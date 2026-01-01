2025人權故事車校園巡迴最終站抵達臺中大甲高中 真人圖書館邀陳欽生前輩分享生命故事與歷史見證

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館人權故事車於29日、30日來到臺中大甲高中，作為2025年「與自由樂讀」校園巡迴活動的最後一站，29日並舉辦「真人圖書館」講座，邀請白色恐怖政治受難者陳欽生前輩與大甲高中師生對談，分享他的生命經驗，引導學生認識及思考歷史事件背後的意義。

陳欽生前輩，1949年出生於馬來西亞，1967年應友人邀約來臺留學，就讀成功大學，其後捲入1970年「臺南美國新聞處爆炸案」，遭羅織罪名以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」判刑12年，時年22歲。1983年出獄後，他仍長期遭到監控與騷擾，且身分證遲遲未獲核准，生活一度陷入困境，幸而在難友相助及自身努力下，憑藉語言能力進入貿易公司工作，逐步重返社會。2009年起，他投入國家人權博物館導覽志工行列，以中英雙語為國內外訪客解說白色恐怖時期的歷史。2020年在人權館協助下出版英語回憶錄《Facing the Calamity》，將個人經驗轉化為文字，希望喚起社會對人權與歷史記憶的關注及反思。

演講中，陳欽生前輩分享，「在臺灣的這些日子，臺灣人對我真的很好，這是我決定留下來的原因之一。」在臺灣從無到有的奮鬥，每一個相遇、每一隻援手，都讓他惦記至今，「我在這裡得到的，比失去的更多。」陳欽生前輩指出，語言曾帶給他希望，讓他赴外留學，卻也因此遭遇白色恐怖；如今，語言則是他跨越創傷，向社會述說歷史的重要橋梁。他期盼學生透過自己的生命故事，理解臺灣今日民主與自由的發展歷程，加以珍惜、守護。

人權館表示，2025年人權故事車校園巡迴活動自5月展開，巡迴北、中、南、東及偏遠地區共計20所學校，以「行動圖書館」為概念，結合主題書展、兒童說故事劇場、人權桌遊及真人圖書館講座等多元形式，提供豐富的學習資源與視角，引導學生認識臺灣歷史及相關公共議題。未來將持續推動人權故事車計畫，與各級學校及教師合作，將人權資源帶入更多校園，拓展多元學習的可能性。