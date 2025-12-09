2025人權日國際研討會台北登場 林明昕：面對過去「沉默不是選項」

行政院舉辦「2025人權日國際研討會」，政務委員林明昕開幕致詞。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院今（9）日及10日舉辦「2025人權日國際研討會」，以「歷史記憶與民主深化：臺灣轉型正義經驗與國際對話」為主題，邀請西班牙、德國、韓國、立陶宛、波蘭、捷克等國專家學者來台交流。行政院政務委員林明昕在開幕致詞時強調，在全球民主面臨新挑戰之際，臺灣透過跨國對話深化歷史記憶、強化民主韌性，更具關鍵意義。

林明昕指出，自1950年起，聯合國將每年12月10日訂為「國際人權日」。然而，在同樣的50年代，臺灣卻步入了漫長的戒嚴與白色恐怖，人權受到侵犯與壓迫，社會長期處於噤聲與恐懼的氛圍之中。如今，半個世紀過去，根據美國《自由之家》2025年全球自由報告，臺灣在195個國家評比中，自由度名列亞洲第二，顯示臺灣為亞洲最堅實的民主國家之一，深具民主韌性。

林明昕表示，依據聯合國轉型正義架構，完整的推動需涵蓋「真相、正義、平復、保證不再發生、紀念記憶」五大面向。我國自106年《促進轉型正義條例》施行以來，持續以系統性的方式推動轉型正義工程。今年行政院陸續完成「轉型正義階段政策重點策進方案」、「促進轉型正義基金策略計畫」、「不義遺址保存行動策略」及「戰後原住民族轉型正義強化方案」等多項重要政策，這些策略計畫多面向的關照與任務推動，正契合聯合國強調的整全式轉型正義精神。

林明昕強調，國際經驗告訴我們：面對過去，沉默不是選項。唯有不斷反省、學習與進行體制性改革，才能避免悲劇重演。他並分享各國經驗，包括西班牙從《歷史記憶法》到《民主記憶法》重新定位國家對獨裁歷史的責任、德國以普及的歷史教育建立反省文化、韓國設立重啟真相和解委員會、立陶宛以社會保障機制回應創傷，波蘭與捷克則透過跨國記憶網絡與口述歷史工程，讓個人故事成為社會集體記憶的一部分。

林明昕最後感謝與會貴賓，並表示臺灣為世界人權與民主價值的堅實夥伴，將以自身的轉型正義經驗，為世界的自由與人權地圖，拼回一塊曾經失落的拼圖。

行政院人權及轉型正義處表示，為響應12月10日國際人權日，本次研討會搭建與世界各國交流還原歷史真相、轉型正義政策與制度經驗的平臺，會議報名相當踴躍，匯聚國內外學者、政府機關、政治受難者及家屬、民間團體與年輕世代，展現公民社會對轉型正義的共同關懷。人權處期盼，透過持續的對話與交流，厚植公民社會的能量，讓更多經驗得以被看見、被理解，也讓臺灣的公民社會更具力量，支持民主在這片土地上更深、更穩地扎根。

