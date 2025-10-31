2025全台樂園優惠推薦｜雙11大促！六福村墓碑鎮65折、麗寶樂園雙人套票激殺43折起、義大超值$699搶一波！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

（圖片來源：Klook 、KKday）

週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙11折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！

盤點民眾討論度最高、全台最喜歡、好玩的遊樂園，網友大讚很適合帶小孩放電，不但開車就能到，沒車族也可搭大眾運輸＋接駁車就可以到，大推線上套票優惠深，從北部的小叮噹科學主題樂園、六福村、到中部的麗寶樂園、九族文化村，在網路上都有限定優惠票可搶，網友大推直接上網買接送＋門票更輕鬆又省荷包喔！

廣告 廣告

♨️kkday獨家｜北投大地酒店｜雙人獨立湯屋 90 分鐘｜加贈60分鐘&多人免加收👉直接下訂

準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。

臺北市立兒童新樂園🫧雙人套票優惠

（圖片來源：KKday）

兒童新樂園不分年齡都能瘋玩！假日想不到去哪裡玩？那就來臺北市立兒童新樂園吧！親子粉絲不容錯過！雙人套票搭配彩虹泡泡樂園，優惠價569元，也可選擇200元的一日門票，無限暢玩13項指定設施，讓大人小孩都能玩好玩滿！

特價569元丨 原價600元 👉直接下訂

六福村🎃六福村墓碑鎮65折起

(圖片來源：kkday)

被網友大讚一去再去也不膩的六福村，不但遊樂園好玩、有動物可以看、住宿有趣，從學生時期的畢旅到長大當了父母，都有不同玩法，網路上有不同限定套票優惠，KKday也推出動物景觀房住宿+六福村門票+包車優惠；KlooK則限量推出免換票快速入園票，及單日票＋交通套票優惠，省下住宿及交通費，暑假出遊更方便！

特價1,235元起👉直接下訂

特價1,550元起丨 原價2,800元 👉直接下訂

特價799元起丨 原價1,400元 👉直接下訂

小叮噹主題樂園🤩750坪滑雪場 不用飛日本滑雪

(圖片來源：klook)

家有活力無窮的孩子，不知去哪玩？這兩個超值選擇推薦給親子家庭！小叮噹科學主題樂園以體驗科學教育為主打，擁有全台首座750坪超大滑雪場，零下10度的雪白世界讓孩子滑雪滑到笑開懷，現在門票快閃優惠價329元起，還能選擇雙人套票或加價帶上孩子一起住園區，無限暢玩滑雪道、DIY手工皂，超值又有趣；另一個小人國主題樂園則以1/25比例的百座世界微縮景觀迷你世界吸引人，結合「美洲探險樂園」、「歐洲室內樂園」等數十項遊樂設施，從刺激到溫馨的都有，適合全家大小一起玩，平日造訪免排隊，一票到底無限暢玩，雨天也不怕掃興。

【Klook 快閃】單日票329元起丨 原價760元 👉點我去購買

尚順育樂世界🤩5D虛擬體感 6層樓遊樂設施

(圖片來源：klook)

想與中高年級以上的孩子度過充滿歡笑的假期，尚順育樂世界可以滿足你！全台最大、唯一結合5D虛擬體感的全室內主題樂園，無論晴天雨天都能盡情玩樂。樂園擁有6層樓、萬坪超大空間，匯集18項精彩遊樂設施，包括飆風碰碰車、攀岩牆、夯魚咖啡杯與球池等，讓孩子玩到欲罷不能，不僅如此，樂園還與尚順購物中心、尚順君樂飯店相連，爸媽可以逛街放鬆或享受飯店舒適設施，一站滿足全家需求。建議提早到場，刷QR Code即入場，快速方便，還能享受 Klook 平台特價優惠，單票只需 450 元！遊戲設施隨心換人使用，既彈性又划算。

特價450元丨 原價899元 👉點我去購買

麗寶樂園🤩樂園放電＋賽車體驗一站滿足

(圖片來源：Trip.com)

(圖片來源：kkday)

台中麗寶樂園成功連霸「台灣最強遊樂園」是孩子放電的天堂，趁著雙11檔期開跑， trip.com推出快閃優惠，麗寶樂園單日門票740元起，klook則推薦雙人套票，雙人套餐直降43折起，撿便宜就得趁現在！

另外，大人享受賽車快感的熱點，麗寶國際賽車場由國際知名賽道設計師 Carlos Couto 親手打造，全長 3.5 公里，擁有摩納哥 F1 水準的23個彎道及高達5層樓的高低落差，是全台唯一高規格國際標準賽道！原價6,999元的自駕車體驗，現在特價只要3,999元，直接省3千。還可搭配 Klook高鐵假期優惠，75折起加購來回高鐵票、麗寶樂園門票及賽車主題旅店住宿，原價3,230元，特價2,680元起，超值划算！

特價740元丨 原價1,300元 👉直接下訂

特價740元丨 原價1,400元 👉直接下訂

九族文化村👻萬聖節主題＋雙享套票超方便

(圖片來源：kkday)

（圖片來源：KKday）

趁著假期，出遊至九族文化村也是個不錯選擇！單人票加贈日月潭纜車，優惠價980元；選擇雙享套票，暢遊九族文化村體驗原民風情，搭船遊湖飽覽日月潭山水美景，文化與自然一次滿足！

不僅如此，高鐵75折票價優惠，搭配日月潭雲品溫泉酒店住宿的套票，通通在網路上都能完成，輕鬆規劃完整旅程，網友大推接駁服務貼心到位，免去交通煩惱，可以放空旅遊。

特價980元丨 原價1,159元 👉直接下訂

高雄義大遊樂世界🎠線上優惠 特價699元

(圖片來源：kkday)

優惠價699元丨 原價1080元 👉直接下訂

優惠價750元起丨 原價899元 👉直接下訂

高雄鈴鹿賽道樂園🏎️飆速超刺激 特價600元

(圖片來源：klook)

特價600元丨 原價980元 👉直接下訂

遠雄海洋公園🤩Klook有最佳價格套票

(圖片來源：klook)

探索花蓮必玩景點－遠雄海洋公園，Klook推出單日票僅830元起！從花蓮市區出發僅需20分鐘車程，即可抵達這座擁有八大主題區、三大場館、五大主秀的海洋樂園。亮點包含探險島水族館與海獅劇場，近距離欣賞海洋生物的奇妙世界，感受「海獅巡警隊」的逗趣魅力！此外，trip.com也推出門票+賞鯨行程套裝，想省門票錢及交通費就趁現在！