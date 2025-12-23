2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物、折扣優惠推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛、生酮版小熊軟糖...
「200元～2000元」三大預算帶一次搞定！命定禮物從這篇挑起
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。
📌聖誕禮物優惠折扣、精選禮品懶人包
🎄2025 Pinkoi聖誕禮物超優惠 24 HR 快速出貨 🎁挑禮物去
🎅iherb節日慶折扣！精選送禮佳品35折起🎁挑禮物去
💝iherb精選好禮！獻上好心情的禮品🎁挑禮物去
🫧LUSH聖誕節限定系列登場！倒數月曆、雪天使系列、汽泡彈、沐浴露 ⋯⋯🎁挑禮物去
🌟Jo Malone London 聖誕禮盒限定！轉盤倒數月曆、薑餅香氛蠟燭、秋冬限定迷你小香🎁挑禮物去
🧣UNIQLO精選暖心禮物！HEATTECH吸濕發熱衣 、針織、法蘭絨襯衫、家居好物......🎁挑禮物去
📱CASETiFY聖誕限定優惠！ 買1件享85折，買2件享75折🎁挑禮物去
🎁交換禮物500元以下推薦：「可愛聯萌」甜甜價必收
500以下的小額預算，不會造成彼此負擔，適用於各種交換場合。但這區間也是最考驗「聰明選品力」，只要用心挑選，也能送出質感好物。為你精選5款「送進心坎裡」的人氣禮物：
GD親自參與設計的超夯IP「Zo&friends」，最近和韓國彩妝大牌rom&nd聯名，包裝可愛、價格親民，一上市就被搶翻，現在不用飛韓國，從Olive Young網購就能跟上最新話題。
延燒大半年的「烤焦三麗鷗」熱潮，化作最實用的悠遊卡，每個造型都萌翻天，無論男女老少一看就喜歡。除了交換禮物當作情侶款、閨蜜款，自用收藏也很可以！
Threads上瘋傳的日本補鐵軟糖，因為人氣爆紅變得超難買！就算飛一趟日本也不見得搶得到。不妨試試看iHerb上同類型補鐵軟糖，天然葡萄味清爽不甜膩，補鐵、補B群一次到位。
入冬最棒的暖身禮物，就是人人適用的泡湯券！享受北投知名溫泉的放鬆時光，讓收禮者在冷冷的天裡獲得真正療癒的Me Time。（假日需加價80元）
聖誕節即將到來，這款永不凋零的聖誕樹，採用日本進口永生雪松製成，點綴白雪效果和各種小巧精緻的綴飾，細節滿分，放進圓球狀或圓柱狀玻璃盅內，就是最應景的居家小亮點。
🎁交換禮物500～1000元推薦：「網友實測推爆」這款必買
500～1000元的中段預算，是最常見也最受歡迎的選擇，既能買到品牌明星商品，也能挑到設計感與機能兼具的禮物。接下來為你推薦6款熱門不踩雷的交換禮物名單：
這款常缺貨的小熊軟糖，比起一般常見的那款，要來得低糖、低碳水化合物，且無麩質成分，不只適合糖代謝患者和生酮飲食者解饞，普通人吃也覺得清爽無負擔。
曾爆紅到一度全面缺貨的鎂鹽餅，如今終於補貨回歸。每5克含有122毫克的鎂，再結合薰衣草精萃、洋甘菊精油與橙花精油等成分，不僅放鬆紓壓、同時也能滋潤肌膚。
UNIQLO曾與美國藝術家KAWS多次聯名，每回都是話題與銷量雙爆發；其中採用吸濕發熱機能材質的針織圍巾，搭配刺繡裝飾，實用保暖又具設計感，色彩選擇也相當豐富。
秋冬季節乾燥，護手霜絕對人手一條，是不出錯的交換禮物安全牌。尤其有了Jo Malone的品牌加持，香氣高級、又自帶精美禮盒，絕對讓收禮人眼睛發亮，同時展現送禮人的高品味。
近年盛行居家擴香風潮，每個角落都能浸淫在療癒香氣之中。而這款以「黑色星球」為概念的擴香石，低調、沉穩又有質感，擺哪都好看，是連男生收到也會愛不釋手的中性系禮物。
準備迎接2026年，最實用的禮物之一，就是年曆啦！這款史奴比聯名萬年曆，集可愛與實用於一身，不僅永不過時，還可DIY決定角色插件位置，下方木盒更能放置文具、小物。
