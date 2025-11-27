2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）

聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！

統一時代百貨「愛．Sharing」資料照（圖片來源：Getty Creative）

🎄【2025全台聖誕節活動】

1. 2025新北耶誕城

每年必訪大台北聖誕節活動！2025新北耶誕城於2025/11/14開城，連續45天帶來最耀眼的璀璨燈海與主題展演，今年以「馬戲嘉年華」為主題，和超人氣角色 LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini聯手登場，從主燈秀、德國市集、巨星演唱會到親子活動，絕對是2025冬季最不能錯過的浪漫盛典！

新北歡樂耶誕城（圖片來源：新北市政府）

2. 統一時代百貨「​​愛．Sharing」

【​​愛．Sharing】今年以夢幻水都「威尼斯」為主題，13米聖誕樹「Purple Wish」燈光秀及「威尼斯」主題燈區，將於11/14 18:00點燈，邀請金曲才子韋禮安獻唱。

地點： 台北統一時代百貨 台北市信義區忠孝東路五段8號

活動時間： 2025/11/14～2026/1/1

聖誕節點燈時間： 2025/11/14 18:00

更多資訊：愛．Sharing官網

統一時代百貨「愛．Sharing」（圖片來源：愛．Sharing）

3. LaLaport南港聖誕夢幻小鎮

LaLaport南港x studio UG聖誕節活動11/13登場，跟著西村優志的角色們一起過聖誕，有聖誕樹、童話小屋，小屋庭院散步中有雪花飄飄，轉轉彩帶一路閃，和小夥伴們穿梭雪景間準備開啟冬日魔法。

聖誕夢幻小鎮： 在館內指定地點合影打卡大冒險+不限金額發票，可獲得studioUG 免費拍貼機一次(在5F贈品處)

集章尋寶活動： 至一樓服務台領取集章卡，於指定地點集滿5個專屬印章，可在5F贈品處兌換studio UG角色造型紙帽一份

活動時間： 11/13起

更多資訊：LaLaport南港

4. 公館聖誕季

活動時間：11/29～12/31

-【開幕亮點一次看】：11/29 開幕免費入園、還有限量熱飲

-限量暖心熱飲三時段發放 (數量有限早點來)

-期間限定「史努比聖誕裝置」

-10米高聖誕樹、妝點等必拍療癒場景

-街頭藝人 三場時段精彩表演

-行動書車帶來好書、彩繪及明信片等體驗

地點： 自來水園區

更多資訊：自來水園區公館聖誕季

5. 台北耶誕愛無限

11/29大安森林公園主燈、六大燈區特色燈飾，多座教堂 x 特色燈飾，打造期間限定的浪漫燈海，很適合情侶約會、漫步拍照。

活動時間： 11/29～1/1

地點： 大安森林公園

更多資訊：2025台北耶誕愛無限

6. 繽紛耶誕玩台北

「繽紛耶誕玩台北」串聯百貨、街區與展演空間，打造超過80處燈飾亮點。首次於市府周邊設置大型聖誕裝置，一起來拍照打卡、抽10萬元百貨禮券！百貨跨界燈光秀同步登場，讓信義區從白天逛街到夜晚賞燈都充滿節慶氛圍。

7. 桃園華泰名品城

桃園華泰名品城今年以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為主題，將於11/21盛大揭開10週年序幕！聖誕市集融合復古百老匯聖誕節慶氛圍，除了豐富的拍照打卡點，今年也有多達38攤多國人氣美食可以邊吃邊逛，11/21當天19:40～20:00還能看到10週年煙火秀。

活動時間： 2025/11/21～2026/1/1

地點： 桃園華泰名品城

更多資訊：桃園華泰名品城

8. 2025山谷燈光節

每年12月至隔年1月於聖誕節及新年之際，在梨山谷關兩處光環境布置配合聖誕佳節及跨年過節氣氛，活動亮點為梨山賓館前兩棵雪松，藉由各式燈具將兩顆雪松佈置成聖誕樹並結合音樂光線變化展現聲光效果，打造出「全台最高聖誕樹」，每年也會有不同主題之光環境展現。

