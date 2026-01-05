2025全台最佳企業25強出爐 第一名又是它！
台灣品牌持續展現價值。台灣經濟研究院5日公布「2025台灣最佳國際品牌價值」，前25大品牌總價值達151.49億美元，年增2.7%，不僅連續六年站穩百億美元之上，也寫下歷年最佳表現；從排名結構來看，前五大品牌仍以科技業為核心，其中，華碩以25.95億美元品牌價值續居榜首，再度蟬聯台灣最具國際價值品牌，品牌價值年增14%。
本調查由台經院主辦，委託全球首家取得ISO 10668品牌鑑價認證的Interbrand執行，採用國際一致的品牌鑑價方法，結合財務量化分析與品牌經營質化評估。台經院指出，華碩憑藉AI驅動策略，從雲端到邊緣的完整生態布局，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯榜首。
趨勢科技與聯發科技分列第2、第3名，其中聯發科品牌價值年增高達45%，為本屆成長幅度最大品牌，第4名研華、第5名台達電。台經院指出，聯發科深化 AI 與綠電布局、台達電以「從電網到晶片」技術為基礎，持續以永續行動強化智慧綠色解決方案領導角色。
值得注意的是，本屆致茂電子與東元電機首度入榜，分居第24名、第25名。台經院指出，致茂電子以AI協助設備更快上線運作、東元提供能源管理服務，協助企業降低用電與碳排負擔。
台經院歸納，今年上榜品牌普遍回歸「以人為本」核心精神，從產業面觀察，科技業聚焦「AI核心、永續賦能」，消費電子強調「情境導向、智慧延伸」，工業製造著重「數位效率、綠色轉型」，金融服務則朝「智慧防護、永續轉型」發展，反映台灣品牌正從製造優勢，逐步轉向價值與體驗競爭。
Interbrand指出，面對AI技術快速演進，台灣品牌須關注三大方向：一是將AI納入品牌核心定位，而非僅作為工具；二是優化多品牌管理，放大整體成長效益；三是整合內外部資源，打造一致且可長期經營的品牌體驗。唯有深化品牌經營，台灣企業才能在全球市場中持續擴大影響力。
更多udn報導
疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客關西機場苦等
台南「離婚500」招牌紅到日本 遊客狂朝聖
他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾
對話透露有毒關係 醫籲遠離常用2個關鍵詞的人
其他人也在看
202萬股東開心！0050盤中改寫新高 分割來已狂漲逾48%
元大台灣50（0050）今（5）日在大盤指數強漲之下，盤中再度改寫新高，一度上漲逾4%，最高攻上69.8元，分割以來漲幅更超過48%（經還原除權息），可說是台股最強ETF之一。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 3
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 15
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
外資狂喊「華邦電、力積電目標價再翻天」！台積電創天價後資金急轉彎？記憶體族群全面暴走
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在上周五（2日）以氣勢如虹之姿迎接開紅盤，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高。權王台積...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
中信台灣卓越ETF 1月5日募集 美經濟數據登場 牽動Fed降息預期與台股走向 新年配息潮來襲 ｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦中信台灣卓越ETF 1月5日募集，採MVP策略挑選台股；美經濟數據登場，牽動Fed降息預期與台股走向；以及新年配息潮來襲，半導體ETF年化配息率居冠！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 5
開春2天！台股史詩級狂漲989點站上3萬 挑戰史上第2大漲點紀錄
2026年開春第2個交易日，台股今（5）早狂飆989點，挑戰史上第2大漲點紀錄，盤中正式突破3萬點大關，改寫台股新里程碑紀錄，市值一天內暴衝了3.2兆元，來到98.8兆元水準。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 16
年漲幅飆近560%！「這記憶體」持續創高上看300元 DDR4首季傳大漲五成強力推升
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群近期漲勢凌厲，多檔概念股包含威剛（3260）、十銓（4967），凌航（3135）、群聯（3135）近日價格均寫歷史新...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
