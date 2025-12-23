2025全台聖誕節活動市集總整理 六福村耶誕變裝免費玩、劍湖山變裝100元、新北耶誕城、華泰名品城...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！
🎄【2025全台聖誕節活動】
1. 六福村
六福村在12/25～12/28 打扮成耶誕老公公或耶誕老婆婆，全身100%變裝合格（耶誕帽、上衣、下裝、腰帶、鞋子、白鬍子通通要到位，不可使用類似顏色的休閒服裝混搭），就可以免費入園暢玩一整天。如果只有戴耶誕帽入園，則享現場優惠價 $599元/人。
活動時間：12/25～12/28
地點：六福村
更多資訊：六福村
2. 劍湖山世界
劍湖山世界推出一系列耶誕一日限定活動：
◎聖誕老人大募集：只要在耶誕節當天進行全身耶誕主題變裝，包含耶誕老人、魯道夫、耶誕樹或雪人等角色，且變裝面積達70%以上，即可享有「本人門票100元」超值優惠。
◎耶誕全民均一價：沒變裝也沒關係，園區同步推出耶誕全民均一價299元，在耶誕節輕鬆暢玩劍湖山世界。
◎「聖誕Battle舞力High」主題表演：晚上18:30加碼在劍湖山茶花館前施放長達300秒的耶誕高空花火秀。
活動時間：12/25
地點：劍湖山世界
更多資訊：劍湖山世界
3. 小人國主題樂園
小人國主題樂園推出聖誕主題Dress Code優惠，於12/25、12/26、12/27、12/28、2026/1/1等指定日期，穿著「指定顏色上衣」（粉、紅、綠、白，任1色，指定顏色需佔上衣面積80%以上），至園區現場購票享樂園門票217元優惠價（全票原價1,050元）。
活動時間：12/25、12/26、12/27、12/28、2026/1/1
地點：小人國主題樂園
更多資訊：小人國主題樂園
4. 麗寶樂園
麗寶樂園推出親子喜愛的「繽紛聖誕大遊行」，除有會下雪的雪精靈花車外，還有搭乘糖果花車的耶誕老人，及身穿拐杖糖風格的耶誕精靈等。另外，推出「鄉親月」超值優惠，即日起至2026/1/20，台中市后里、外埔、大甲、豐原、大安、神岡居民，可享199元門票優惠。
活動時間：即日起～2026/1/20
地點：麗寶樂園
更多資訊：麗寶樂園
5. 遠雄海洋公園
遠雄海洋公園即日起至2026/1/2推出「藍色海洋聖誕」，即日起至12/31，只要化身耶誕老公公、小精靈、紅鼻子馴鹿、冰雪系主題角色，且全身裝扮面積達70%以上，就可享優惠價590元入園。
活動時間：即日起～12/31
地點：遠雄海洋公園
更多資訊：遠雄海洋公園
6. 2025新北耶誕城
每年必訪大台北聖誕節活動！2025新北耶誕城於2025/11/14開城，連續45天帶來最耀眼的璀璨燈海與主題展演，今年以「馬戲嘉年華」為主題，和超人氣角色 LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini聯手登場，從主燈秀、德國市集、巨星演唱會到親子活動，絕對是2025冬季最不能錯過的浪漫盛典！
活動地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、臺鐵東二門廣場、環狀線南廣場、萬坪公園、府中商圈
活動時間：2025/11/14～2025/12/28
新北耶誕城開城秀：2025/11/14 18:00開始
新北耶誕城演唱會：2025/12/13～12/14 18:00～22:00
更多資訊：新北歡樂耶誕城官網
看更多：2025新北歡樂耶誕城11/14開城 超萌LINE FRIENDS主題、燈區展演、10大亮點、活動交通資訊一次看！
7. 統一時代百貨「愛．Sharing」
【愛．Sharing】今年以夢幻水都「威尼斯」為主題，13米聖誕樹「Purple Wish」燈光秀及「威尼斯」主題燈區，將於11/14 18:00點燈，邀請金曲才子韋禮安獻唱。
地點：台北統一時代百貨 台北市信義區忠孝東路五段8號
活動時間：2025/11/14～2026/1/1
聖誕節點燈時間：2025/11/14 18:00
更多資訊：愛．Sharing官網
8. LaLaport南港聖誕夢幻小鎮
LaLaport南港x studio UG聖誕節活動11/13登場，跟著西村優志的角色們一起過聖誕，有聖誕樹、童話小屋，小屋庭院散步中有雪花飄飄，轉轉彩帶一路閃，和小夥伴們穿梭雪景間準備開啟冬日魔法。
聖誕夢幻小鎮：在館內指定地點合影打卡大冒險+不限金額發票，可獲得studioUG 免費拍貼機一次(在5F贈品處)
