2025亞灣產業高峰論壇 產官學研揭示亞灣AI科技新聚落

高雄亞灣展現南台灣 AI 聚落崛起的新面貌！「2025亞灣產業高峰論壇」25日在高雄展覽館登場，以「浪起 AI・亞灣領航」為題，聚焦產業趨勢、跨域合作與AI技術應用三大主軸，吸引超過86家企業、236名產官學研代表出席，產業界對亞灣AI發展藍圖高度關注。

↑圖說：「2025 亞灣產業高峰論壇」以「浪起 AI・亞灣領航」為題在高雄展覽館登場。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

論壇由經濟部產發署主辦、今周刊協辦，經濟部產發署及高雄市政府經發局副局長林廖嘉宏均到場，並與石化公會、工安協會、中山大學產發，以及鴻海、友達、和碩、鈺創等半導體與ICT代表共同進行「亞灣 AI 生態系領航合影儀式」，象徵跨領域合作加速成形，為亞灣打造南台灣AI中心奠定基礎。

論壇由工研院產科所所長林昭憲率先解析全球AI趨勢與亞灣的場域優勢。接續兩場重量級專題演講，由友達光電董事長彭双浪、鈺創科技董事長盧超群分別從智慧製造與AI晶片生態鏈切入，分享企業在AI浪潮下的策略布局，吸引現場企業高度關注。

↑圖說：論談聚焦聚焦「產業趨勢觀點」、「跨域與談分享」、「AI 技術展示交流」三大主軸。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

兩場焦點座談更集結中華電信、李長榮化工、鈺創科技、義隆電子等企業高層，以及鴻海、思科、凌通、鑫蘊林科等關鍵夥伴，從政策、技術到實證應用，剖析AI在亞灣落地面臨的挑戰與跨域合作契機。

論壇並同步打造「AI賦能產業共創展區」，匯集晶片設計、AI賦能石化產業與ICT＋AI應用三大主題，共14家企業展示低功耗AI晶片、智慧醫療、AI預警、智慧交通、數位孿生到永續治理等技術成果，呈現AI從工業到城市治理的全面滲透。

↑圖說：活動現場設置「AI賦能產業共創展區」，14 家企業呈現 AI 從產業到生活的全面落地。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

展場互動體驗成為焦點，包括鈺立微AI服務機器人的場域巡行、凌通科技DMS模擬駕駛體驗、搭載Cupola360技術的無人巡檢車、小型自主搬運AMR，以及鴻海VR「智慧巡防網」重現城市數位孿生環境。威盛電子與台塑電子部展出的AI工安監測技術，亦展現高雄石化產業智慧轉型的新亮點。

隨著AI基礎建設、人才與多場域實證逐步到位，亞灣科技聚落正加速成形。未來，亞灣不僅是台灣AI創新應用的重要示範基地，更將成為觀察國內產業轉型走向的核心指標。