台股飆755點站上3萬點！「這檔記憶體」超狂又漲停
財經中心／李明融報導台股今（5）日早盤再度延續前一天強勁漲勢，跳空上漲來到29950點，上漲600點，漲幅逾2%，台積電開盤狂漲55元至1640元刷史高，截稿前9點40分台股正式站上「3萬點大關」，最高飆755點，來到30111.79點，再寫歷史，台積電也持續走高來到上漲80元，飆5.05%，來到每股1665元。今天記憶體全面噴發，華邦電來到94.9元，漲4元，漲幅4.4%，南亞科來到210.5元，漲3.5元，漲幅1.69%，力積電來到44.1元，漲2元，漲幅4.75%，其中旺宏開盤即跳空鎖漲停，來到47.65元。民視財經網 ・ 2 小時前 ・ 1
準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢
回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 3
去年飆股竟是這族群 它近一季績效暴衝逾2成！
新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
高股息集體失寵！國家隊痛宰00878、00919等6檔...提領15.3億出逃 「這主動式ETF」失血一整週
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（2025/12/29～2026/1/2）收在29349.81點，週漲793.79點、漲幅2.78%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 6
台積電目標價喊上2400元 外資曝「關鍵分水嶺」：產能爆炸性成長
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）將…民報 ・ 1 天前 ・ 10
台積電市值衝全球第6「贏過Meta」 投資達人喊「送分題」：買0050不如買台積電
台積電（2330）股價和美國存託憑證ADR接連創下新高，台積電ADR於2日開紅盤日大漲5.7％，市值衝到1.657兆美元，躍居全球第6位。陳重銘也在臉書發文喊，台積電市值改寫自身最高紀錄，超越博通與臉書Meta市值，成為除輝達外，全球第2高市值的半導體產業公司。陳重銘也說，買0050不如直接買台積電，根本是送分題。太報 ・ 19 小時前 ・ 7
台股創歷史新高 外資點讚這5檔
台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲793.79點，週線連2紅，漲幅2.78%，平均日均量5388.51億元。法人動向上，外資與自營商連袂買超台股，外資單週回補254.81億元，連2週站在買方，自營商買超169.02億元，已連續6週回補台股，僅有投信法人連續2週調節124.8億元，三大法人本週合計買超299.04億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台股要衝了！飛越「3萬點大關」時間曝 4大利多噴發
美國科技股開年強勢上攻，帶動2日台積電ADR大漲5.17％，收319.61美元，改寫歷史新高，溢價達26.69％，換算新台幣已站上2,000元關卡。法人表示，台股在四大利多加持下，本周有望挑戰3萬點大關，而台積電法說會前行情仍值得期待。預料在AI題材領軍，搭配金融、航運等傳產類股輪動助攻之下，可望帶動台股首季上探31,000點。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
金居處置結束 4法人喊買
銅箔製造商金居（8358）處置於2025年底結束，2026年首個交易日出關旋即強漲近半根停板，收盤290元創高，凸顯市場資金青睞度居高不下。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
大立光、台積電強強聯手 揮軍AI
業界傳出，大立光（3008）揮軍AI市場，與台積電（2330）在當紅的共同封裝光學（CPO）領域合作，供貨準直徑元件，並...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
威剛、十銓11月自結獲利 年增破1000%
[NOWnews今日新聞]記憶體市況轉熱，威剛與十銓公布2025年11月自結獲利，年增率都超過10倍。十銓2025年11月稅後純益3.14億元、年增1012%，單月EPS3.7元；威剛11月稅後純益1...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 2
新台幣本周看31～31.5元
展望本周匯市行情，台北富邦銀行指出，美國最高法院關稅違憲裁決將出爐，美股波動恐加劇，美債期貨投機者將伺機回補空單，美元將隨實質利率走強後承壓；國泰世華銀行預估，新台幣匯率短期內將穩定波動，並位於31元～31.5元區間震盪。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話