2025兒童身體與網路界線

網路世代，兒童使用3C網路的機會越來越多，而要如何自我保護，同時學會尊重其他人，已經是親子間的必修課。慈濟基金會(11月28日)在花蓮靜思堂，舉辦兒童身體與網路界線營隊，透過情境劇場與繪本闖關遊戲，帶領親子認識性別平等，提升數位素養，培養正確觀念與應對能力。

「他們兩個 沒經過我的同意，就把我的照片 跟別的影像合成。」

透過短劇，演出關於數位性別暴力的各種情境，讓親子更了解生活中那一條看不見，卻相當重要的安全界限。

檢察署花蓮檢察分署檢察官 黃怡君：「我建議 包括你的家庭生活照，最好還是不要上傳到社群媒體。」

邀請檢察官現身說法，花蓮靜思堂舉辦兒童身體與網路界線營，與三十對親子互動學習。

檢察署花蓮檢察分署檢察官 黃怡君：「現在常常在社會新聞當中會看到，有很多的小孩子的私密照，其實是被一些特定的網頁所蒐集，那這個其實讓父母親非常擔憂，我們今天最主要是想要教會小朋友，怎麼樣地保護自己，不要把自己的私密照上傳。」

「所以那個勇敢的意思是什麼，你心裡有個感覺，可是要記得說出來。」

透過繪本互動闖關，引導孩子們更認識什麼是身體自主權與性別平等，也要對可能傷害自己的行為勇敢說不。

丁同學 ：「我今天學到用網路的時候要適量休息，然後不能把自己的私密照分享出去，然後要尊重別人的肖像權。」

「穿出自信。」

史同學：「我學到 你想要穿什麼就穿什麼，這是你自己的權力。」

「如果把你的照片上傳到網路上面，就會很多人看到 是不是很，很可怕 對不對。」

民眾 藍榆婷：「其實現在的孩子 就是YouTube的孩子，那就是必須在這樣的網路環境下，去做一個學習跟成長，我也希望他可以從中學習到，正確的知識要怎麼去取得。」

民眾 陳勇宏：「現在的短影音 抖音的部分其實很多，那不斷地推播之下，它有時候會觸碰到一些灰色地帶，或是一些其實不適合兒童觀看的東西，今天介紹完之後 他們也知道說，這些東西其實是有分級的。」

花蓮慈濟醫院兒科醫師 朱紹盈：「希望家長們就是多多陪著孩子，跟孩子多一些互動，然後透過不同的閱讀媒材，就是去理解這兩個核心概念。」

