2025全台熱門步道熱搜TOP 10！第一名在「桃園」、宜蘭抹茶山排第二
根據Yahoo Search資料統計2025年1至10月搜尋全台步道最新數據顯示，位於桃園的「拉拉山神木步道」奪下全台之冠，成為最受歡迎的步道景點。此外，抹茶山步道、嘉明湖國家步道、十分瀑布步道等知名步道，也因大自然的魅力與靜謐氛圍，吸引大量遊客造訪。
（★小提醒：因步道大多在山上天氣較不穩定，建議採洋蔥式穿法及穿可防滑的鞋子上山，並記得攜帶雨具及充足的飲水）
TOP1 拉拉山神木步道
拉拉山神木步道是北台灣唯一75公頃千年巨木林區，全區海拔介於1500公尺至2130公尺，共有24株巨木，包括紅檜、扁柏等樹種，非常適合森林浴，以芬多精舒暢洗禮，步道全程約為3.3公里。
►貼心提醒：福巴越嶺步道福山端因崩塌暫停開放
◆交通資訊：
◎大眾運輸：搭乘桃園客運5090、5091或中壢客運5301至「拉拉山口」站，沿桃116鄉道步行約30～40分鐘至拉拉山生態教育館。（班次較少，請提前查詢時刻表）
◎自行開車：
北二高大溪交流道→台7線→下巴陵→48.5公里處左轉上巴陵→抵達
北二高關西交流道→桃118縣道→羅浮→下巴陵→48.5公里處左轉上巴陵→抵達
土城→三峽→台7乙線→三民→台7線→下巴陵→48.5公里處左轉上巴陵→抵達
TOP2 抹茶山步道
抹茶山步道就是聖母登山步道，海拔高1028公尺，是眺望蘭陽平原及龜山島的絕佳置高點，彷彿「臺灣の抹茶冰淇淋山」，沿途林木蓊鬱，植相豐富，山稜線恰為宜蘭與台北的分界，是必朝聖的熱門景點。
◆交通資訊：
◎自行開車：國道五號下礁溪交流道，接大忠路往五峰旗瀑布方向即可抵達
TOP3 嘉明湖國家步道
嘉明湖國家步道為中央山脈南二段的一部分，步道穿越台灣鐵杉林、台灣冷杉林、裸岩、峭壁、箭竹草原及山頂稜線。標高約3,310公尺的嘉明湖是臺灣第二高的高山湖泊，湖面呈橢圓形，要上嘉明湖之前，必須到向陽國家森林遊樂區裡的向陽派出所辦理登山手續，才能確保自身安全。
►貼心提醒：向陽山屋及嘉明湖山屋周邊近期台灣黑熊活動頻繁，經常於夜間7時及凌晨3時出沒活動，請入山民眾攜帶熊鈴並結伴同行，提高警覺，注意安全。
◆交通資訊：嘉明湖為國家景觀管制區，目前無任何大眾運輸系統到達，必須自行開車前往。建議可由台9線往池上鄉轉走台20甲線(南橫公路)前行約5公里，接右轉往台20線行至154.5公里，即可到達向陽國家森林遊樂區。接著由向陽國家森林遊樂區步行至嘉明湖國家步道登山口。
TOP4 十分瀑布賞瀑步道
十分瀑布享有「台灣尼加拉瀑布」美譽，是台灣最大的垂簾型瀑布，十分瀑布賞瀑步道可以從遊客中心出發，選擇較輕鬆平緩的「十分友善步道」（約15分鐘）或沿著吊橋欣賞「眼鏡洞瀑布」，兩種方式都能抵達觀瀑台欣賞瀑布壯麗景色。另外，也可以從十分車站下車後，先逛老街再步行前往，沿途會經過吊橋和森林步道。
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
八堵火車站或瑞芳火車站轉平溪支線，至十分站下車，步行經十分老街約1.4公里抵達。
木柵捷運站台灣好行795搭乘，至「十分遊客中心」站下車。
南港車站搭乘首都客運1577，至「十分遊客中心」站下車。
平溪搭乘新北市F821，至十分寮風景區站下車，步行300公尺。
◎自行開車：
國道5號石碇交流道下，接106線至十分。
國道1號接62快速道路至瑞芳交流道，經瑞芳工業區接106線至十分。
台北木柵動物園經深坑接106線至十分。
東北角福隆經雙溪區接台2丙至十分。
TOP5 特富野古道
特富野古道位於嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉交界，被稱為鐵道森林最美步道之一，全長6.32公里，步道從南投縣入口前段地勢較為平坦(0K至3.75K)且有13座橋樑橫跨溪谷，後段則是陡下的枕木階梯通行至特富野部落。沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景緻優美並具歷史遺跡，因此大受歡迎。
►貼心提醒：特富野古道部分暫停開放，特富野端入口及聯外道路進行落石及倒木清除中，請由自忠端出入(可通行至3.7K)，後續開放時間視整修進度滾動式調整。
◆交通資訊：
◎自行開車：
由南二高下中埔交流道，沿臺18線公路行駛到自忠，或於石桌右轉接 169 縣道至特富野。
自水里沿臺21線新中橫公路，經塔塔加遊客中心，到自忠
TOP6 觀音山硬漢嶺步道