🎁交換禮物1000～2000元推薦：「村上隆聯名」爆款盲盒開搶
1000～2000元的預算帶，雖然價格略高，卻能把儀式感一次拉到最滿。從生活小家電、香氛、潮流小物到各種實用單品，都能納入口袋名單中。以下是5款最能引發驚喜的禮物推薦：
最近社群上爆紅、被稱為新一代水壺霸主的Owala，以繽紛馬卡龍色系抓住眾人目光，包括BLACKPINK Rosé、天后蔡依林、超模Kaia Gerber等名人都入坑了，你還在猶豫什麼？
Threads上曾有網友分享，在公司抽獎活動前噴了這款香氛，當晚抽中iPhone大獎，這故事瞬間引爆話題，甚至掀起搶購潮。無論是否真的「越噴越幸運」，它肯定是派對上的話題焦點。
聯名系列一開賣就瞬間秒殺，熱度始終不減，其中CASETiFY推出的FLOWERIAN盲盒手機掛件，更是壓軸之作，盲盒形式增添開箱驚喜，絕對是話題滿分的交換禮物。
日本BRUNO的章魚燒烤盤、熱壓吐司機，都曾是網路上高人氣的話題小家電；品牌這次將曾掀起熱議的餐桌保溫墊，化身為mini版的暖杯墊，尺寸小巧不佔空間，不只能維持飲品熱度、小點心也能穩定保溫，熱呼呼入口。
作為進化再升級的第二代，新的筋膜槍馬達更靜音、震動頻率更穩定、按摩更細膩，不只運動族群適用，長期肩頸緊繃的上班族更是必備，讓人一收到就想馬上試用！
其他人也在看
是個狠人！妻狂囤4000多包衛生紙「畫面超震撼」 夫苦笑：燒一週也燒不完
囤貨竟囤出新高度！中國西安一名男子在網路上發布影片，表示妻子擁有異於常人的囤物癖，竟一次買了4000多包衛生紙，至今仍堆積如山，有如一座城牆，畫面曝光後掀起網友熱議。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
東京街頭有人持刀亂晃！警力包圍+大聲警報 日警作法引台網友讚嘆
日本東京品川站在本月22日上午10時半左右，有民眾通報看見一名外國男子在街頭持刀揮舞，警方獲報後立刻趕抵現場，最後這名男子也遭逮捕。不過日本警方處理這起事件的方式，引發台灣網友關注與熱議。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 1
親戚提「月給5萬一起住」 該答應嗎？網點出「1事」：細思極恐！
人口高齡化日趨嚴重，許多單身者開始擔心老後生活。有民眾在社群平台表示，他的一位公務員親戚將退休，想分租一房間，但要吃三餐，月給5萬元，「我該答應他嗎？」該文引發眾人討論。有網友表示，若該親戚日後付不出5萬，原PO恐怕不好意思趕走親戚，「真是細思極恐啊！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
不忍了！《角頭》被轟割韭菜 高捷暴怒反擊影評人：胡扯八道
藝人高捷、張懷秋、吳震亞今出席新電影《叫我驅魔男神》記者會，分享拍攝心路與未來規劃。然而近來《角頭》遭影評人批評割韭菜，對此，高捷也罕見重話回應：「他說他是影評人，我不知道他憑什麼評論，不多一點正能量，社會亂象都是看我們電影，胡扯八道。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前 ・ 發起對話
家長氣炸！國中考題驚見「精液豆漿、綠茶婊」 老師工作丟了「4年不得聘任」
金門縣金城國中今年5月被爆出健康段考試題出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼、下面羊死了」等大量不雅字眼，引發家長怒火，也在社群平台被炎上。針對出題的翁姓男教師，金城國中今（22日）公布調查與處分結果，決議解聘翁男並且4年不得聘為教師。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 6
抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單
