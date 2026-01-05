2025全台最佳企業25強出爐 第一名又是它！

台灣經濟研究院5日公布「2025台灣最佳國際品牌價值」。示意圖／聯合報系資料照片

台灣品牌持續展現價值。台灣經濟研究院5日公布「2025台灣最佳國際品牌價值」，前25大品牌總價值達151.49億美元，年增2.7%，不僅連續六年站穩百億美元之上，也寫下歷年最佳表現；從排名結構來看，前五大品牌仍以科技業為核心，其中，華碩以25.95億美元品牌價值續居榜首，再度蟬聯台灣最具國際價值品牌，品牌價值年增14%。

本調查由台經院主辦，委託全球首家取得ISO 10668品牌鑑價認證的Interbrand執行，採用國際一致的品牌鑑價方法，結合財務量化分析與品牌經營質化評估。台經院指出，華碩憑藉AI驅動策略，從雲端到邊緣的完整生態布局，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯榜首。

趨勢科技與聯發科技分列第2、第3名，其中聯發科品牌價值年增高達45%，為本屆成長幅度最大品牌，第4名研華、第5名台達電。台經院指出，聯發科深化 AI 與綠電布局、台達電以「從電網到晶片」技術為基礎，持續以永續行動強化智慧綠色解決方案領導角色。

值得注意的是，本屆致茂電子與東元電機首度入榜，分居第24名、第25名。台經院指出，致茂電子以AI協助設備更快上線運作、東元提供能源管理服務，協助企業降低用電與碳排負擔。

台經院歸納，今年上榜品牌普遍回歸「以人為本」核心精神，從產業面觀察，科技業聚焦「AI核心、永續賦能」，消費電子強調「情境導向、智慧延伸」，工業製造著重「數位效率、綠色轉型」，金融服務則朝「智慧防護、永續轉型」發展，反映台灣品牌正從製造優勢，逐步轉向價值與體驗競爭。

Interbrand指出，面對AI技術快速演進，台灣品牌須關注三大方向：一是將AI納入品牌核心定位，而非僅作為工具；二是優化多品牌管理，放大整體成長效益；三是整合內外部資源，打造一致且可長期經營的品牌體驗。唯有深化品牌經營，台灣企業才能在全球市場中持續擴大影響力。