集章尋寶活動：至一樓服務台領取集章卡，於指定地點集滿5個專屬印章，可在5F贈品處兌換studio UG角色造型紙帽一份
活動時間：11/13起
更多資訊：LaLaport南港
9. 公館聖誕季
活動時間：11/29～12/31
-【開幕亮點一次看】：11/29 開幕免費入園、還有限量熱飲
-限量暖心熱飲三時段發放 (數量有限早點來)
-期間限定「史努比聖誕裝置」
-10米高聖誕樹、妝點等必拍療癒場景
-街頭藝人 三場時段精彩表演
-行動書車帶來好書、彩繪及明信片等體驗
地點：自來水園區
更多資訊：自來水園區公館聖誕季
10. 台北耶誕愛無限
11/29大安森林公園主燈、六大燈區特色燈飾，多座教堂 x 特色燈飾，打造期間限定的浪漫燈海，很適合情侶約會、漫步拍照。
活動時間：11/29～1/1
地點：大安森林公園
更多資訊：2025台北耶誕愛無限
11. 繽紛耶誕玩台北
「繽紛耶誕玩台北」串聯百貨、街區與展演空間，打造超過80處燈飾亮點。首次於市府周邊設置大型聖誕裝置，一起來拍照打卡、抽10萬元百貨禮券！百貨跨界燈光秀同步登場，讓信義區從白天逛街到夜晚賞燈都充滿節慶氛圍。
活動時間：2025/11/28～2026/1/4
地點：台北市信義區15大百貨、市府東門廣場
更多資訊：2025繽紛耶誕玩台北
12. 心中山線形公園
心中山線形公園與迪士尼合作，配合《動物方城市2》電影推出聖誕主題裝置，有9公尺高銀白色聖誕樹，並設有電影場景拍照區，另外於12/5～12/31舉辦「Metro Retro Christmas美式復古聖誕市集」。
活動時間：即日起～2026/1/5
地點：台北捷運中山站4號出口廣場、心中山線形公園北段及南段
更多資訊：台北捷運
13. 桃園華泰名品城
桃園華泰名品城今年以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為主題，將於11/21盛大揭開10週年序幕！聖誕市集融合復古百老匯聖誕節慶氛圍，除了豐富的拍照打卡點，今年也有多達38攤多國人氣美食可以邊吃邊逛，11/21當天19:40～20:00還能看到10週年煙火秀。
活動時間：2025/11/21～2026/1/1
地點：桃園華泰名品城
更多資訊：桃園華泰名品城
14. 2025台中耶誕嘉年華
2025台中耶誕嘉年華將於2025年12月12日至2026年1月1日登場，每天晚上17:30到晚間22:00點亮全區燈飾，這是全台唯一、規模最大以《角落小夥伴》為主題的城市耶誕活動，其中活動主燈——高達18公尺的「耶誕珍甜」耶誕樹，也將在台中火車站前廣場閃耀登場。
活動日期：2025年12月12日～2026年1月1日
地點：舊台中火車站、柳川水岸、綠川水岸
市集時間：平日17:30～22:00、假日14:00～22:00
更多資訊：台中市府官方粉絲專頁「漾台中」
15. 台中勤美草悟道聖誕村
今年勤美草悟道聖誕村以「Incredible Life, Incredible Season」為主題，延伸出250米「光之道 Sparkling Lane」，以40萬顆銀白燈泡交織成流動星河、7米高的主樹「The Sculpted Tree」搭配限定下雪秀，還有人氣活動「禮物交易所」重磅回歸。
活動時間：2025/11/21～2026/1/5
地點：台中勤美草悟道生活圈（勤美誠品前、勤美術館至金典綠園道）
更多資訊：勤美草悟聖誕村IG
16. 2025山谷燈光節
每年12月至隔年1月於聖誕節及新年之際，在梨山谷關兩處光環境布置配合聖誕佳節及跨年過節氣氛，活動亮點為梨山賓館前兩棵雪松，藉由各式燈具將兩顆雪松佈置成聖誕樹並結合音樂光線變化展現聲光效果，打造出「全台最高聖誕樹」，每年也會有不同主題之光環境展現。
谷關光環境展演：2025/11/29～2026/1/11
梨山光環境展演：2025/12/21～2026/1/25
更多資訊：2025山谷燈光節
17. KM Park Outlets 高雄草衙
雪境地圖解鎖！即日起～2026/1/1耶誕探險正式啟程，叮叮電車換上全新造型，穿梭雪境展開夢幻旅程，六大雪境打卡亮點，白天晚上都好拍。
活動時間：即日起～2026/1/1
-中央廣場童話北極村13:30～20:30 每60分鐘演奏浪漫樂章
-戶外購物街區雪境耶誕樹14:00～21:00 每60分鐘雪花落下
更多資訊：KM Park Outlets 高雄草衙
18. 高雄聖誕生活節
中央公園點亮26公尺高的「永恆星冠」聖誕樹，宣告活動拉開序幕。高市府今年以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題，自11/28起連續三週末推出「中央聖誕小鎮市集」，備受期待的「聖誕黃金週」將於12/20～12/24接力開唱，打造南台灣最大聖誕城市慶典。
