「2025亞洲CI設計大展」12月27日盛大開幕 促進亞洲形象設計交流 展現企業識別專業能量

「2025亞洲CI設計大展」匯集11個亞洲國家地區代表性企業識別案例，見證亞洲品牌形象設計的當代表現。（圖片來源／中華企業形象發展協會）

隨著近年亞洲經濟與文化影響力持續提升，企業識別（Corporate Identity, CI）已成為展現產業價值與文化內涵的重要載體，為全面呈現亞洲CI設計的多元樣貌與創新成果，12月27日由CCIDA中華企業形象發展協會主辦「2025亞洲CI設計大展」，亞洲11個國家或地區參與的2025亞洲CI設計大展在國立台灣師範大學美術系館德群畫廊正式開幕。這場視覺盛宴匯聚了來自亞洲各地的代表性企業識別案例，向公眾展示了一場精彩紛呈的設計大賽。

本次展覽廣邀亞洲10個國家地區具代表性的CI設計師與團隊參與，包含日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、印度、泰國、越南、蒙古及臺灣等10個國家地區，總計展出近百位設計師的兩百張展版，透過各自精選的案例，全面展現亞洲各個國家地區在企業識別、品牌策略與系統設計的深厚能量與前瞻思維。

「2025亞洲CI設計大展」以「見證亞洲CI設計成果」為策展核心，聚焦於歷年亞洲各個國家地區CIS企業識別系統之完整規劃與實務應用，展出項目包含企業與組織之標誌設計、品牌視覺系統、應用延伸設計、品牌策略概念與跨媒體實踐成果等，期望透過跨國案例的展現，呈現CI設計不僅是視覺系統的建構，更是一種結合形象識別、品牌策略、公共溝通與設計文化的專業實踐。本次展覽藉由亞洲11個國家地區歷年CI規劃設計的成果交流，促進亞洲設計界彼此理解與學習，進一步強化設計專業的連結，展現亞洲在全球設計版圖中持續累積的創新能量與文化深度。

此次展覽是一個展示亞洲品牌形象設計最新成果的重要平台，也是一個增進亞洲設計界交流與學習的機會。我們期待這次展覽能夠在展現出亞洲各國在品牌形象設計上的積極進步和獨特魅力，同時也能進一步激發亞洲設計界的創新活力，為全球設計版圖注入更多的亞洲元素和文化深度。

