2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物、折扣優惠推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件開搶
「200元～2000元」三大預算帶一次搞定！命定禮物從這篇挑起
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
📌聖誕禮物優惠折扣、精選禮品懶人包
🎄2025 Pinkoi聖誕禮物雙12限定優惠！12/10前 APP消費滿千就折 7% ，最高折NT$100🎁挑禮物去
🎅iherb節日慶折扣！精選送禮佳品35折起🎁挑禮物去
💝iherb精選好禮！獻上好心情的禮品🎁挑禮物去
🫧LUSH聖誕節限定系列登場！倒數月曆、雪天使系列、汽泡彈、沐浴露 ⋯⋯🎁挑禮物去
🌟Jo Malone London 聖誕禮盒限定！轉盤倒數月曆、薑餅香氛蠟燭、秋冬限定迷你小香🎁挑禮物去
🧣UNIQLO精選暖心禮物！HEATTECH吸濕發熱衣 、針織、法蘭絨襯衫、家居好物......🎁挑禮物去
📱CASETiFY聖誕限定優惠！ 買1件享85折，買2件享75折🎁挑禮物去
🎁交換禮物500元以下推薦：「可愛聯萌」甜甜價必收
500以下的小額預算，不會造成彼此負擔，適用於各種交換場合。但這區間也是最考驗「聰明選品力」，只要用心挑選，也能送出質感好物。為你精選5款「送進心坎裡」的人氣禮物：
GD親自參與設計的超夯IP「Zo&friends」，最近和韓國彩妝大牌rom&nd聯名，包裝可愛、價格親民，一上市就被搶翻，現在不用飛韓國，從Olive Young網購就能跟上最新話題。
延燒大半年的「烤焦三麗鷗」熱潮，化作最實用的悠遊卡，每個造型都萌翻天，無論男女老少一看就喜歡。除了交換禮物當作情侶款、閨蜜款，自用收藏也很可以！
Threads上瘋傳的日本補鐵軟糖，因為人氣爆紅變得超難買！就算飛一趟日本也不見得搶得到。不妨試試看iHerb上同類型補鐵軟糖，天然葡萄味清爽不甜膩，補鐵、補B群一次到位。
入冬最棒的暖身禮物，就是人人適用的泡湯券！享受北投知名溫泉的放鬆時光，讓收禮者在冷冷的天裡獲得真正療癒的Me Time。（假日需加價80元）
聖誕節即將到來，這款永不凋零的聖誕樹，採用日本進口永生雪松製成，點綴白雪效果和各種小巧精緻的綴飾，細節滿分，放進圓球狀或圓柱狀玻璃盅內，就是最應景的居家小亮點。
🎁交換禮物500～1000元推薦：「網友實測推爆」這款必買
500～1000元的中段預算，是最常見也最受歡迎的選擇，既能買到品牌明星商品，也能挑到設計感與機能兼具的禮物。接下來為你推薦5款熱門不踩雷的交換禮物名單：
曾爆紅到一度全面缺貨的鎂鹽餅，如今終於補貨回歸。每5克含有122毫克的鎂，再結合薰衣草精萃、洋甘菊精油與橙花精油等成分，不僅放鬆紓壓、同時也能滋潤肌膚。
UNIQLO曾與美國藝術家KAWS多次聯名，每回都是話題與銷量雙爆發；11/28開賣的針織圍巾，可預期勢必會瘋搶，鬧鐘一定要先訂好，才能順利入手這款話題新品。
秋冬季節乾燥，護手霜絕對人手一條，是不出錯的交換禮物安全牌。尤其有了Jo Malone的品牌加持，香氣高級、又自帶精美禮盒，絕對讓收禮人眼睛發亮，同時展現送禮人的高品味。
近年盛行居家擴香風潮，每個角落都能浸淫在療癒香氣之中。而這款以「黑色星球」為概念的擴香石，低調、沉穩又有質感，擺哪都好看，是連男生收到也會愛不釋手的中性系禮物。
準備迎接2026年，最實用的禮物之一，就是年曆啦！這款史奴比聯名萬年曆，集可愛與實用於一身，不僅永不過時，還可DIY決定角色插件位置，下方木盒更能放置文具、小物。
🎁交換禮物1000～2000元推薦：「村上隆聯名」爆款盲盒開搶
1000～2000元的預算帶，雖然價格略高，卻能把儀式感一次拉到最滿。從生活小家電、香氛、潮流小物到各種實用單品，都能納入口袋名單中。以下是5款最能引發驚喜的禮物推薦：
最近社群上爆紅、被稱為新一代水壺霸主的Owala，以繽紛馬卡龍色系抓住眾人目光，包括BLACKPINK Rosé、天后蔡依林、超模Kaia Gerber等名人都入坑了，你還在猶豫什麼？
Threads上曾有網友分享，在公司抽獎活動前噴了這款香氛，當晚抽中iPhone大獎，這故事瞬間引爆話題，甚至掀起搶購潮。無論是否真的「越噴越幸運」，它肯定是派對上的話題焦點。
聯名系列一開賣就瞬間秒殺，熱度始終不減，其中CASETiFY推出的FLOWERIAN盲盒手機掛件，更是壓軸之作，盲盒形式增添開箱驚喜，絕對是話題滿分的交換禮物。
日本BRUNO的章魚燒烤盤、熱壓吐司機，都曾是網路上高人氣的話題小家電；品牌這次將曾掀起熱議的餐桌保溫墊，化身為mini版的暖杯墊，尺寸小巧不佔空間，不只能維持飲品熱度、小點心也能穩定保溫，熱呼呼入口。
作為進化再升級的第二代，新的筋膜槍馬達更靜音、震動頻率更穩定、按摩更細膩，不只運動族群適用，長期肩頸緊繃的上班族更是必備，讓人一收到就想馬上試用！