山谷燈光節（圖片來源：參山國家風景區）

9. KM Park Outlets 高雄草衙

雪境地圖解鎖！即日起～2026/1/1耶誕探險正式啟程，叮叮電車換上全新造型，穿梭雪境展開夢幻旅程，六大雪境打卡亮點，白天晚上都好拍。

活動時間：即日起～2026/1/1

-中央廣場童話北極村13:30～20:30 每60分鐘演奏浪漫樂章

-戶外購物街區雪境耶誕樹14:00～21:00 每60分鐘雪花落下

10. 高雄統一夢時代

高雄統一夢時代「愛．Sharing」聖誕節活動，今年以夢幻水都「威尼斯」為主題，包含13米高的聖誕樹「Purple Wish」，威尼斯大運河及里阿爾托橋，將河岸打造浪漫造景，更以面具節舉辦夢想狂歡嘉年華。

11. 高雄漢神巨蛋購物廣場

2025年第一棵聖誕樹登場！今年聖誕節，高雄漢神巨蛋購物廣場以迪士尼「毛孩萌寵派對」為主題，除了必拍的16米高的貓狗奇蹟聖誕樹、妙妙貓奇幻禮盒，還有多個超萌打卡點，包括布魯托、小姐與流氓、101忠狗、貓兒歷險記等迪士尼可愛萌寵。

12. 2025高流聖誕趴KMC XMAS

2025高流聖誕趴KMC XMAS，以歐洲聖誕市集的異國氛圍打造最獨特的聖誕饗宴，在珊瑚礁群與鯨魚堤岸有海景相映的17米夢幻聖誕樹。

活動時間：2025/12/5～2026/1/4

-3 大主題舞台× 13+組表演：12/20、12/24、12/ 25（12月公布完整卡司名單）

-多樣互動式街頭表演（馬戲團、民俗技藝與特技舞蹈）：12/20、12/21、12/27、12/28

-聖誕童話村×歐式市集：12/20～12/21、12/24～12/28

地點： 高雄流行音樂中心 珊瑚礁群、鯨魚堤岸

更多資訊：高雄流行音樂中心

高流聖誕趴（圖片來源：高雄流行音樂中心）

13. 2025屏東聖誕節

今年屏東以「聖誕村」為靈感，於2025/11/28～2026/1/4在屏東公園營造夢幻浪漫的冬日場景。主燈「聖誕派對」設計圍繞三大主軸──「星光聖誕樹」、「雪橇巡禮」與「聖誕列車」，還有精彩的系列活動。

活動時間： 2025/11/28～2026/1/4

地點： 屏東公園

主燈燈光展演時間： 18:00～22:00，每30分鐘1場，每場3分鐘

聖誕村燈飾亮燈時間： 17:30～22:00

更多資訊：屏東聖誕節

屏東聖誕節（圖片來源：i屏東～愛屏東）

🎄【2025全台聖誕市集】

1. 2025台北耶誕愛無限耶誕市集

大安森林公園設置主燈及造景，新生南路沿線擺滿耶誕燈飾，另外還有耶誕音樂會邀請民歌及流行歌手於大安森林公園演出。

日期： 12/12～12/14

時間： 12/12（五）17:00～21:00、12/13（六）11:00～19:00、12/14（日）13:00～19:00

地點： 大安森林公園全區

更多資訊：2025台北耶誕愛無限

2. 圓山花博德國聖誕市集

最傳統的德國聖誕市集首推就是圓山花博德國聖誕市集，市集提供多樣化的歐式傳統美食、飲料、德國啤酒、熱紅酒、甜點以及多項德國商品。

時間：

2025/11/28 11:00～21:00

2025/11/29 11:00～21:00

2025/11/30 11:00～20:00

地點： 圓山花博公園 長廊廣場

更多資訊：德國經濟辦事處

3. 新北歡樂耶誕城聖誕市集

德國經濟辦事處自2021年起便與新北歡樂耶誕城合作舉辦德國耶誕市集，除了逛市集，還有豐富的舞台活動，包括親手體驗 DIY、欣賞聖誕歌曲，以及最受歡迎的耶誕老人見面會。

時間：

2025/12/5 11:00～22:00

2025/12/6 11:00～22:00

2025/12/7 11:00～22:00

地點： 新北市市民廣場

更多資訊：新北歡樂耶誕城

4. 桃園藝文廣場德國聖誕市集

最傳統來自德國的德國聖誕市集，今年首次在桃園藝文廣場舉辦，一起感受德國傳統佳節的愉快氛圍。

時間：

2025/12/13 11:00～20:00

2025/12/14 11:00～18:00

地點： 桃園藝文廣場

更多資訊：德國經濟辦事處

