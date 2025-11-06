2025全台冬日音樂祭總整理｜11-12月活動卡司、購票懶人包
2025歲末將近、冬日音浪正悄悄醞釀，從東海岸的稻浪草原，到台中水湳公園、台北華山、台東森林公園與山林營地，全台11至12月的音樂節熱潮不減。無論你是搖滾樂迷、獨立音樂追隨者、原住民音樂支持者，還是只想在秋冬找個地方放鬆、聽歌、喝點啤酒，《城市學》一次幫你整理這份「年末音樂祭懶人包」，帶你掌握全台最不能錯過的音樂盛事。
2025冬日音樂祭一覽
11/8-9｜2025阿米斯音樂節
11/8-9｜2025《穀動日不落》音樂祭
11/9｜拍打仔與他們的產地：台中站
11/15｜愛之日常音樂節
11/15-16｜玖壹壹南北貳路音樂節2025
11/15-16｜2025「城市嶼浪」市集嘉年華競賽
11/22-23｜2025 FireBall Fest. 火球祭
11/29-30｜2025 簡單生活節
12/5-6｜2025 山釀青春演唱會
12/5-7｜樂團祭 Bandstival－新世紀的決心
12/6-7｜富宇2025共響音樂生活節
12/12-14｜2025漂遊者森林音樂祭
12/13-14｜2025 PASIWALI 原住民族國際音樂節
2025阿米斯音樂節
阿米斯音樂節（Amis Music Festival）是台灣首個以原住民族文化為核心的音樂節，由舒米恩（Suming）與都蘭部落於2013年發起。今年活動集結全台超過11族、近50個部落，以及來自太平洋島國的海外團隊，超過65組演出、150個市集齊聚在東海岸。
主辦單位規劃「文化舞台」、「現代舞台」與「海邊的孩子」三大舞台，從傳統歌舞到流行原創、從跨世代到新生代創作人，帶來最Chill的原式音樂饗宴。除了音樂，更融合飲食、手作、文化教育與議題對話：部落美食、市集工藝、文化小教室、部落電影院等活動串連，將生活、土地與文化凝聚於一地。
時間：2025/11/8 (六)- 2025/11/9 (日)
地點：台東縣東河鄉 台東都蘭鼻
票價：全區站席，購票請點我
單人雙日票 X 紀念悠遊卡：NT$ 2600（限量，售完為止）
單人雙日票：NT$ 2600
雙人雙日票：NT$ 5100
四人雙日票：NT$ 9300
卡司：現場開箱
2025《穀動日不落》音樂祭
由花蓮縣富里鄉公所主辦的2025《穀動日不落》跨世代音樂祭，以金色稻浪與縱谷山巒交織的自然舞台，帶來兩日療癒又充滿生命力的音樂盛會，讓人沉浸於音樂與在地的美好。
活動卡司橫跨世代，除了有拍謝少年、溫地漫步等新生代人氣樂團，也有經典民歌手與在地樂團同台獻唱，展現富里鄉的原生音樂能量。在馬太鞍溪堰塞湖災後重建的氛圍中，這場音樂節象徵希望與陪伴，透過音樂凝聚情感、撫慰人心，展現富里與花蓮重新啟程的力量。
時間：2025/11/8 (六)- 2025/11/9 (日)
地點：花蓮縣富里鄉竹田村六十石山山腳下大草原
票價：免費入場
卡司：
場次
卡司
11/08（六）
Lamit ft. 達卡鬧、邰肇政、脆樂團、溫蒂漫步、拍謝少年、朱海君
11/09（日）
KAXA、公館青少年、U:NUS、金智娟、芒果醬、殷正洋、李麗芬
拍打仔與他們的產地：台中站
「拍打仔與他們的產地」是由DJ 賴皮Mr. Skin創辦的嘻哈組織。「拍打仔」為台語「hip pàh kiánn」的諧音，象徵「嘻哈孩子」。今年賴皮Mr. Skin策畫橫跨全台北中南的嘻哈音樂演出巡迴計畫，邀集嘻哈創作者們接力演出。自台北、台南、高雄後，11月將登陸台中，主辦單位要號召台灣所有城市的拍打仔們，一起登錄POCKIDZ宇宙！
