2025健康飲食實踐獎頒獎典禮 共創營養新「食」尚

國人外食率逾8成，常面臨鹽、糖、飽和脂肪過量與蔬果不足的健康風險。國民健康署攜手餐飲業推動健康飲食，以三大原則為核心，善用全榖雜糧提升膳食纖維量、以巧思取代重口味，以及蔬菜多元且足量，讓民眾有健康又美味的多元選擇，共同打造看得見、選得到、吃得到的健康外食新環境。

為了營造健康飲食環境，讓國人更容易取得健康飲食，國民健康署舉辦首屆「健康飲食實踐獎」頒獎典禮。國健署署長沈靜芬表示，恭喜參賽隊伍，因為有大家的支持，協助政府推動健康飲食的觀念，營養與健康飲食法在113年通過，是非常重大的里程碑，顯示社會文化不僅是從食品安全出發，而是進展到吃的部分去注重健康飲食與營養。

署長沈靜芬表示，要連結吃得健康營養和吃得開心。大家以前聽到健康飲食可能會覺得難吃，如果要翻轉這個觀念，就需要第一線的人員努力規劃健康好吃的飲食或餐盒選擇，同時把營養觀念透過烘培、搭餐技巧提供給民眾。

署長沈靜芬表示，很多病都是吃出來的，國人在攝取蔬菜不夠、水果不夠、乳品不夠、堅果不夠等，這些都引起了後續關於肥胖、三高等慢性病的問題，當然這些年的醫學研究也有發現，膳食纖維攝取不夠，容易出現大腸癌，因此免疫系統發展也有問題，因此健康真的是「吃」出來的。

國健署表示，透過「健康飲食實踐獎」及「健康飲食宣言牆」活動，象徵健康飲食政策推動的重要里程碑，可帶動各界投入健康飲食推廣。未來，國民健康署將持續跨域合作，擴大健康餐食推動範疇，與不同場域合作，共同打造營養均衡、容易取得、永續友善的健康新「食」代。