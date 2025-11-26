2025候鳥季正式啟動 茄萣濕地迎來冬日舞者

2025年候鳥季熱鬧開跑，高雄茄萣濕地率先迎來「重量級嘉賓」。高雄市公園處生態觀察員在11月第一週紀錄到約百隻黑面琵鷺同步現身，牠們頂著標誌性的「黑面勺形嘴」在濕地悠然覓食、振翅嬉戲，宛如一場冬日芭蕾，為今年候鳥季揭開序幕。

↑圖說：高雄茄萣濕地率先迎來「重量級嘉賓」。（圖片來源：蔡文賢 拍攝/高雄市工務局提供）

公園處指出，這批黑面琵鷺多來自韓國、日本等地，是茄萣濕地的年度「老朋友」。雖然今年抵達時間較往年略晚，研判與全球氣候變遷影響候鳥遷移時序有關，但仍顯示高雄生態環境具備穩定吸引力，已成跨國候鳥的五星級中繼站。

為迎接遠道而來的嬌客，高雄市府與民間團體長期合作，從棲地優化到減少人為干擾，持續打造安全補給環境。公園處也鼓勵市民把握初冬時節，前往茄萣濕地觀賞黑面琵鷺的優雅身影，親近濕地生態之美。

↑圖說：每年秋冬，黑面琵鷺就像高雄的老朋友準時赴約（圖片來源：蔡文賢 拍攝/高雄市工務局提供）

公園處提醒民眾，賞鳥時務必遵守「不走進泥灘、不驚擾棲息、不餵食」的基本原則，保持安靜、維持距離，讓濕地能持續成為候鳥安心停歇的庇護所，共同守護這片珍貴的自然資源。

