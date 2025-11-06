2025亞洲永續供應暨循環經濟會展登場 台日簽合作備忘錄
〔記者葛祐豪／高雄報導〕正在高雄舉辦的「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」，今天(6日)由經濟部中小及新創企業署與台、日公協會三方，共同簽署合作備忘錄(MOU)，將帶領台灣中小企業前進日本。
今年邁入第6屆的TASS會展，昨(5)起至7日於高雄展覽館登場，今年以「綠色轉型 永續未來」為主題，吸引上百家國內外展商與專業買主。高市府強調，高雄碳排派量占全國1/5，80%來自工業部門，高雄是台灣第一個發佈淨零城市自治條例的城市，也是第一個提出碳預算的城市，目標2030年減30%。
經濟部中小及新創企業署與「台灣新東向全球產學研聯盟協進會」(TeaLa)，在現場設立「台灣最讚中小企業專區」，展現推動台灣中小企業數位轉型與永續淨零的成果；今天上午由該協進會與「日本華商經貿聯合會」、及台灣科技新創廠商「士芃科技」、「麗鴻科技」，簽署國際推廣合作協議備忘錄，帶領台灣中小企業前進日本。
合作備忘錄簽署人包括台灣新東向全球產學研聯盟協進會常務理事陳怡辰、日本華商經貿聯合會會長須田碧霞、士芃科技執行長林士博、麗鴻科技副總阮慶煌，見證人則是經濟部中小企業署署長李冠志。
李冠志受訪表示，現在所有的企業，特別是中小企業，面臨到綠色轉型趨勢，所有的供應鏈也都面臨到綠色生產、綠色製造、綠色服務的實務面要求，台灣中小企業應加速綠色轉型，減少能源消耗，找到更好的智慧能源管理做法，運用新的節能模式與材料；他也期待這次與日方公協會的簽署合作備忘錄，雙方能展開合作供應鏈，進入日本市場。
「台灣新東向全球產學研聯盟協進會」由時任崇越集團董事長的前經濟部長郭智輝於2022年創立，目前由帆宣集團董事長高新民擔任理事長，致力於鞏固台灣在全球半導體與創新產業鏈中的領導地位。