平價聖誕禮物推薦：UNIQLO HEATTECH系列配件UNIQLO推出500元有找，機能與細膩巧思推出年末佳節送禮攻略，包含：兼具溫度與造型的小物HEATTECH 系列配件—HEATTECH圍巾、HEATTECH保暖PADDED手套，以及色彩繽紛、柔軟舒適的 HEATTECH羅紋毛帽，又保暖又有型的「暖型小物」是最高...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
UG挨轟！ 聯發國際出現公關災難 專家憂：這EPS可能得重算了
上週五（19日）27歲兇嫌張文在台北車站M7出入口、中山商圈誠品南西犯下隨機殺人案件，釀4死11傷慘劇，死者包括他自己。事後社群傳出有男子手提飲料品牌「UG」的包裝袋，以及印有「UG」字樣的花束到北捷攻擊傷亡事件現場獻花，此舉引發網路撻伐，質疑利用此事件進行品牌行銷，也有網友發起旗下全系列品牌的抵制活動。對此，投資部落客「邏輯投資」直言該品牌出現「公關災難」後果難以預料。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 5
12歲女童一雙破鞋穿到大 「阿嬤視力模糊不敢倒下」還有臥床阿公得顧…
一名12歲女童小芳（化名）自小父母不在身邊，由年邁的阿嬤撫養長大，但阿嬤年事已高、雙眼視力模糊，還要照顧生病臥床的老伴，家裡沒有收入，過得相當辛苦，而懵懂的小芳，知道阿嬤辛苦，不吵不鬧，只要有鄰居好心贈送二手衣物跟鞋子，即便破掉仍開心地穿著，令人備感心疼。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
張文墜樓恐意外！傳「第3波隨機攻擊」 殺人5大疑點QA一次看
27歲張文涉嫌北捷台北火車站、中山站商圈，無差別殺了三個人，最後自己墜樓身亡。12/19當天，張文先在台北市中山區連續三起縱火，再跑回自己租屋處燒屋，接著跑到台火車站、中山站商圈投擲煙霧彈以及汽油彈，且揮刀隨機殺人，最後自己從高處墜樓身亡。張文墜樓是畏罪?意外?是否還有第三波隨機攻擊行動?《太報》盤點五大疑點，QA替讀者釋疑。太報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
逃兵「斜槓搞詐騙」嗆：已判30年，不差這件！囂張態度…惹怒檢方求重刑
駐紮於屏東陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連的陳姓二兵，服役期間，趁休假逃兵遭通緝，加入詐騙集團躲在各飯店、汽車旅館靠詐騙、洗錢犯罪維生，陳男落網後，還嗆檢方「被判30幾年了，沒差啊，這件對刑期不影響，有需要顧慮這些嗎？」一審遭判3個月有期徒刑，檢方認為，法院未將此等量刑加重因子納入考量，判刑結果未能反映他社會危害性，因此，將提上訴，建請適當合法判決。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
回家鄉後悔！她點南部「3大硬傷」 眾人搖頭曝這1縣市最讚：南北綜合體
不少人進入大學後，選擇離鄉背井到外地求學，畢業後也順勢留在外地工作；然而，長時間在城市生活，難免會不自覺將現居地與家鄉作比較。一名曾北漂、後來回到南部生活的女子就分享自身感受，直言無論是交通便利性、社交圈規模，還是職缺與薪資待遇，南北差異都相當明顯，讓她不禁感嘆：「南部真的比較差嗎？」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
知名童星21年後淪遊民！街頭落魄畫面瘋傳 粉絲心碎
曾出演尼克國際兒童頻道（Nickelodeon）熱門影集《耐德的校園生存指南》（Ned’s Declassified School Survival Guide）的美國演員泰勒蔡斯（Tylor Chase），近日被發現淪為遊民，在加州河濱市流落街頭，影片在網路上瘋傳，引來大批網友不捨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