觀音山硬漢嶺步道全長約1,563公尺，從道路(北 53-1)旁凌雲禪寺開山院的下方路段約100公尺處登高，是一般登山客熱門路線，大多為石階，沿途以「之」字形一路爬升。另一個入口則位在「楓櫃斗湖步道」終點，可與硬漢嶺步道的 940公尺處銜接，往上至最高點紀念碑觀景平台。
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
搭捷運蘆洲線→蘆洲站→3號出口→搭橘20公車→（假日）觀音山遊客心中下車；凌雲寺下車→需步行約20分鐘至觀音山遊客中心。
台北塔城街搭乘三重客運785號公車（北門-觀音山）→凌雲寺下車→需步行約20分鐘至觀音山遊客中心。
◎自行開車：
國道1號（南下或北上）→五股交流道→64號快速道路（八里方向）→觀音山交流道→凌雲路3段→觀音山。
台北→士林→大度路→關渡大橋→五股方向→成泰路4段（103縣道）→凌雲路（北53-1鄉鎮道）→觀音山。
TOP7 碧山巖步道
碧山巖是全臺灣最大聖王公廟，香火鼎盛，寺內供奉開漳聖王。廟周圍有桃園三結義、岳母精忠報國刺字、慈母園等石像，背後有忠勇山，群山環繞，蔚為觀光勝地。位於碧山路的碧山巖步道又稱「朝山步道」，步道入口在碧山商店旁，共有460階梯，初春吉野櫻與杜鵑接力綻放，是私房賞櫻景點。
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
搭乘公車藍27、247、267、222、521、551、552、256於「貿商三村」站或搭乘21、278、28於「達人女中」站下車，轉乘小2公車
捷運內湖站1號出口，步行至內湖路二段452號「梘頭福德祠」前，轉乘小2公車
◎自行開車：
中山高速公路→成功交流道成功路四段→金龍路→內湖路→碧山路
基隆路或市民大道→環東快速道路→舊宗路→民權東路六段→成功路四段→金龍路→內湖路→碧山路
TOP8 草嶺古道
草嶺古道為東北角及宜蘭海岸國家風景區最具代表性的歷史人文山徑，此段古道代表性的遺址，以「雄鎮蠻煙」摩碣和「虎字碑」為最。秋冬時節，埡口一帶滿山徑的芒花，古道盡埋於銀白芒花海之中，是每年草嶺古道芒花季登場的地方。
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
基隆客運791(國家新城-福隆)→遠望坑口站下車→步行半小時。
新巴士F831(貢寮火車站-鶯歌石)貢寮車站→遠望坑親水公園站下車
大里火車站步行約400公尺，約5分鐘路程(大里遊客中心)。
國光客運1737(鶯歌石-頭城)→天公廟站下車。
◎自行開車：國道1號→八堵交流道下→省道臺62線→省道臺2線
TOP9 阿朗壹古道
阿朗壹古道位於「旭海-觀音鼻自然保留區」，因為延伸至台灣海岸段，加上還未開發，使得這裡的海岸景觀仍然相當完整，尤其岸邊的長礫石灘，一顆顆渾圓的鵝卵石，大小不一、分致錯落在岸上，像極一堆堆的石盤；而海岸的原始植被也被保存的很好，許多稀有的植物品種都能在這裡見到。
►貼心提醒：出發8天前至30天前請記得至旭海－觀音鼻自然保留區申請入山證，以及申請團體解說員。如遇中央氣象局發佈海上颱風警報及豪大雨特報時（牡丹鄉停班停課），「旭海-觀音鼻自然保留區」將全面關閉，禁止人員進入。
◆交通資訊：
◎大眾運輸：屏東火車站轉搭1773(國光客運)、8239(屏東客運)公車路線至恆春站→轉搭恆春街車302路線(恆春－旭海) →旭海派出所
TOP10 惠蓀林場步道
惠蓀林場步道建議依體能、時間及偏好可選擇不同路線，包括山嵐小徑、松風山、杜鵑嶺步道、觀景台步道、涉水步道等，風景秀麗，可觀賞林相。
►貼心提醒：惠蓀林場青蛙石步道因安全因素維持封閉。有勝山林道、平台區林道、有勝山、小出山非林場開放區域，請勿擅自進入。另外，北港溪峽谷屬於破碎岩層，地勢陡峻易有落石，為未開放區域，並於平台區林道設置管制點，公告禁止遊客進入，請勿擅闖！
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
台中火車站：台中轉運站→南投客運6899往埔里→埔里轉運站→南投客運6652往惠蓀林場→惠蓀林場
台中高鐵站：南投客運6670往埔里→埔里轉運站→南投客運6652往惠蓀林場→惠蓀林場
◎自行開車：
由台中出發：國道三號南下(北上) →霧峰系統→國道六號→國姓交流道→台14線東向往國姓市區→投133線→台21線南向往埔里→投80往惠蓀林場→惠蓀林場
由埔里出發：經台21線北上往國姓→投80往惠蓀林場→惠蓀林場
由東勢出發：台8線東向往天冷→台21線南向往國姓、埔里→投80往惠蓀林場→惠蓀林場
排行榜資料來源：Yahoo Search提供（統計時間：2025/1～2025/10）
資料整理：Vinge
