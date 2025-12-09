2025交換禮物必買！五大節慶禮盒推薦：公益玫瑰、DG紅絲絨、盲盒、倒數月曆一次看

（圖／品牌提供）

十二月的節慶氛圍，就是要交換禮物交換到心花怒放！今年從公益意味濃厚的洗護禮盒，到精品級彩妝、討論度破表的盲盒、年度倒數月曆與髮絲修護明星組合，各大品牌都端出讓人搶到手軟的超強陣容。這次精選五大「完全不踩雷」的聖誕交換禮物，不只顏值高、實用度滿分，更讓人從拆禮物開始就被療癒，送誰都一定愛。

1. juliArt洸影玫瑰系列公益組合—交換禮物第一名的暖心好選擇

在眾多節慶禮盒中，最讓人覺得「買禮物也能做善事」的，就是 juliArt 再度攜手介惠基金會推出的洸影玫瑰公益系列。品牌長年深耕偏鄉婦女培力，自 2017 年以來已捐款超過 410 萬元，陪伴超過 3,040 位學童、長者與婦女，今年更推出象徵女性柔韌力量的「洸影玫瑰系列」公益組。

（圖／品牌提供）

香氣以大馬士革玫瑰為主調，揉合天竺葵的優雅清新，洗護時散發的柔韌花香也成為節日中最溫柔的祝福。即日起至 2026 年 2 月 3 日，每售出任一公益組合即可捐出 100～200 元支持偏鄉關懷計畫，是今年交換禮物最動人的選擇。​

juliArt 覺亞與介惠基金會合作，邀請友好沙龍及B型企業等restArt共好夥伴，培力婦女提升多元專業知識。

■juliArt 玫瑰旅行四入組（公益必收！小資交換禮物首選）

內容包含從頭皮到髮尾的四款經典洗護：甘草次酸角質淨化液（護色版）、玫瑰洗髮精、玫瑰潤髮乳與玫瑰精萃髮油，小巧、實用、帶得出門又有濃厚公益意義，每一瓶都能為髮絲補充柔順、彈性與亮澤，是節慶中最療癒的暖心禮盒

■juliArt 玫瑰雙入組（洗潤大容量組合、實用度爆棚)

玫瑰洗潤組以 220mL 的大容量打造節慶最實用組合，可任選兩瓶搭配，是日常洗護最無痛、最實際的送禮方式。香氣細緻耐聞，洗完頭髮柔順又帶自然花香，使用體驗極佳，非常適合作為送給姐妹、同事、交換禮物的質感好物。

(左)juliArt 洸影玫瑰旅行四入組（含淨化液75mL、洗髮精75mL、潤髮乳75mL、精萃髮油30mL）／公益價 599元。(右)juliArt洸影玫瑰雙入組（洗髮精220mL／潤髮乳220mL任選兩瓶）／公益價1,560元（圖／品牌提供）

2. DOLCE&GABBANA DG摯愛彩妝紅絲絨禮盒—義式華麗妝容一步到位

DOLCE&GABBANA 推出的紅絲絨彩妝禮盒每年都超搶手，今年以經典義式浪漫重新詮釋節慶美感。外盒絨面質感搭配金色 Logo，光是外觀就能讓收到的人尖叫。內含濃密睫毛膏與人氣 #405 摯紅寶石唇釉，打造節慶女神專屬的迷人紅唇與深邃眼神。​

​圖說：DOLCE&GABBANA DG摯愛彩妝紅絲絨禮盒（含濃密睫毛膏8ml、柔霧慕斯唇釉#405 5ml）／2,960元（圖／品牌提供）

3. DOLCE&GABBANA DG唇部保養紅絲絨禮盒—送誰都會感動的高級質感禮盒

奢華紅絲絨盒裝中放入三款唇部保養明星商品：蔓越莓粉砂去角質、植萃保濕潤唇油與黑色皮革 Logo 手拿包。從去角質到潤澤一次到位，不只實用度高，更是冬季必備的小奢華禮物。​

DG唇部保養紅絲絨禮盒（含黑色皮革手拿包、去角質修護霜12ml、保濕潤唇油5ml）／3,250元（圖／品牌提供）

4. OLAPLEX全方位修護體驗組—小巧卻超強大的六件修護明星

號稱髮界救星的OLAPLEX把六大明星商品濃縮進一套旅行友善的節慶體驗組：從洗潤、免沖洗修護，到髮絲強韌精華與髮油，全部以專利科技支撐，是最不會踩雷的交換禮物。乾燥、染燙、毛躁髮質都超適合。 ​

OLAPLEX全方位修護體驗組（含No.3 30ml、No.4 30ml、No.5 30ml、No.6 20ml、No.9 20ml、No.7 7.5ml）／1,300元（圖／品牌提供）

5.歐舒丹「手護追光者盲盒」—每個交換禮物派對都會搶著拆的最萌盲盒

今年最具話題性的交換禮物非它莫屬！結合六款明星護手霜造型的可愛吊飾，包括櫻花、玫瑰、馬鞭草、薰衣草、乳油木果等香氣，每一盒都有不同角色魅力，甚至還有隱藏版，收藏性爆表。每組還附迷你拉鍊吊飾，可作為零錢包或小物收納，實用度超高。

圖說：L’OCCITANE歐舒丹手護追光者盲盒（六款隨機，含隱藏版）／990元（圖／品牌提供）

6.歐舒丹「普羅旺斯之家倒數月曆」— 24格每天都充滿驚喜的儀式感精緻插畫以普羅旺斯家居為靈感，結合 24 款經典明星商品，一天拆一格、每天都有驚喜。從沐浴、髮品到明星護手霜、光萃保養，全套價值更高達 8,569 元，是最值得犒賞自己或交換的夢幻禮盒。

L’OCCITANE 歐舒丹普羅旺斯之家倒數月曆／3,880元（圖／品牌提供）





