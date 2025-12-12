「2025人權藝術生活節」壓軸好戲 《那一夜：未竟之業》13、14日登場

國家人權博物館「2025人權藝術生活節」的壓軸好戲──不義遺址歷史環境劇場《那一夜：未竟之業》將於13及14日兩天，下午6點登場。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕國家人權博物館「2025人權藝術生活節」的壓軸好戲──不義遺址歷史環境劇場《那一夜：未竟之業》，將於13及14日兩天下午6點登場，此次環境劇場將以高菊花的歌聲為引，搭配專業演員與采苑藝術文教基金會旗下4大團體共組的「百人合唱團」，共同編織出一場橫跨時空的靈性織體。

主辦單位表示，鄒族音樂劇演員、也是「金馬獎」、「金曲獎」、「金鐘獎」3金入圍者高蕾雅(Yinguyu'e Yatauyungana)將擔綱要角，由於其祖父高一生與外祖父汪清山皆為白色恐怖受難者，她的歌聲，既是記憶，也是召喚。

此外，莊敬高職表演藝術科青年演員們，將呈現出象徵那個時代剪影的流動身影，描繪「人」如何在幽暗中如何默默地、微微地閃現光輝，原民創作者謝皓任則將以自然意象回應集體創傷，在沉默與顫動之間，找尋「恐懼之前的那個美好的字」。

上週日在「眾生喧嘩－台灣複調的迴音」音樂會表現令人耳目一新的「未竟學院」成員們也將會有融入場域，交織專業、生命與情感的深情演唱，特別的是38年前，因拍攝蔡許台獨案曾被鎮暴警察逮捕的攝影記者曾文邦也將獻唱，當年他是由美麗島3大辯護律師：陳水扁、謝長廷與李勝雄，一起為他辯護才倖免於難，曾文邦將以歌聲分享他的心情以及民主勳章的榮耀。

人權館邀請民眾扶老攜幼一起到國家人權博物館景美紀念園區(新北市新店區復興路131號)欣賞，歡迎上人權藝術生活節官網留下姓名索票，主辦單位將會保留座位，祝福大家有個美麗的假期夜晚。

