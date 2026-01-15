2025全台房屋成交數據：11月預售揭露近8個月最高 新北一都抵四都

【記者 沁諠／台北 報導】信義房屋統計最新預售揭露件數， 2025年11月全台房屋成交數據顯示，預售市場表現有觸底反彈跡象，11月全台揭露件數達3749件，月增15%但年減32%，11月揭露件數寫下近8個月以來新高，顯示房市有觸底反彈的現象，不過仍明顯低於長期均量單月八千件水準，其中新北市11月揭露千件，超過新竹、台中、台南與高雄四都總量，成為房市還有人氣的小熱區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場沉寂太久，出現物極必反的反彈走勢，過去均量單月大概八千件，單月萬件則是交易熱絡，房市價量齊揚，過去經驗景氣再爛也要有單月4.5千件水準，但2025年單月平均僅有3500件，市場處於交易窒息量，隨時都有機會反彈，不過11月還是新北市有數個熱銷的個案帶動件數增加，個案還是要有大基地、平面車位、總價與單價控制得當與品牌建商等許多優點，才容易順銷。

廣告 廣告

在各縣市表現中，新北市是11月最亮眼的區域。揭露量從10月的669件增至 1,173件，月增率高達75%，年增率亦同步成長78%。揭露量較大的個案包括有板橋的「協和新中興」、「遠揚之森A+」，新店央北重劃區的「華固譽誠」，新莊「百達莊園」與中和的「大同新紀元」與「豐森大境」等案。

不過房市似乎呈現北穩南冷的趨勢，除了新北市交易出現一波小陽春外，新竹地區11月預售揭露110件仍年減57%，台中市11月揭露373件年減6成，台南市揭露248件年減48%，高雄市揭露182件年減6成，且新竹、台中、台南與高雄都呈現年減且月減表現。

曾敬德表示，北部地區房價不像中南部飆漲這麼快，順銷的個案相對較多一些，中南部地區則是需要時間消化這段時間的漲幅，不過現在股市已經突破三萬點，對於房市多少有些支撐，2026年預售市場可能還是呈現盤整等待復甦機會。（照片翻攝示意圖）