活動時間：2025/11/28～2026/1/4
12/20～12/24卡司：落日飛車 Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.、麋先生 MIXER、美秀集團及鄭宜農等
地點：高雄中央公園
更多資訊：高雄聖誕生活節
19. 高雄統一夢時代
高雄統一夢時代「愛．Sharing」聖誕節活動，今年以夢幻水都「威尼斯」為主題，包含13米高的聖誕樹「Purple Wish」，威尼斯大運河及里阿爾托橋，將河岸打造浪漫造景，更以面具節舉辦夢想狂歡嘉年華。
地點：高雄統一夢時代
活動時間：2025/11/14～2026/1/1
點燈時間：2025/11/14 18:00
更多資訊：愛．Sharing官網
20. 高雄漢神巨蛋購物廣場
2025年第一棵聖誕樹登場！今年聖誕節，高雄漢神巨蛋購物廣場以迪士尼「毛孩萌寵派對」為主題，除了必拍的16米高的貓狗奇蹟聖誕樹、妙妙貓奇幻禮盒，還有多個超萌打卡點，包括布魯托、小姐與流氓、101忠狗、貓兒歷險記等迪士尼可愛萌寵。
聖誕點燈儀式：11/28 18:00
聖誕樹展期：即日起～2026/1/4，毛孩萌寵樂園：即日起～2026/3/1
聖誕樂園亮燈時間：17:00～23:00
聖誕節活動地點：高雄漢神巨蛋購物廣場(1樓廣場)
更多資訊：漢神巨蛋購物廣場
21. 2025高流聖誕趴KMC XMAS
2025高流聖誕趴KMC XMAS，以歐洲聖誕市集的異國氛圍打造最獨特的聖誕饗宴，在珊瑚礁群與鯨魚堤岸有海景相映的17米夢幻聖誕樹。
活動時間：2025/12/5～2026/1/4
-3 大主題舞台× 13+組表演：12/20、12/24、12/ 25（12月公布完整卡司名單）
-多樣互動式街頭表演（馬戲團、民俗技藝與特技舞蹈）：12/20、12/21、12/27、12/28
-聖誕童話村×歐式市集：12/20～12/21、12/24～12/28
地點：高雄流行音樂中心 珊瑚礁群、鯨魚堤岸
更多資訊：高雄流行音樂中心
22. 2025屏東聖誕節
今年屏東以「聖誕村」為靈感，於2025/11/28～2026/1/4在屏東公園營造夢幻浪漫的冬日場景。主燈「聖誕派對」設計圍繞三大主軸──「星光聖誕樹」、「雪橇巡禮」與「聖誕列車」，還有精彩的系列活動。
活動時間：2025/11/28～2026/1/4
地點：屏東公園
主燈燈光展演時間：18:00～22:00，每30分鐘1場，每場3分鐘
聖誕村燈飾亮燈時間：17:30～22:00
更多資訊：屏東聖誕節
23. 2025花蓮幸福聖誕城
地點：花蓮縣政府前石雕公園
【靜態展】：2025/12/17～2026/1 /1
【叮咚！聖誕市集】：2025/12/24～12/28 15:00～21:00
（*『幸福快遞屋』內部開放時間同市集時間）
更多資訊：花蓮幸福聖誕城粉絲專頁
🎄【2025全台聖誕市集】
1. 2025台北耶誕愛無限耶誕市集
大安森林公園設置主燈及造景，新生南路沿線擺滿耶誕燈飾，另外還有耶誕音樂會邀請民歌及流行歌手於大安森林公園演出。
日期：12/12～12/14
時間：12/12（五）17:00～21:00、12/13（六）11:00～19:00、12/14（日）13:00～19:00
地點：大安森林公園全區
更多資訊：2025台北耶誕愛無限
2. 圓山花博德國聖誕市集
最傳統的德國聖誕市集首推就是圓山花博德國聖誕市集，市集提供多樣化的歐式傳統美食、飲料、德國啤酒、熱紅酒、甜點以及多項德國商品。
時間：
2025/11/28 11:00～21:00
2025/11/29 11:00～21:00
2025/11/30 11:00～20:00
地點：圓山花博公園 長廊廣場
更多資訊：德國經濟辦事處
3. 新北歡樂耶誕城聖誕市集
德國經濟辦事處自2021年起便與新北歡樂耶誕城合作舉辦德國耶誕市集，除了逛市集，還有豐富的舞台活動，包括親手體驗 DIY、欣賞聖誕歌曲，以及最受歡迎的耶誕老人見面會。
時間：
2025/12/5 11:00～22:00
2025/12/6 11:00～22:00
2025/12/7 11:00～22:00
地點：新北市市民廣場
更多資訊：新北歡樂耶誕城
4. 桃園藝文廣場德國聖誕市集
最傳統來自德國的德國聖誕市集，今年首次在桃園藝文廣場舉辦，一起感受德國傳統佳節的愉快氛圍。
時間：
2025/12/13 11:00～20:00
2025/12/14 11:00～18:00
地點：桃園藝文廣場
更多資訊：德國經濟辦事處