要變天了！聖誕節「北台灣非常濕冷」 專家：未來72小時溫度劇烈震盪
今（23）日氣溫明顯回溫，陽光下相當溫暖，不過明天開始要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來72小時溫度震盪會非常劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
大膽！ 偷土地公的泡麵 拿袋子裝了十幾箱
高雄知名泡麵土地公廟，玄德宮，提供信徒現場吃泡麵，再多都不怕你吃，但就是規定不能外帶，但二十號凌晨，卻有十名年輕人專門拿著袋子來，偷走了十幾箱泡麵，讓廟方真的是非常生氣 #玄德宮 #泡麵土地公 #偷竊 #高雄 #社會新聞東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「反廢死」詭異浮出！他警告：有人情緒操控
[NOWnews今日新聞]27歲男子張文日前在台北車站、中山商圈犯下隨機攻擊事件，隨後逃至誠品南西店頂樓墜落身亡，最終造成含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，這場1219攻擊事件重重地投下一顆震撼彈，也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 10
影》愛兒在校遭割喉亡！父哭吼凶嫌輕判「根本沒道歉」：台灣法律這樣搞
新北市某國中郭姓少年為替林姓少女出氣，民國112年持刀刺殺同校國中生，一審將郭及林各判9年、8年；二審台灣高等法院今（23日）將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年，可上訴。對於判決結果，死者父親無法接受，在庭後出面受訪時，忍不住激動落情緒，邊哭邊痛斥，自己預期刑度是30年，結果只判11、12年，「根本沒有跟我道歉過，那是法官引導下才跟我道歉，這個才是他們真正的態度」、「你們說這樣子我怎麼可以接受？」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
新北校園命案凶手判12年及11年 家屬：非真心悔改
（中央社記者劉世怡台北23日電）新北校園命案二審今加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。死者父母說「台灣司法已死」，少事法保護壞人，2人經法官引導才道歉，非真心悔改。預期判刑30年落空，無法接受。中央社 ・ 4 小時前 ・ 1
星二代挑戰修車技師 千萬超跑一旦失手恐賠上身家？焦曼婷為求獲勝不擇手段 徐新洋罕見發怒：心機太重了吧！三度對決頻出狠招 衝突火花一觸即發？｜Yahoo星二代很忙內
徐新洋在Yahoo《星二代很忙內》第二季中只要對上焦曼婷，勝率至今掛零。製作單位看不下去，在第12集中為徐新洋更改賽制，每道關卡的輸家都必須接受懲罰，希望能激起徐新洋的戰鬥力，終止對上焦曼婷的三連敗。他們這次準備要挑戰跑車技師，面對男生相對較有優勢的跑車，焦曼婷依舊信心滿滿，堅持要保住連勝戰績。星二代很忙內 ・ 2 小時前 ・ 1
人老了發現「手足變得疏離」？把這3件事顧好，晚年活得更自在
人到了中晚年，常會特別懷念過去，也更在意親情。走過大半人生，看過人情冷暖，難免期待兄弟姊妹能成為彼此的依靠。但現實往往不是這樣。隨著年紀增長，手足各自成家，有了自己的家庭、生活重心與考量，互動方式自然改變，再加上金錢、照顧責任等問題，關係容易變得緊張，甚至漸行漸遠。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 1
新北校園割喉案二審 行凶少年改判12年、少女11年
（中央社記者劉世怡台北23日電）新北校園命案震驚社會，少年少女遭依殺人罪起訴。一審判少年9年、少女8年徒刑。二審今天閉門宣判，判處少年12年、少女11年徒刑。被害者的父母不滿刑度，庭內哭訴抗議，庭外都可聽見。中央社 ・ 7 小時前 ・ 48