時間：11/9 (日) 15:00-22:00
地點：台中Legacy Chaco
票價：NT$899+
卡司：DJ 賴皮 MR.SKIN、TROUT FRESH呂士軒、FRaNKIE阿法、IP LOCKERS、馬克SAVAGE.M、PIZZALI、JAYROLL、淳飛、DJ GTER、DJ SamuelMie、DJ DINDIN、DJ R Pon、大帥哥、VincentWan9文森王 X 達茲DOTS、DJ GAN3DA、少年家（王水源、阿跨面、寶寶熊）、孤兒收容所G2SLS、DJ N.OERS
愛之日常音樂節
愛之日常音樂節是亞洲第一個聚焦關懷愛滋與LGBTQ+多元平權的音樂節，2018年由音樂人郭蘅祈、陳建騏、黃韻玲創立。今年第七屆將於11月15日在台中登場，集結流行、獨立與原住民音樂力量，以多元語言唱出自由與平等的聲音。
本屆卡司驚喜滿滿，包括金曲大贏家李竺芯、小男孩樂團、黃韻玲與兒子Arthur共組「浪漫里樂團」，以及萬芳領軍的「萬芳和壯女們」，展現世代對話的魅力。活動也融合「無肉市集」與晨光瑜伽，打造健康、友善且富含愛意的溫柔革命。
時間：2025/11/15 (六)
地點：台中圓滿劇場
票價：免費入場
卡司：小男孩樂團、郭子&浮花樂隊、李竺芯、黃韻玲&浪漫里、萬芳和壯女們、DJ Ken Lin & XYZ+、阿爆&那屋瓦家族、桑布伊、MATZKA、霜淇淋
玖壹壹南北貳路音樂節2025
《玖壹壹南北貳路音樂節2025》由𝗞𝗞𝗟𝗜𝗩𝗘與混血兒娛樂攜手主辦，兩日規劃三大舞台、超過30組藝人接力演出，結合在地夜市銅板美食、特色文創市集，還有小朋友也能玩樂的親子遊戲區，將台中水湳中央公園變成全方位的音樂嘉年華。
本次活動以以「南北貳路」為主題，呼應玖壹壹從台中出發、走向全台的音樂旅程，也象徵南方的熱情、北方的節奏與地下音樂的自由交會於此。玖壹壹希望透過這場音樂節凝聚粉絲、連結南北，向世界唱出最道地的台灣聲音。
時間：2025/11/15 (六)- 2025/11/16 (日)
地點：台中水湳中央公園（台中市西屯區中科路2966號）
票價：購票請點我
超早鳥雙日票 $2,980
學生雙日票 $2,980
學生單日票 $1,680
身障單日票 $1,200
𝗕𝗔𝗕𝗬 玖壹壹單日票 $911
卡司：
玖壹壹、蕭煌奇、告五人、Lulu黃路梓茵、羅百吉、許富凱、婁峻碩SHOU、葛西瓦Kasiwa、怕胖團 PAPUN BAND、FEniX、溫蒂漫步、無妄合作社、高爾宣OSN、王ADEN、PIZZALI、溫室雜草、派偉俊 Patrick Brasca、OBSESS、陳華、潤少、GENBLUE幻藍小熊、Dizzy Dizzo、Multiverse、c8ight陳全、LilHAO、固定客、旅人、𝖶𝗁𝗈 𝖢𝖺𝗋𝖾𝗌 胡凱兒、西屯純愛組、公館青少年、Peatle、TOKYO HONEY TRAP (JP)、Sabrina 胡恂舞、動漫派、禪波 ZENBØ、Lizi 栗子、187 INC、O.Dkizzya、Quanzo、艾蜜莉 AMILI、J .WALK、慶記KTV、阿跨面、軒仔XuanZai、G.K. 高偉庭、臭屁嬰仔（歐吉虎 X 屁辰 P Chen）、禁藥王 FT. DAFAA大法、馬克SAVAGE.M、JAYRoll
2025「城市嶼浪」市集嘉年華競賽
