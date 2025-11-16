【2025健力世錦賽】楊森臥舉鍍金 賴總統致電申賀

記者張翔程／綜合報導

在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國選手楊森昨日展現卓越實力，奪得男子組120公斤級臥舉項目金牌，最終個人獲1金1銀1銅。總統賴清德獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

楊森包辦「金銀銅」 林鴻麟硬舉摘銀

2025年世界公開裝備健力錦標賽進行第6天賽程，楊森與林鴻麟參加男子組120公斤級賽事。其中，楊森在今年8月成都世運會獲得健力男子超重量級金牌戰，此次在羅馬尼亞當地時間15日賽事中，臥舉項目3次試舉皆挑戰成功，以340公斤為中華隊再添1金，蹲舉項目雖未能打破自己在成都世運會創下的世界紀錄（453.5公斤），但仍以435公斤成績拿到銀牌，最後也獲得總和項目銅牌，個人收穫1金1銀1銅；林鴻麟則在硬舉項目以365公斤摘下銀牌。

中華隊累計8金 最終日續拚佳績

本屆世錦賽，我國已收下8金11銀7銅，最後一天賽事將由林俐宸、田基森及巫翊俅分別出戰女子84公斤級及男子120+公斤級的賽事。

楊森奪下男子組120公斤級臥舉項目金牌。（取自中華民國健力協會臉書）

