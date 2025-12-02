2025全台十大賣座電影票房分析｜動畫片佔據一半名額 《動物方城市2》、金馬最佳影片《大濛》口碑持續發威！
【文 / 膝關節】先說結論，全球影業於2020新冠疫情之後重創六年的漫長修復道路，有望在2025年年底重振威勢！今年台灣戲院累積到11月底，全台戲院總票房約70.4億，除了略低2023年同期的71.4億，但有望在12月挑戰疫情後最佳的2023年整年度76.58億。
12月眾多強片持續發威
因為這個12月還有正在發威的《動物方城市2》與口碑發酵的金馬獎最佳影片《大濛》，外加年底前還有《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》、吸金怪獸《阿凡達：火與燼》、《那張照片裡的我們》、《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》與在金馬影展傳出好評的《陽光女子合唱團》。
2025年最強電影關鍵字就是動畫！
冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》確實合乎業界期待的高票房，打破了前一回電影作品《無限列車篇》6.36億的天文數字，這次木棉花發送的每週特典更是成了影迷珍藏聖物，當然也成了場外經濟一環。買電影票只是為了特典也算這些年的行銷顯學。
其實《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》也是如此，影迷瘋狂搶購也是為了特典，不過本作就戲論戲，還真是文戲戀愛橋段滿分，動作場面更是看出製作組的燒肝誠意，非常好看的獨立一段，否則《鏈鋸人》先前在影集留下的諸多問題，本來讓外界對這回劇場版不抱持多大期望，沒想到從頭好看到尾，還能開創新的藍海觀眾。
本回年度票房前十中，動畫片佔了一半名額。動畫粉絲的動員力、影響力，絕對是這幾年電影院超強主力，而這一半中的動畫賣座電影，好萊塢僅有《動物方城市2》上榜，根據目前高人氣表現，才上映首週已經累積約1.5億，有望突圍卡進到第三四名中間，如果超車第三名，那肯定會替2025年度總票房再添佳績。
布萊德彼特《F1電影》帶動各種特殊影廳的滿座率
《無限城篇 第一章 》確實賣出超高標成績，最讓大家跌破眼鏡的則是「小布」布萊德彼特主演的《F1電影》，確實是複製導演由約瑟夫柯金斯基前一回《捍衛戰士：獨行俠》的情懷，差異在於《F1電影》熱賣且4DX影廳場場爆滿一位難求，本片帶動各種特殊影廳的滿座率，功不可沒。
阿湯哥的《不可能的任務：最終清算》應該是這系列的收官之戰，即便他保留可能還有機會拍下去。但這回收尾也算收得很好，阿湯哥的冒險體能神話，面對年紀挑戰，自然還是有一定壓力考量。年過六旬的阿湯哥還能怎麼在大銀幕上演特技秀？也考驗三代觀眾的審美標準。
前十名中《侏羅紀世界：重生》也算本來就被預期有好的首週票房，但續航力就是大考驗。恐龍這套作品經歷兩次重新開機，史嬌蕾喬韓森當領牌明星確實有吸引力，這回恐龍也很巧妙跟前面幾齣劇情超連結，加上環球影業不太可能放掉未來侏羅紀的開發產值，畢竟延伸的經濟價值如此高。沒有人會想跟能下蛋的金雞母過不去，所以來日還可能看到不同風格的IP開發。
