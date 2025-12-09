2025交換禮物必買！五大節慶禮盒推薦：公益玫瑰、DG紅絲絨、盲盒、倒數月曆一次看
十二月的節慶氛圍，就是要交換禮物交換到心花怒放！今年從公益意味濃厚的洗護禮盒，到精品級彩妝、討論度破表的盲盒、年度倒數月曆與髮絲修護明星組合，各大品牌都端出讓人搶到手軟的超強陣容。這次精選五大「完全不踩雷」的聖誕交換禮物，不只顏值高、實用度滿分，更讓人從拆禮物開始就被療癒，送誰都一定愛。
1. juliArt洸影玫瑰系列公益組合—交換禮物第一名的暖心好選擇
在眾多節慶禮盒中，最讓人覺得「買禮物也能做善事」的，就是 juliArt 再度攜手介惠基金會推出的洸影玫瑰公益系列。品牌長年深耕偏鄉婦女培力，自 2017 年以來已捐款超過 410 萬元，陪伴超過 3,040 位學童、長者與婦女，今年更推出象徵女性柔韌力量的「洸影玫瑰系列」公益組。
香氣以大馬士革玫瑰為主調，揉合天竺葵的優雅清新，洗護時散發的柔韌花香也成為節日中最溫柔的祝福。即日起至 2026 年 2 月 3 日，每售出任一公益組合即可捐出 100～200 元支持偏鄉關懷計畫，是今年交換禮物最動人的選擇。
■juliArt 玫瑰旅行四入組（公益必收！小資交換禮物首選）
內容包含從頭皮到髮尾的四款經典洗護：甘草次酸角質淨化液（護色版）、玫瑰洗髮精、玫瑰潤髮乳與玫瑰精萃髮油，小巧、實用、帶得出門又有濃厚公益意義，每一瓶都能為髮絲補充柔順、彈性與亮澤，是節慶中最療癒的暖心禮盒
■juliArt 玫瑰雙入組（洗潤大容量組合、實用度爆棚)
玫瑰洗潤組以 220mL 的大容量打造節慶最實用組合，可任選兩瓶搭配，是日常洗護最無痛、最實際的送禮方式。香氣細緻耐聞，洗完頭髮柔順又帶自然花香，使用體驗極佳，非常適合作為送給姐妹、同事、交換禮物的質感好物。
2. DOLCE&GABBANA DG摯愛彩妝紅絲絨禮盒—義式華麗妝容一步到位
DOLCE&GABBANA 推出的紅絲絨彩妝禮盒每年都超搶手，今年以經典義式浪漫重新詮釋節慶美感。外盒絨面質感搭配金色 Logo，光是外觀就能讓收到的人尖叫。內含濃密睫毛膏與人氣 #405 摯紅寶石唇釉，打造節慶女神專屬的迷人紅唇與深邃眼神。
3. DOLCE&GABBANA DG唇部保養紅絲絨禮盒—送誰都會感動的高級質感禮盒
奢華紅絲絨盒裝中放入三款唇部保養明星商品：蔓越莓粉砂去角質、植萃保濕潤唇油與黑色皮革 Logo 手拿包。從去角質到潤澤一次到位，不只實用度高，更是冬季必備的小奢華禮物。
4. OLAPLEX全方位修護體驗組—小巧卻超強大的六件修護明星
號稱髮界救星的OLAPLEX把六大明星商品濃縮進一套旅行友善的節慶體驗組：從洗潤、免沖洗修護，到髮絲強韌精華與髮油，全部以專利科技支撐，是最不會踩雷的交換禮物。乾燥、染燙、毛躁髮質都超適合。
5.歐舒丹「手護追光者盲盒」—每個交換禮物派對都會搶著拆的最萌盲盒
今年最具話題性的交換禮物非它莫屬！結合六款明星護手霜造型的可愛吊飾，包括櫻花、玫瑰、馬鞭草、薰衣草、乳油木果等香氣，每一盒都有不同角色魅力，甚至還有隱藏版，收藏性爆表。每組還附迷你拉鍊吊飾，可作為零錢包或小物收納，實用度超高。
6.歐舒丹「普羅旺斯之家倒數月曆」— 24格每天都充滿驚喜的儀式感精緻插畫以普羅旺斯家居為靈感，結合 24 款經典明星商品，一天拆一格、每天都有驚喜。從沐浴、髮品到明星護手霜、光萃保養，全套價值更高達 8,569 元，是最值得犒賞自己或交換的夢幻禮盒。
看更多 CTWANT 文章
男生也能「低成本變帥」！3個最有效提升好感度方式：穩膚、好味道、會穿＝直接拉滿魅力值！
用消費傳遞溫暖！盤點4大「公益美妝」品牌：黛珂紫絲帶、juliArt攜手介惠基金會支持偏鄉婦女，讓美麗更有力量
金高銀新劇《認罪之罪》化身魔女！單眼皮女神「零毛孔皮膚」保養術：一天喝2000cc水是基本、乳霜混油超注重保濕
其他人也在看
舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看
每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！Yahoo好好買 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
年末便宜機票最終回！易遊網雙12暖身、長榮日本機票6,666元限量搶！
搶攻「雙12」商機，易遊網推出「雙12暖身慶」，即日起祭出機票優惠搶先開跑，不僅有長榮航空獨家66折起的超優票價搶市，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要6字頭！而12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有備受消費者期待的限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版（含大阪環球影城門票）」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等多項優惠，涵蓋機票、交通票券、飯店到各式人氣行程，預計將帶動年末最後一波旅遊買氣。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
Yahoo年度熱銷「3C、家電」曝光！Switch 2只排第二「冠軍玩家超想要」
Yahoo購物中心依站內「銷量、瀏覽量、搜尋量」做加權綜合排名，盤點出今年8款3C科技與家電年度TOP榜單。其中Switch 2聲量驚人卻只拿下第二名，冠軍由玩家最想帶回家的PS5 Pro奪下。家電部分因為台灣天氣普遍潮濕，讓日立擁有1級能效的除濕機RD-14FR成為冠軍，除了可以除濕也能乾燥衣物，一機多用，同時還有美髮神器、空氣清淨機與微波爐通通上榜。Yahoo好好買 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 19 小時前 ・ 2
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 21
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 79
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
桃園南門市場「文化街早餐一條街」制霸攻略！從麵糊蛋餅到浮誇廣東腸粉，八大排隊名店一次收錄
桃園區南門市場文化街，漸漸已經形成早餐一條街，從早年許多生意的攤商，都會在每日開工前先來填飽肚子，也有許多人在採買前往吃早餐，逐漸聚集許多中式與異國美食，不少都是在地人喜愛的排隊店家，整條路上滿是熱鬧滾滾人潮，跟著市場早上營業時間而已，所以漸漸被稱為『南門市場早餐一條街』，這篇也特別收錄了位於文化街的早餐店，讓大家可以從頭吃到尾。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 508
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 193
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
中國耍流氓慘吃鱉！她笑揭是「台灣1戰術」養成：日本根本不吃這套
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出旅遊、進口禁令抗議。不過打擊無效，高市內閣支持度還創下新高，財經網美胡采蘋直言，台灣一直以來的忍讓，讓中國以為自己可以像以前那樣耍流氓卻慘吃鱉，大呼「天道好輪迴，善惡終有報。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 208