2025候鳥季開跑！ 高雄茄萣濕地熱鬧迎賓 百隻黑面琵鷺搶先報到

黑面琵鷺。（圖／高雄市府工務局公園處）





高雄茄萣濕地迎來年度「國際級嬌客」！2025年候鳥季甫揭幕，高雄市府工務局公園處生態觀察員就在11月第一周驚喜記錄到約100隻黑面琵鷺優雅現身， 牠們頂著招牌「黑面勺」嘴喙，或低頭覓食、或振翅嬉戲，為濕地拉開熱鬧序幕。這些美麗的『黑面舞者』甚至遠從韓國及日本而來，顯見高雄生態廊道已成為跨國候鳥的五星級中繼站！

黑面琵鷺。（圖／高雄市府工務局公園處）

公園處表示，每年秋冬，黑面琵鷺就像高雄的老朋友準時赴約，今年到訪時間略晚，可能與氣候變遷有關。市府與民間團體持續合作，透過棲地優化、減少人為干擾，讓這些遠道而來的舞者能安心補給體力，也呼籲市民朋友把握機會前往濕地賞鳥，感受候鳥翩飛的冬季之美。

黑面琵鷺。（圖／高雄市府工務局公園處）

公園處提醒，徜徉濕地請遵守「不踏入泥灘、不驚擾棲息」的原則，並保持安靜、不餵食，共邀民眾一起肩負起保育的責任，讓這片候鳥驛站永續成為生命的庇護所。

