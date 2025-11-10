2025倒數50天！宇宙人、美秀集團登麗寶唱跨年 首波豪華卡司曝光

2025年只剩最後50天，各地跨年卡司陸續揭曉，「2026包你發 麗寶跨年演唱會」10日公布首波陣容，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ 23」重磅登場，其中Marz23和宇宙人在年底接力攻蛋，特別是Marz23六月才率TRASH拿下本屆金曲獎最佳樂團，他說：「拚命了這麼多年算是給了自己一個滿意的成績單，希望新的一年我能夠花更多時間給家人，也讓自己能充分休息、創作。」

Marz23將登上「 2026 包你發 麗寶跨年演唱會」。（圖／三立 提供）

Marz23即將在11月22日登小巨蛋開唱，他透露最近一樣忙著準備演唱會與創作、在工作和育兒之間抓平衡點。雖然是首次在小巨蛋開唱，但他說：「這次比較平常心，卻也無比期待，演唱會的內容有別以往。」而在忙完演唱會後，他將全心投入跨年演唱會規劃，預告會帶來新單曲給歌迷朋友。

宇宙人《a：回到未來1986》小巨蛋演唱會將於12月20日登場，距離跨年晚會只相隔11天，因此他們計畫在麗寶跨年演唱會帶來小巨蛋的濃縮精華版，讓現場觀眾彷彿重返小巨蛋，揚言嗨翻全場！

宇宙人計畫在麗寶跨年演唱會帶來小巨蛋的濃縮精華版。（圖／三立 提供）

回顧2025最難忘的一件事，阿奎說：「當然是女兒出生，還有首次在日本錄音。」方Ｑ表示：「因為宣傳演唱會跟品牌合作的關係，平常比較少吃麻辣鍋的我連續吃了好幾次，也比較能吃辣了。」展望2026年，宇宙人異口同聲：「新專輯發行順利！繼續辦演唱會！」

「美秀集團」去年跨年夜也在麗寶演出，感受過歌迷們的超級熱情。今年回到麗寶擔任壓軸，準備了40分鐘的演出要和歌迷一起迎接2026年：「我們一定準備最嗨的演出跟大家一起倒數，一起用最酷、最帥的方式來告別2025。」2025年對「美秀集團」最難忘的一件事就是入圍金曲獎最佳樂團和年度歌曲，明年是他們成團20週年，除了希望可以做出更多更好的歌曲，演唱會也正在準備中，「籌備好了會跟歌迷說，一定會給大家驚喜。」

「美秀集團」去年跨年夜也在麗寶演出，感受過歌迷們的超級熱情。今年回到麗寶擔任壓軸。（圖／三立 提供）

