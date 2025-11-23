2025仙境西拉雅環騎5COOL 11/22、23名人吉雷米領騎188K極限挑戰

【記者 吳瑞興／台南市 報導】由交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦的「2025仙境西拉雅環騎5COOL 188K挑戰」，於11月22日至23日舉行，今年的活動吸引了來自全臺的百位車友們參與，車友們準時鳴槍啟程，以雙輪挑戰極限的188K路線，並由法國網紅吉雷米領騎，穿越西拉雅轄區內的五大水庫，領略該地獨特的自然景觀與豐富的文化故事。

西拉雅國家風景區以豐富的水資源和壯麗的自然景觀聞名，轄區內涵蓋曾文水庫、烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫及虎頭埤水庫，是全臺水庫最密集的國家風景區，整合五大水庫之地景特色與物產，建立「西拉雅 5COOL」品牌，強調CYCLING（自行車）、OUTDOOR（戶外）、OBSERVATION（觀察體驗）、LEISURE（休閒）四個核心理念，西拉雅管理處成功將轄區自然、文化與旅遊產業緊密串聯，獲交通部觀光署列選為「臺灣自行車旅遊節十大品牌」之一。

這次的活動特別邀請來自法國，深深熱愛臺灣的知名主持人與運動推廣者—吉雷米（Remy Gils）擔任領騎，與車友們一同挑戰這條極限188K路線，徹底體驗西拉雅的自然風貌與文化故事。這次188K路線完整呈現山海圳一帶起伏山線到遼闊水庫的自然樣貌，穿越大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段，沿途讓挑戰者在征服坡度的同時，也能停下腳步欣賞騎行樂趣與在地風景。吉雷米表示：「西拉雅是我在臺灣認識慢活的起點，騎車不只是挑戰距離，更是與土地連結的過程。希望和大家一起踩踏自行車感受西拉雅的熱情、美景與故事。」

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示：「騎行是認識臺灣最美風景的方式，讓旅人能夠透過五感貼近土地的脈動，從自然景觀到產業特色，從地景到文化故事，親身體驗低碳、永續旅行的獨特魅力。我們希望每位來到西拉雅的遊客，都能找到屬於自己的節奏。不論是專業騎士、親子同遊，或或旅遊愛好者，都能在騎行中深入了解當地的文化，並為沿線商圈帶來更多活力。西拉雅不僅是自行車旅遊的重要基地，更是永續觀光的典範。我們期待藉由188K挑戰，進一步推動永續觀光，提升臺灣整體的綠色旅遊與永續發展。」

另外，「仙境西拉雅 環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動持續進行中，參與者可自由選擇挑戰25.7K「菱波官田線」或100.4K「山海圳－大圳之路」兩條指定路線，還有機會參加總價值超過10萬元的豪華抽獎！

圖：由交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦的「2025仙境西拉雅環騎5COOL 188K挑戰」，於11月22日至23日舉行，今年的活動吸引了來自全臺的百位車友們參與，車友們準時鳴槍啟程，以雙輪挑戰極限的五大水庫共188K路線。（照片觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）