人蔣顯斌指出，疫情後全球紀錄片觀看量激增，觀眾透過串流平台接觸大量國際優質紀錄片，形成「非虛構內容啟蒙」，華語與台灣紀錄片將可趁此機遇站上國際。瀚草文創董事長湯昇榮以YouTube 與 AI 漫畫為例，強調必須在「可控成本」下不斷嘗試，才能找到成功模式。柒拾陸號原子董事總經理楊志光表示，市場不該只以語系區域切割，建議先尋求資源之所在，再去尋求市場。

文策院院長王敏惠指出，台灣文創產業資本規模在台幣500萬元以下佔比高達86%以上，營運方式多為「專案型製作」，營收與獲利皆不穩定，如要提升內容產業的韌性，需從策略、營運與財務三方面著手。肖楠資本與烏杉資本董事長謝孟恭認為，因為內容產業變化快速且難以預測，投資團隊更要勇於嘗試。像他著重的遊戲產業重視「好玩性」，並非一昧追求技術與視覺效果。即將上櫃的能率亞洲資本總經理游智元，以永續型創投公司的模式，投入長期的視野與耐心來看待獲利模式不穩定的文創產業。

YouTube大中華區策略合作夥伴經理Castle Yen指出，全球每日有10億小時以上的YouTube影片是透過大螢幕在客廳觀賞的，而中文類節目更是近50%是用電視節目觀看。而台灣的每人每日電視觀看總時數已高達3小時，更以每年10%遞增。從上數據可知，精緻、適合家人朋友共賞的長影音將是大螢幕觀看的未來需求。台灣現象級 YouTube節目《中文怪物》共締造1900萬次以上觀看，遠超出YouTuber 酷Ku當初設定的單集百萬點閱。酷發現，《中文怪物》的知名度已經超越頻道「酷的夢Ku’s Dream」，證明YouTuber也要經營IP的重要性。酷也號召更多YouTuber願意拍攝中大型企劃，他強調先有作品才有投資。他也笑說，不要再問《中文怪物》何時會有第二季，畢竟拍攝壓力太大，他希望與更多製作公司交流，先從中型企劃來累積更多製作經驗。

《2025亞洲新媒體高峰會》第一日開幕吸引超過一千人次到現場參與，第二日精彩議程包含亞洲串流市場觀察、微短劇興起、電競粉絲經營等，可以透過LINE TODAY、LINE TV線上觀看直播。