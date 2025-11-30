2025全台樂園優惠推薦｜六福村雙人票54折、麗寶樂園雙人套票激殺43折起、義大超值$699搶一波！
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！
盤點民眾討論度最高、全台最喜歡、好玩的遊樂園，網友大讚很適合帶小孩放電，不但開車就能到，沒車族也可搭大眾運輸＋接駁車就可以到，大推線上套票優惠深，從北部的小叮噹科學主題樂園、六福村、到中部的麗寶樂園、九族文化村，在網路上都有限定優惠票可搶，網友大推直接上網買接送＋門票更輕鬆又省荷包喔！
臺北市立兒童新樂園🫧雙人套票優惠
兒童新樂園不分年齡都能瘋玩！假日想不到去哪裡玩？那就來臺北市立兒童新樂園吧！親子粉絲不容錯過！雙人套票搭配彩虹泡泡樂園，優惠價569元，也可選擇200元的一日門票，無限暢玩13項指定設施，讓大人小孩都能玩好玩滿！
200元👉直接下訂
特價569元丨
原價600元👉直接下訂
【獨家促銷】一日樂FUN券 2 張＋遊園小火車券 3 張
特價550元丨
原價640元👉直接下訂
六福村🎃六福村墓碑鎮65折起
被網友大讚一去再去也不膩的六福村，不但遊樂園好玩、有動物可以看、住宿有趣，從學生時期的畢旅到長大當了父母，都有不同玩法，網路上有不同限定套票優惠，KKday也推出動物景觀房住宿+六福村門票+包車優惠；KlooK則推出跨年限定早鳥票，提前規劃出遊更方便！
特價1,235元起👉直接下訂
特價1,500元丨
原價2,800元👉直接下訂
特價7,750元起丨
原價15,600元👉直接下訂
特價799元起丨
原價1,400元👉直接下訂
特價399元起丨
原價999元👉直接下訂
1,450元👉直接下訂
小叮噹主題樂園🤩750坪滑雪場 不用飛日本滑雪
家有活力無窮的孩子，不知去哪玩？這兩個超值選擇推薦給親子家庭！小叮噹科學主題樂園以體驗科學教育為主打，擁有全台首座750坪超大滑雪場，零下10度的雪白世界讓孩子滑雪滑到笑開懷，現在門票快閃優惠價329元起，還能選擇雙人套票或加價帶上孩子一起住園區，無限暢玩滑雪道、DIY手工皂，超值又有趣；另一個小人國主題樂園則以1/25比例的百座世界微縮景觀迷你世界吸引人，結合「美洲探險樂園」、「歐洲室內樂園」等數十項遊樂設施，從刺激到溫馨的都有，適合全家大小一起玩，平日造訪免排隊，一票到底無限暢玩，雨天也不怕掃興。
【Klook 快閃】單日票329元起丨
原價760元👉點我去購買
露營套票（2人門票＋1營位）特價1,490元丨
原價3,740元👉點我去購買
【Klook獨家】三小時限定優惠｜初學者滑雪課程 特價3,299元丨
原價3,500元👉點我去購買
四人平日入園套票（適用日期至12/31） 特價2,180元丨
原價4,200元👉點我去購買
【交通套票】單日票＋直達共乘往返專車（台北車站、捷運西門上車）👉點我去購買
尚順育樂世界🤩5D虛擬體感 6層樓遊樂設施
想與中高年級以上的孩子度過充滿歡笑的假期，尚順育樂世界可以滿足你！全台最大、唯一結合5D虛擬體感的全室內主題樂園，無論晴天雨天都能盡情玩樂。樂園擁有6層樓、萬坪超大空間，匯集18項精彩遊樂設施，包括飆風碰碰車、攀岩牆、夯魚咖啡杯與球池等，讓孩子玩到欲罷不能，不僅如此，樂園還與尚順購物中心、尚順君樂飯店相連，爸媽可以逛街放鬆或享受飯店舒適設施，一站滿足全家需求。建議提早到場，刷QR Code即入場，快速方便，還能享受 Klook 平台特價優惠，單票只需 450 元！遊戲設施隨心換人使用，既彈性又划算。
特價450元丨
原價899元👉點我去購買
麗寶樂園🤩樂園放電＋賽車體驗一站滿足
台中麗寶樂園成功連霸「台灣最強遊樂園」是孩子放電的天堂，趁著雙11檔期開跑， trip.com推出快閃優惠，麗寶樂園單日門票740元起，klook則推薦雙人套票，雙人套餐直降43折起，撿便宜就得趁現在！
另外，大人享受賽車快感的熱點，麗寶國際賽車場由國際知名賽道設計師 Carlos Couto 親手打造，全長 3.5 公里，擁有摩納哥 F1 水準的23個彎道及高達5層樓的高低落差，是全台唯一高規格國際標準賽道！原價6,999元的自駕車體驗，現在特價只要3,999元，直接省3千。還可搭配 Klook高鐵假期優惠，75折起加購來回高鐵票、麗寶樂園門票及賽車主題旅店住宿，原價3,230元，特價2,680元起，超值划算！
特價740元丨
原價1,300元👉直接下訂
特價740元丨
原價1,400元👉直接下訂
限量開賣👉直接下訂
限量開賣👉直接下訂
特價3,999元丨
原價6,999元👉直接下訂
特價2,680元丨
原價3,230元👉直接下訂
九族文化村👻萬聖節主題＋雙享套票超方便
趁著假期，出遊至九族文化村也是個不錯選擇！單人票加贈日月潭纜車，優惠價980元；選擇雙享套票，暢遊九族文化村體驗原民風情，搭船遊湖飽覽日月潭山水美景，文化與自然一次滿足！
不僅如此，高鐵75折票價優惠，搭配日月潭雲品溫泉酒店住宿的套票，通通在網路上都能完成，輕鬆規劃完整旅程，網友大推接駁服務貼心到位，免去交通煩惱，可以放空旅遊。
特價1,960元丨
原價1,300元👉直接下訂
特價980元丨
原價1,159元👉直接下訂
特價1,235元丨
原價1,280元👉直接下訂
特價1,100元丨
原價1,159元👉直接下訂
高雄義大遊樂世界🎠線上優惠 特價699元
優惠價699元丨
原價1080元👉直接下訂
優惠價750元起丨
原價899元👉直接下訂
高雄鈴鹿賽道樂園🏎️飆速超刺激 特價600元
特價600元丨
原價980元👉直接下訂
遠雄海洋公園🤩Klook有最佳價格套票
探索花蓮必玩景點－遠雄海洋公園，Klook推出限時買大送小單日票僅830元起！從花蓮市區出發僅需20分鐘車程，即可抵達這座擁有八大主題區、三大場館、五大主秀的海洋樂園。亮點包含探險島水族館與海獅劇場，近距離欣賞海洋生物的奇妙世界，感受「海獅巡警隊」的逗趣魅力！此外，trip.com也推出門票+賞鯨行程套裝，想省門票錢及交通費就趁現在！
特價830元丨
原價990元👉直接下訂
特價990元丨
原價1,400元👉直接下訂
特價1,470元丨
原價1,790元👉直接下訂