「城市嶼浪」為高雄市政府青年局舉辦的市集競賽活動，透過讓攤車品牌說故事來創造高雄青創業者的交流，實踐「你的品牌，是城市最潮的聲音」的宗旨。除了品牌競賽，兩日活動期間共規劃8組人氣樂團現場演出，以及共80組特色攤位，更特別邀請5家花蓮夜市王品牌，讓民眾邊聽音樂、逛市集，享受美食又認識在地品牌，現場消費還有抽獎機會，為高雄帶來一場最潮假日慶典。
時間：2025/11/15 (六)- 2025/11/16 (日) 14:00-21:00
地點：高雄流行音樂中心 珊瑚礁群（高雄市鹽埕區真愛路1號）
票價：免費入場
卡司：BUTTER RIOT、鯊魚娃娃機、芒果醬、溫蒂漫步、洋米人、元宇炘、Juice Boy、聽聽就好
2025 FireBall Fest. 火球祭
火球祭滅火器樂團發起、火氣音樂主辦，今年邁入第五屆。自2017年創辦以來，火球祭就維持獨具特色的策展風格，邀請海內外重量級卡司登台演出，近年也延續跨界策展精神，融合搖滾、金屬、嘻哈、親子互動與音樂劇元素，打造更多元的音樂現場。
2025火球祭持續以高能量與高誠意點燃樂迷心中的火焰。今年最大亮點，是日本超人氣龐克天團 WANIMA首度來台，也是他們首次海外演出，帶來一場熱血、團結與自由靈魂的年度盛典。
時間：2025/11/22 (六)- 2025/11/23 (日)
地點：樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）
票價：購票請點我
票別
票種
票價
備註
一般票
雙日早鳥票
NT$ 3,688
數量有限
雙日預售票
NT$ 3,888
雙日座位預售票
NT$ 4,488
指定席
雙日現場票
NT$ 4,800
單日預售票
NT$ 2,388
學生票
雙日學生預售票
NT$ 2,888
入場需出示學生證
身心障礙票
身障單日預售票
NT$ 1,490
身障雙日預售票
NT$ 2,400
卡司：
場次
卡司
11/22（六）
滅火器、ELLEGARDEN (JP)、Se So Neon (KR)、MATZKA、血肉果汁機、04 Limited Sazabys (JP)、拍謝少年、黃玠 ft. PUZZLEMAN、無妄合作社、GDJYB (HK)…
11/23（日）
滅火器 ft. ???、WANIMA (JP)、玖壹壹、While She Sleeps (UK)、美秀集團、Tizzy Bac、Age Factory (JP)、YOUR SONG IS GOOD (JP)、隨性 ft. SKARAOKE、溫蒂漫步…
2025 簡單生活節
「Simple Life簡單生活節」自2006年由李宗盛、張培仁、馬天宗等知名音樂人發起，以「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」為核心理念，結合音樂舞台、創意市集與名人分享，期望「集合台灣最美好的人、事、物」。歷經20年，簡單生活節已成為台灣指標性的音樂盛會，吸引無數創作者、品牌與樂迷參與。儘管在2021與2022年因疫情停辦，但2023年回歸華山後，持續以多元跨界的方式，讓音樂與生活再次相遇。
今年適逢20週年，主辦單位特別安排重磅亮點。天后林憶蓮相隔11年再度登上簡單生活節舞台，將以獨特嗓音重現經典，也象徵簡單生活節跨越世代的傳承。而搖滾教父伍佰與China Blue，更將和李宗盛夢幻合體，重現2006年首屆的傳奇場景，是許多樂迷心中「不必等待」的經典再現。此外，主辦方也邀請不同世代的音樂人與樂團參與，展現台灣多元的音樂風貌。
時間：2025/11/29 (六)- 2025/11/30 (日)
地點：台北華山1914文化創意產業園區（台北市中正區八德路一段1號）
