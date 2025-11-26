2025亞灣產業高峰論壇登場 展示AI應用科技聚落新面貌

「2025 亞灣產業高峰論壇」在高雄展覽館登場，聚焦「產業趨勢觀點」、「跨域與談分享」、「AI技術展示交流」三大主軸。 圖：經濟部產發署/提供

[Newtalk新聞] 產業界關注南台灣AI能量，「2025 亞灣產業高峰論壇」25日在高雄展覽館登場，以「浪起AI・亞灣領航」為題，由經濟部產發署主辦、今周刊協辦，聚焦「產業趨勢觀點」、「跨域與談分享」、「AI技術展示交流」三大主軸，展現亞灣從港都轉型為南台灣AI核心聚落的最新進展，吸引超過86家企業、236名產官學研代表參與，顯示產業界對亞灣發展藍圖的高度重視。

經濟部產發署與高雄市政府經發局副局長林廖嘉宏等貴賓到場，與石化公會、工安協會、中山大學產發，以及鴻海、友達、和碩、鈺創等ICT與晶片技術夥伴、李長榮化工與中油等在地石化產業代表共同參與「亞灣AI生態系領航合影儀式」，中華電信與鑫蘊林科等共創夥伴亦到場響應。產官學研齊聚一堂，象徵亞灣AI生態系加速成形，展現南台灣推動跨域創新應用的共同決心。

論壇由工研院產科所所長林昭憲揭開序幕，解析全球AI趨勢與亞灣生態、場域優勢。專題演講則由全球面板龍頭之一的友達光電董事長彭双浪、晶片關鍵技術領導者鈺創科技董事長盧超群接力分享，從智慧製造到AI晶片生態鏈的布局與機會，吸引現場高度關注。

兩場焦點座談亦集結中華電信總經理林榮賜、李長榮化工總經理暨執行長劉文龍、鈺創科技董事長盧超群、義隆電子董事長葉儀晧等多家企業高階代表，以及鴻海、思科、凌通、鑫蘊林科等關鍵夥伴，分享企業如何在亞灣場域中導入AI、落地實證並推動跨域合作，從政策、技術到產業應用全面剖析AI在產業落地的挑戰與機會。

活動現場更設置「AI賦能產業共創展區」，串聯「晶片設計運用」、「AI賦能石化產業」及「旗艦ICT＋AI應用」三大主題，共14家企業展出低功耗AI晶片、智慧醫療、AI感測預警、智慧交通、數位孿生與永續治理等多元解決方案，呈現AI從產業到生活的全面落地。

展區的互動體驗也成為活動焦點。鈺立微的AI服務機器人在展場穿梭，示範公共場域中的環境感知與任務執行力；凌通科技打造模擬駕駛座，讓與會者體驗DMS系統如何即時辨識駕駛狀態並發出警示；佐翼科技展出搭載信驊Cupola360全景影像技術的無人巡檢車，百兆鍶與西格瑪則帶來小型自主搬運AMR，呈現AI協助工廠巡檢與自動化的應用；鴻海的VR「智慧巡防網」更讓觀眾走進城市數位孿生模型，體驗AI在城市治理中的道路辨識及風險分析能力；威盛電子與台塑電子部也帶來AI偵測與預警技術，可辨識人員定位、火焰與氣體洩漏等異常情況，協助強化工安監控，是高雄在地石化產業智慧轉型的重要亮點。

隨著技術、人才與多場域實證逐步到位，亞灣從AI基盤到智慧應用的布局已愈加完整，一個成熟科技聚落的輪廓也愈發清晰。未來，亞灣不僅有望成為AI科技創新的重要示範場域，更將是觀察台灣AI發展與產業轉型方向的關鍵指標之一。

