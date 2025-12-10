2025人權日論壇探討法稅正義急迫性 太極門在苦難中堅守尊嚴點亮光芒

為響應聯合國「國際人權日」近三十個民間團體共同舉辦「2025年聯合國人權日論壇」。

2025年聯合國人權日論壇由聯合國 NGO世界公民總會、太極門氣功養生學會、臺灣財經刑法研究學會等多個國際 NGO、學術機構與法律文化團體共同舉辦，以「以人權為本，重建法稅正義」為主題，邀請吳景欽、吳志光、連福隆等二十幾位學者專家，從人權保障與法稅制度運作等面向提出深度建言。太極門在漫長逆境中堅守信念與尊嚴，其精神被學者讚譽為「在地獄中長出的天堂」。

主辦單位聯合國 NGO世界公民總會主席瑞內·瓦德羅致詞提出人權的希望在於「良心覺醒與實踐」，他表示面對人權議題，人們的態度應該積極、而非漠視。鼓勵每個人都願意為真理、正義挺身而出，為弱者伸出援手。

太極門掌門人暨聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞指出，我們正處於一個劇烈變動的時代。「希望」，來自於我們願意持續為人權發聲，從不放棄；「成功」則來自於我們團結致志、始終如一的善良。「良心與誠實」是人類內心面對自己以及所有人事物的一盞明燈，點亮心燈才能走向光明，個人與公權力皆然。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆指出，台灣司法對冤案常顯得冷漠，使許多無辜者深陷制度黑洞，甚至淪為「司法地獄」。然而在這樣的環境中，太極門師徒仍以和平、堅忍與信念，守住人性尊嚴，在黑暗中點亮光芒。已成為受冤者的重要人權平台，象徵台灣仍有能力在困境中重建公義。

輔仁大學法律學系教授吳志光則指出，行政程序法第117條本意在於糾正行政機關的違法處分，但長期以來卻被限縮為行政機關的職權，不承認人民得以主張請求權，加上既判力常被無限上綱，使第117條形同空文。他強調太極門案，依第117條請求撤銷違法課稅處分，不僅合法，更是維護法治與人權的必要途徑。

真理大學教授吳景欽也以太極門案為例，指出冤案一旦發生，翻案漫長而困難，而國家賠償往往低廉且不足以回應失去的歲月。他指出，太極門案刑事已確定無罪，稅務卻仍緊追不放，形成雙重處罰，反映司法與稅法制度的矛盾與失靈。

綜觀本次論壇，學者們從人權、法治到稅制改革多面向凸顯制度錯誤如何導致無辜者承受長期痛苦。與會者一致認為，太極門案，行政機關應即刻依行政程序法第117條撤銷違法課稅處分，恢復法治原則，重建人民對國家的信任。