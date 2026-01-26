2025信用卡未能刷破5兆 中信奪單月年度刷卡王

在年終消費旺季加持下，去(2025)年12月信用卡業績大幅彈升，創下2025單月次高水準，歷史第4大，不過全年並未能攻上5兆大關，留下遺憾。去年12月整體簽帳金額刷破4,500億元，中國信託包辦單月及全年「刷卡王」，且蟬聯12月「發卡王」，市場龍頭地位無可撼動。

刷卡量史上最強12月 未能破5兆元徒留遺憾

歲末採購高峰、出國旅遊狂熱、聖誕派對，加上併入11月底刷卡量，推升12月信用卡簽帳金額高達4,537億元，月增約570億元、成長14.36%，為去年次高金額，僅低於7月報稅入帳的6,533億元；對比2024年12月業績也年增335億元、年成長7.97%，不僅是史上最強12月，更是歷年單月第4高，前3大為2025年7月6,533億元、2024年6月5,643億元及2023年6月5,281億元，皆因綜所稅入帳暴升，若排除季節性因素，12月可列歷年單月最高紀錄。

2025年全年簽帳金額累計達4兆9,893億元，距離期待的年破5兆元大關，僅尚缺不到137億元的「一簣之土」，較2024年增加約3,020億元、年增幅6.45%，寫下史上全年最高刷卡紀錄，成就連續5年成長的高光時刻。

中信包辦單月年度刷卡王 與國泰世華唯二破800億

就個別銀行表現來看，中國信託12月在統一uniopen卡、LINE Pay卡及各大百貨聯名卡的強大火力覆蓋下，以839億元、市占率18.50%的佳績，連續6個月霸氣占據「刷卡王」寶座。國泰世華靠著孤勇者CUBE卡的猛爆戰力，單月刷出819億元(市占18.05%)，保持亞軍的戰績，成為單月唯二超越800億元的業者。

台北富邦Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡掛帥主攻，以589億元再次榮登季軍，市占率續升至12.98%。第四名的玉山銀行由Unicard領軍，協同熊本熊卡、U Bear卡及Pi拍錢包卡出擊，簽帳金額達543億元、市占11.97%。台新銀行以權益自選Richart卡當家，刷出484億元(市占10.67%)名列第五名。合計前五大銀行市占率超過7成2，顯示大型發卡行的實力雄厚。

雙雄奪王差距僅345億 三、四名之爭絞殺激戰

進一步檢視五大銀行年度成績單，中國信託2025年信用卡總計簽帳金額高達8,902億元，不僅再登歷史巔峰，更連續第3年奪下年度「刷卡王」獎盃，龍頭地位無以動搖。國泰世華以8,557億元緊隨在後，雙雄差距不及345億元，令對手芒刺在背，不容稍有失手。

玉山銀行6,630億元排名第三，第四名的台北富邦也是狠角色，以6,283億元讓玉山銀行坐立不安。台新銀行5,292億元穩居第五名，不過今(2026)年中將併算新光銀行，加強竄升的實力，極具威脅性！

台北富邦連莊動卡王 樂天連2個月攻占第五

12月總流通卡量增至6,048.6萬張，重返成長趨勢，再登史上最高點；總有效卡數持續上揚到4055.4萬張，續寫歷史新紀錄。總有效卡率突破6成7達67.05%，其中有6家發卡機構站上7成，依序為台北富邦(79.14%)、華南銀行(77.71%)、台新銀行(73.16%)、國泰世華(71.00%)、中國信託(70.69%)及遠東銀行(70.55%)

單月新發卡量突破50萬張至57萬553張，停卡數降至52萬3,432張，使得淨發卡量回到正數4萬7,121張。中國信託發出14萬8,745張，連5個月勇奪「發卡王」；玉山銀行以12萬8,776張晉升至榜眼；國泰世華(46,441張)、台新銀行(44,324張)及樂天信用卡(38,723張)分列第三至第五名，尤其樂天信用卡已連2個月攻占第五，主因是換發Panda J卡，而今年1月升級樂虎卡，名次有機會再上升。

2025年仍由國泰世華CUBE卡、玉山Unicard及台新Richart權益自選信用卡當道，推動紅利點數成為主流，今年3大銀行變更權益通路，以新口味持續抓住卡友的胃口。而中國信託的uniopen卡挾著統一集團資源，可望在2026年擴大發卡量、支撐刷卡量，讓中國信託王位更為鞏固。