票價：1190~3880元（已完售）
卡司：
場次
卡司
11/29（六）
林憶蓮、戴佩妮、自然捲（魏如萱＆奇哥）、鄭宜農 feat. 李瀧 Lang Lee、9m88、傷心欲絕、The Chairs、someshiit 山姆、庸俗救星、我是機車少女…
11/30（日）
伍佰 & China Blue feat. 李宗盛、楊乃文、ABAO 阿爆 feat. 那屋瓦、理想混蛋、YELLOW 黃宣、白安、當代電影大師、公館青少年…
2025 山釀青春演唱會
由苗栗縣政府舉辦的「2025山釀青春演唱會」將於12月5、6日在苗栗巨蛋體育館盛大登場，結合經典民歌與新潮樂團兩大主題，打造跨世代的音樂饗宴。首日「經典流行之夜」有翁立友、沈文程、王識賢及葉璦菱演繹經典金曲；次日「青年流行之夜」由小男孩樂團、鼓鼓與滅火器等人氣歌手與樂團嗨翻全場。現場還有企業贊助抽獎活動，有機會獲得度假飯店住宿券，並準備客家點心款待來賓。
時間：2025/12/5 (五)- 2025/12/6 (六) 17:30-21:00
地點：苗栗巨蛋體育館
票價：免費索票入場
索票時間：2025/11/21(五) 16:00-20:00，發完為止
索票地點：苗栗火車旅客服務中心；苗北藝文中心；苗栗縣青年創業指揮部（苗栗縣苗栗市縣府路102號1樓）
卡司：
場次
卡司
12/05（五）山釀聲活
范怡文、翁立友、沈文程、王識賢、葉璦菱
12/06（六）山釀好Young
小男孩樂團、草屯囝仔、陳華、呂思緯、滅火器
樂團祭 Bandstival－新世紀的決心
《樂團祭 Bandstival》為全台第一檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目，由五條文化與源活國際娛樂聯手製作，致力打造全新型態的聽團生態圈。而「《樂團祭 Bandstival》—新世紀的決心」則是讓節目走入現場的終極音樂祭。兩日活動將完整重現節目錄影舞台，將讓樂團與樂迷面對面。現場不僅有節目樂團輪番演出，也將有神祕嘉賓與海外示範團現身，打造最燃、最真實、也最具故事性的音樂祭。
時間：2025/12/5 (五) 前夜祭；12/6(六)-12/7 (日) 音樂祭
地點：新北大都會公園 水漾啵啵廣場
票價：
票別
方案內容
票價
內容物說明
祭民票
單人｜雙日票
NT$ 2,700
兩日入場票 1 張
雙人｜雙日｜初號巾套票
NT$ 6,400
雙日票 2 張＋初號巾 2 條
單人｜雙日｜咪咪帽帽套票
NT$ 3,350
雙日票 1 張＋咪咪帽帽 1 頂
身心障礙｜雙日票
NT$ 1,350
身心障礙者雙日票
一般預售票
單人｜雙日票
NT$ 3,300
兩日入場票 1 張
雙人｜雙日｜初號巾套票
NT$ 7,600
雙日票 2 張＋初號巾 2 條
單人｜雙日｜咪咪帽帽套票
NT$ 3,950
雙日票 1 張＋咪咪帽帽 1 頂
身心障礙｜雙日票
NT$ 1,500
身心障礙者雙日票
現場票
單人｜雙日票
NT$ 3,600
兩日入場票 1 張
雙人｜雙日票
NT$ 6,600
兩日入場票 2 張
卡司：拍謝少年 Sorry Youth、壓克力柿子、梁河懸、共振效應、SONNIE 桑尼、Who Cares 胡凱兒、Everydaze樂團、野東西、憂憂Yō-Yō…陸續公佈中
富宇2025共響音樂生活節
「富宇2025共響音樂生活節」由富宇建設主辦，活動以「沙發漫音樂 My Sofa Song List」為主題，將音樂節變成一場像在家般自在的永續派對，邀請人們放慢節奏、靠著沙發、手捧咖啡或小酌。
