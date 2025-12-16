2025全台最強耶誕村來了！下雪、演唱會、泡湯 24處超實用踩點清單

2025全台耶誕活動從城市裡的LINE FRIENDS歡樂馬戲團、動物方城市與玩具總動員燈光裝飾，到超人力霸王主題樂園，甚至還有海拔1,956公尺的耶誕樹，讓每個人都能選擇最適合自己的過節方式。

歲末將近，全台各地的城市燈光，陸續換成象徵希望與祝福的節慶氛圍。從北部都會的國際級燈光展演，到中部山城、水岸間的溫暖光景；從南台灣結合演唱會與市集的熱鬧慶典，到東部以山海與人情味堆疊而成的靜謐祝福，2025年的耶誕節，不只是一場拍照打卡的盛會，也是屬於不同地方的季節故事。無論是想規劃城市散步、親子出遊，或安排節慶小旅行，鏡食旅《2025全台耶誕活動總整理》，讓大家都能快速找到最適合自己的耶誕風景。

北部：璀璨都會的節慶嘉年華

北部地區以豐富的主題性與都會區的便利性，為耶誕假期揭開序幕。

台北統一時代百貨「愛．Sharing」：威尼斯水都的浪漫縮影

統一時代百貨「愛．Sharing」2025年選擇以浪漫水都威尼斯作為耶誕主題，將嘉年華面具、歌德式柱體、貢多拉與古橋等經典元素，完整搬進信義區。13公尺高主耶誕樹成為整個場域的視覺核心，搭配宮殿式燈景與層層光影，白天好拍、夜晚更有氣氛。

今年特別規劃多個威尼斯主題區域，包含每天整點上演的Purple Wish燈光秀，以及結合多媒體影像的水幕演出，讓運河風景在城市中流動。2樓夢廣場以水景與光影營造水都氛圍，4樓戶外平台則打造安康聖母聖殿主建築與歐洲風格耶誕市集，從視覺、音樂到逛街體驗都相當完整。



