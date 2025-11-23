2025人權藝術生活節 希望未來子孫能真正過到幸福的日子

人權藝術生活節「台上街上：劉振祥的社會劇場檔案」視覺展現場。(文化部國家人權博物館提供)

記者王誌成／台北報導

文化部國家人權博物館第六屆「二０二五人權藝術生活節」自十一月二十二日至十二月十四日在白色恐怖景美紀念園區登場，並於二十二日舉辦開幕活動，文化部政務次長王時思、國家人權博物館館長洪世芳；政治受難者前輩張則周、陳中統、楊碧川、陳欽生、吳俊宏、洪武雄、高金郎；政治受難者家屬潘信行、戴康衢、歐陽煇美、李桂芬、黃旭宏、楊雄鎮等貴賓出席。

二０二五人權藝術生活節在「眾生眾聲」街頭行動劇場中揭開序幕，活動從中正紀念堂「自由廣場」出發，由采苑藝術文教基金會所屬「采苑混聲合唱團」，結合「梵體劇場」的舞踏表演及莊敬高職學生的演出，並在捷運「大坪林站」前往白色恐怖景美紀念園區途中，進行街頭行動劇場表演，同時由「何曉玫MeimageDance」舞團展演《人權默島進行曲：樂為台灣人》精華片段，共同回應關於自由、記憶與尊嚴的核心議題。

文化部政務次長王時思表示，人權館本是一個非常沉重的場域，它背負了在台灣歷史上非常黑暗的記憶，然而「人權生活藝術節」的舉辦，肩負著以音樂、舞蹈、劇場、視覺等多元藝術文化形式介入的重大任務。

王時思指出，正因藝術與文化生來就是自由的，它能將前輩對於人之所以為人的堅持，滲透進社會的日常生活中，對文化部而言，「人權生活藝術節」有著非常重大的意義和價值，期望透過藝術與文化的擴散，讓更多民眾參與、了解台灣的過去與歷史，讓我們得以獲得守護下一個世代幸福與自由的力量，並讓我們所珍視的民主價值得以延續。

政治受難者前輩楊碧川前輩提醒年輕一代，「你們所不知道的苦難，我們可能都幫你們擔起來了。希望未來我們的子孫能真正過到幸福的日子。」