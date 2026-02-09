2025兒童交通事故釀47死！靖娟曝2危險場域

▲靖娟基金會今（9）日舉辦114年兒童事故傷害新聞統計分析記者會，提出兒童事故死傷人數仍以「交通安全」為主要類別。（圖／靖娟基金會提供）

[NOWnews今日新聞] 靖娟基金會今（9）日舉辦114年兒童事故傷害新聞統計分析記者會，據靖娟統計之兒少事故新聞露出資料顯示，在排除兒虐、性侵等人身安全類別後，14歲（含）以下兒童事故死傷人數較前一年增加33%，顯示兒童事故風險不降反升，已成為迫切的公共安全警訊。

基金會統計114年全年媒體露出的265件兒童事故新聞，共造成47名兒童死亡、354人受傷。事故型態分析顯示，交通事故持續為兒童死傷最嚴重的類別；同時，原本相對可控的遊戲安全風險，正明顯轉移至親子活動與假日市集等臨時性場域，暴露出制度與管理上的漏洞。

▲靖娟基金會統計114年全年媒體露出的265件兒童事故新聞，共造成47名兒童死亡、354人受傷。（圖／靖娟基金會提供）

交通事故仍為最大殺手！已知有效的防護措施未被落實

「交通安全」仍是造成兒童死傷最嚴重的類別，死傷人數高達164人。根據道安平台資料，截至114年10月，全台0至14歲兒童於交通事故中的死傷人數已達14,187人！

靖娟基金會分析，在自小客車事故中，兒童作為乘客，因未正確使用安全配備而造成死傷的情形尤為明顯，近四年以來約有347人。研究指出，兒童正確使用安全座椅，可在事故發生時降低約73%的頸部衝擊力、減少約71%的死亡風險；若採後向乘坐，安全性更可提高約75%。特別是嬰幼兒頭部比例高、頸椎尚未發育成熟，若未依年齡正確使用安全座椅，事故發生瞬間容易產生所謂的「甩鞭效應」，使頭頸部承受巨大拉力，進而造成嚴重甚至致命的傷害。因此呼籲家長須謹記四口訣「後、安、固、指」，並依兒童年齡與身高正確使用安全座椅，才能有效降低事故發生時的傷害風險。

育有2女的謝媽媽表示：「我在帶小朋友出門的時候，無論多短程，都會讓小朋友坐在安全座椅上，而每一個階段與廠牌的安全座椅也不太一樣，所以在安裝上都會注意說明書與使用守則。」

▲許雅荏執行長講解正確使用安全座椅的重要性。（圖／靖娟基金會提供）

遊戲事故風險轉移 臨時性遊具管理成新警訊

除交通事故外，遊戲場域事故風險亦呈現新變化。統計顯示，近四年遊戲事故多發生於公園等公共場所，主要涉及溜滑梯、攀爬架等固定式遊具；然而114年事故風險出現明顯轉移，集中於親子活動、假日市集等臨時活動場域中常見的充氣式遊具。114年共有18名兒童因遊戲與玩具事故死傷，其中5人涉及充氣式遊具，占近三成，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全的新警訊。

▲114年共有18名兒童因遊戲與玩具事故死傷，其中5人涉及充氣式遊具，占近三成，顯示臨時遊具在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，已成兒童安全的新警訊。（圖／靖娟基金會提供）

制度補強未到位 臨時場域安全仍是缺口

靖娟基金會執行長許雅荏表示：「107年就曾呼籲政府正視臨時遊戲設施的管理問題，並儘速檢討相關法規與管理機制，但至今仍未見明顯改善，顯示問題不在於不知道風險，而是制度補強始終未能到位。而此類型的充氣式遊具，在規定上每次使用都須向主管機關備查，四年期間有向政府核備的僅有40件，多數場域往往涉及設備固定不足、人數控管不當或現場管理人力不足，對兒童安全構成潛在威脅。靖娟盼政府可以透過跨部會合作，從遊戲設施管理、臨時活動場域審核到現場稽查全面檢視與強化；也提醒家長春節期間若帶孩子參與遊戲設施時，應全程在旁陪同，並留意現場是否有清楚的核備資訊與安全告示，確認是否落實設備固定、出入口防護、人數控管、充氣充足與工作人員看顧等基本安全措施，才能避免憾事發生。」

侯媽媽也在記者會上表示：「本來以為充氣式遊具就跟公園遊具一樣，但看到很多新聞事件後，才發現其實充氣式遊具有點危險，尤其小朋友在充氣式遊具上都會比較興奮，我都會特別注意是否有妥善固定、充氣是否充足，也會提醒小朋友不要在上面跑跳。」

▲家長侯媽媽也在記者會上分享對充氣式遊具的看法。（圖／靖娟基金會提供）

事故不只是受傷 後續心理與家庭恢復需支持

兒童事故不僅造成即時的身體傷害，後續的心理影響與家庭照顧壓力同樣不容忽視。許多孩子在事故後出現情緒不安、睡眠困擾或行為退縮，家長也常因突發事故而承受高度焦慮與無助感。為此，靖娟基金會的「OK繃兒童服務中心」提供事故後的心理支持、家長諮詢與資源轉介服務，協助孩子與家庭在受傷之後獲得必要的陪伴與支持，逐步回到穩定生活。

資料來源：靖娟基金會