今年活動分為兩大主題日：12/6「沙發爵士夜」為限量售票場，邀請金曲爵士歌手Francis Tsai法蘭，以18年Live功力打造燈光、沙發與爵士共鳴的夜晚；12/7「夜幕輕搖滾」則免費入場，由溫室雜草、等阮返來、吳志寧、SoulFa 靈魂沙發等質感樂團輪番登場，融合民謠、英搖、台語與迷幻搖滾，伴隨夕陽與微風展開輕搖滾之夜。
時間：2025/12/6 (六)- 2025/12/7 (日)
地點：台中憬初尋 Startin' Coffee Roasters（台中市豐原區中山路231號）
票價：
場次
票價／說明
12/6（六）沙發爵士夜
700 元／人（富宇家族住戶限定，購票入場）
12/7（日）夜幕輕搖滾
免票自由入場（場內人數額滿即管制）
卡司：
時間／場次
卡司
12/6（六）
法蘭 Fran 專場
12/7（日）
14:00 開放進場
14:50–15:30 溫室雜草
16:00–16:40 等阮返來
17:10–17:50 吳志寧
18:20–19:00 SoulFa 靈魂沙發
2025漂遊者森林音樂祭
漂遊者森林音樂祭由漂遊者製造有限公司於2020年開始舉辦，今年邁入第五屆。活動融合音樂演出、露營體驗、大型藝術裝置與風格市集，預計邀請上百組餐飲、藝文品牌進駐，企圖打造情境式大型「野區戶外活動音樂祭」。
今年活動以賽博龐克為主視覺，營造出後疫情時代的末日未來世界觀，邀請「來自未來的漂流者們」透過音樂追尋一線光明。無論是在森林中聽團、在帳篷裡看星星，或在草地市集中漫遊，都是無可取代的感官冒險。
時間：2025/12/12 (五)- 2025/12/14 (日)
地點：台中麗寶樂園度假區 東區落羽松森林（台中市后里區福容路8號）
票價：購票請點我
預售三日票 NT$2880
預售二日票 NT$2680
愛心票 NT$1900
兒童票 NT$800
卡司：怕胖團、四分衛 feat張國璽、Brandy Senki ブランデー戦記 (𝙅𝙋)、宋德鶴、無妄合作社、上山 OVER THE TOP、震樂堂、共振效應、帕拉斯、感傷唱片行、Leo 王、icyball 冰球樂團、溫蒂漫步、DYGL (𝙅𝙋)、JADE、Andr、brkfstblend (𝙅𝙋)、青原 FIDA、羊米人、薄暮、Optical Orca 光學虎鯨、血肉果汁機、傻子與白痴、椅子樂團、回聲樂團、粗大Band、阿克沃 Awkward、憂憂 Yō-Yō、帕崎拉 PACHILA、你我 U&I、NPO法人音育プレママパーティ presents 音育ランド Music by Luckyfull楽団 (JP)…陸續公佈中
2025 PASIWALI 原住民族國際音樂節
「PASIWALI」是阿美族語中「往東方」的意思，而東方不僅是太陽升起的地方，也是孕育台灣許多原住民族群的所在。由原住民族委員會主辦的「PASIWALI 原住民族國際音樂節」，是一場以原住民族為主軸的音樂盛會，音樂節活動每年邀請國內外原住民族音樂人參與演出，現場更設有部落屋、部落大跳舞與特色市集，展現南島文化的多元能量，讓樂迷在音樂、文化、飲食與舞蹈中，沉浸式感受原民族群的生命力與文化魅力。
時間：2025/12/13 (六)- 2025/12/14 (日) 13:00進場
地點：台東市森林公園
票價：免費入場
卡司：
場次
卡司
12/13（六）
阿布絲．塔娜比瑪、原始林樂團、NIXSA、拉貨櫃、OTYKEN、張震嶽 Ayal Komod
12/14（日）
張淦勛 Giyu Tjuljaviya、姑慕．巴紹、Anslom、巴查克與他的姐妹們、桑布伊、温嵐
