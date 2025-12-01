2025交換禮物就選這三類！盤點最夯趨勢 實用、儀式、分享一次滿足

記者李鴻典／台北報導

聖誕鐘聲倒數響起！momo購物網觀察，2025年聖誕交換禮物呈現全新風向：消費者挑禮不再只求「不踩雷」，而是同時追求「實用性 × 儀式感 × 分享感」三大核心價值，帶動小型家電、食品禮盒、美妝香氛等三大品類全面升溫。其中，聖誕限定禮盒近一個月銷售月增雙位數，顯示節慶限定商品熱度持續攀升。

momo購物網觀察，2025年聖誕交換禮物市場呈現全新趨勢，帶動站上的小型家電、食品禮盒、美妝香氛三大品類同步升溫。（圖／品牌業者提供）

momo整理「2025聖誕交換禮三大品類趨勢」；趨勢一：質感小家電買氣強勢，「實用不踩雷」交換禮物首選。趨勢二：應景吃貨系聖誕禮盒全面爆發，「氛圍感 × 分享感」成最大亮點。趨勢三：儀式感美妝、香氛全面升溫，「跨類型小樣套組」成2025主流。

迎接一年一度的聖誕交換禮物季，momo於12月推出多檔限定回饋。在食品品類，12 月檔期一開跑即推出 「暖心飲品登記送」 活動，於12/1、12/2、12/6購買指定飲品商品，滿2件且單筆滿$3,000 即可登記獲得《星巴克焦糖瑪奇朵》。全站同步啟動 「天天加碼登記送」，單筆滿$2,000即送 5%回饋金。

美妝香氛領域則於 12/15–12/21 推出「妝點交換派對」期間限定活動，節慶禮盒、美妝與香氛商品皆享回饋，單筆滿 $1,212 即可登記回饋 120 mo幣。在香氛領域中，【YSL】2025聖誕限量自由不羈淡香精禮盒以暖陽花草香氣與金色包裝廣受喜愛，是送給閨蜜或另一半的高質感首選；【COCODOR】聖誕假期擴香禮盒以冬季限定香氣吸引話題，成為今年辦公室交換禮物的熱門品項。

momo購物網【COCODOR】聖誕假期擴香禮盒，特價399元。（圖／品牌業者提供）

樂天會員感謝日自12月1日起至12月3日登場，多家品牌限時推出會員獨享優惠，透過樂天市場APP下單，最高可享19%樂天點數回饋，屈臣氏全店88折、愛買線上購物92折、 Kobo閱讀器獨家送400元購書金，Kobo電子書同步推出「感謝祭」活動，12月7日前，購書可享10%點數回饋。結帳時領取會員專屬購物禮，最高再省1,000元，搭配指定信用卡再賺最高10%回饋， 7-11門市取貨前2,000名還能免費兌換「大杯熱梔子花青茶」。

樂天市場APP購物最高享19%回饋。（圖／品牌業者提供）

此外，樂天市場《雙12禮物季》將於12月8日起登場，期間天天發放千萬優惠券，並精選聖誕禮物清單推薦，從美妝香氛到保暖小物、倒數禮盒應有盡有。

時序進入12月，隨著氣溫驟降與年末節慶的到來，第三方支付 Pi 拍錢包整合線上與線下熱門通路，於12月推出一系列加碼回饋活動，攜手PChome 24h購物，於12月1日至12月31日祭出消費滿額最高享15.5%P幣回饋；Pi 拍錢包也與7-ELEVEN合作，在12月2日至12月7日限時6天的聖誕購物節檔期，端出滿1111元現折125元的超狂優惠。

Pi拍錢包攜手PChome 24h購物。（圖／品牌業者提供）

因應聖誕跨年出遊潮，Pi 拍錢包「拍享券」頻道推出限時活動，12月1日至12月14日於 Pi 拍錢包APP「拍享券」頻道，購買指定Uber/Uber Eats 200元(含)以上面額餘額型票券，並於12月14日前歸戶完成，即贈50元優惠序號，可於日後Uber/Uber Eats訂單折抵使用。

Pi拍錢包也與7-ELEVEN合作。（圖／品牌業者提供）

Pi拍錢包也與自動扣繳停車服務業者Autopass端出二重優惠活動，於12月1日至12月31日活動期間，使用Ｐi拍錢包首次綁定Autopass自動扣繳停車費即贈限量全家熱美式咖啡；於活動期間內自動扣繳滿兩筆再送50P幣。看準主婦採購需求，特與主婦聯盟合作社推出年菜年貨預購優惠，凡於12月1日至12月20日，於主婦聯盟預購指定年菜年貨商品，單筆滿4800元贈100P幣，滿6800元贈200P幣，兩者擇優回饋。

另，蝦皮購物今年成立10週年，發表《蝦皮購物：10週年影響力報告》與紀錄片《蝦皮購物：傳承文化薪火》，回顧數位科技十年來如何協助台灣、東南亞與巴西的在地賣家突破地域限制、傳承文化並拓展市場。影響力報告指出，自2015年至今已有超過760萬名賣家參與蝦皮大學課程，共計開出1,500門線上課程並於318 個城市舉辦實體工作坊，賦能中小微型賣家創業與數位轉型。蝦皮購物有約八成賣家來自非首都地區，他們透過平台突破地理限制，拓展全國甚至海外市場。紀錄片則以七大主題呈現在地賣家真實故事，並向十年來陪伴平台成長的賣家夥伴致敬。

蝦皮購物今年成立10週年，發表《10週年影響力報告》與紀錄片。（圖／品牌業者提供）

