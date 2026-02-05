2025全台失業率微減0.03％ 待業碩博士比例創近5年新高

行政院主計總處日前公布最新勞動力數據，其中2025年全年平均失業率為3.35%，較2024年減少0.03個百分點；每月平均失業人數為40.3萬人，較2024年減少3000人（0.82%）。

而在失業時間上，2025年平均失業週數為19.9週，初次求職者平均待業週數則為20.3週，不過也有4.5萬人已失業長達1年。

進一步檢視不同教育程度族群，失業率最高為大學學歷的4.53%，其次為高中職的3.06%；此外，碩博士學歷者失業率達2.96%，較2024年上升0.3個百分點，創下自2021年以來近5年新高；國中以下學歷者失業率則為2.09%。

若按年齡層觀察，則以20至24歲者失業率11.60%最高，主要是因該年齡層較多初次求職者，仍處於職場調適階段；次高族群為15至19歲者9.21%；25至29歲、30至34歲者失業率分別為5.77%、3.37%；35歲以上各年齡層失業率皆低於3%。

根據主計總處公布的勞動數據，至去年12月時全台勞動力人口為1204.3萬人，非勞動力人口則為816.6萬人。主計總處解釋，未參與勞動人口以「高齡、身心障礙」329.3萬人最多（40.33%），其次為「料理家務」約245.7萬人（30.09%），另有146.2萬人（占17.90%）是因「求學及準備升學」未參與勞動。