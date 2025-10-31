2025全台萬聖節TOP 29活動總整理！高雄衛武營巨型大南瓜、天母搞什麼鬼、六福村墓碑鎮...
10/31萬聖節即將到來，各縣市也紛紛推出各式各樣的萬聖節系列活動，舉辦奇幻搞怪的萬聖節嘉年華派對，不但有各式市集小攤可以逛逛買買吃吃，還有萬聖節變裝遊行等精彩活動，一起來參與好玩又充滿樂趣的鬼怪狂歡盛典吧！
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
👻萬聖節的由來？
萬聖節Halloween的起源，可追溯到凱爾特人的節日「薩溫節」（Samhain），凱爾特人相信每年的10月31日是夏天的結束和冬天的開始，代表著一年的重要轉折，因此將這一天視為「鬼節（Halloween）」。為了防止邪靈侵擾，大家在10/31晚上穿著恐怖面具和服裝，以及在自家門口準備食物，以躲避邪靈或是被亡魂找麻煩。
👻2025年萬聖節的日期？
2025年萬聖節的日期為10月31日星期五。
🎃1. 2025天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華
⚠️最新資訊：因連日豪雨造成動場地積水，及活動場地平均風6級以上或陣風8級以上，設備無法進場等因素，10/24~10/25 天母搞什麼鬼17活動順延一週。原定10/24(五)百鬼夜行延至10/31(五)、原定10/25(六)天母運動公園主活動延至11/1(六)。
「天母萬聖節嘉年華」以結合異國的萬聖節節慶活動，突顯商圈特色，於每年10月邀集天母商圈店家與周邊百貨業者，辦理變妝遊行、不給糖就搗蛋聯合行銷活動、特色店家市集及卡通人物表演等系列活動。
-百鬼夜行討糖時間：10/31(五)19:00、活動地點：新光三越台北天母店-忠誠路二段-大葉高島屋
-主活動園遊會時間：11/1(六)13:00、活動地點：天母運動公園
-討糖店家配合時間：11/1(六)全天、活動地點：250家配合店家(糖果數量有限發完為止)
時間：10/31～11/1
地點：天母運動公園
更多資訊：2025天母搞什麼鬼17萬聖節活動
🎃2. 2025高雄萬聖節喂！武營來搞怪
今年萬聖節，大南瓜降臨衛武營，等你一起來搞怪！22公尺巨型南瓜降臨衛武營、11/1晚上19:00萬聖節大遊行登場，另外11/1晚上20:30還有六福村「墓碑鎮」首度來高雄。
◎時間：10/31～11/2
◎地點：衛武營藝術文化中心
◎更多資訊：雄愛學-高雄市政府教育局 、高雄旅遊網
🎃3. 六福村萬聖節活動「2025墓碑鎮」
六福村主題樂園萬聖節「墓碑鎮」在 9/6～11/20精彩登場，今年有五大獨家體驗，包括四大必拍『地獄系打卡點』、年年爆滿驚悚爆表『惡靈餐廳』、全新鬼屋絕對尖叫『怨靈礦坑』、全新打造演出舞台『亡靈終點站』、期間限定必吃『搞怪餐點』，還有豐富的墓碑鎮和芮妮周邊。
時間：即日起～11/20
地點：新竹六福村主題樂園
更多資訊：六福村2025墓碑鎮
🎃4. 小人國「怪誕驚喜萬聖趣」
小人國一年一度的怪誕驚喜萬聖趣即將開啟！新主題裝飾×暗黑奇幻氛圍×必拍打卡熱點，白天童話感，增添搞鬼 FUN，不只園區場景全面換上暗黑搞怪新裝，人氣長銷No.1爆米花也換上萬聖限定包裝，三大口味×三款搞鬼造型，玩樂園、拍美照。
►指定討糖地點：唐人街、美味樂商品店、車站商品店、童樂堡、急流專賣店、埃及館
地點：小人國
更多資訊：怪誕驚喜萬聖趣
🎃5. 2025義大遊樂世界「義大萬聖月」
2025義大萬聖月再次降臨義大遊樂世界。
-9/27～9/29、10/4～10/6、10/10～10/12、10/24～10/26萬聖裝扮購票入園第二人只要15元（需搭配乙名購買1,080元全票），購買本活動者2位皆需著萬聖元素裝扮
-萬聖趴限定優惠10/11 16:30～20:00星光入園350元，活動地點：木馬廣場
地點：義大遊樂世界
更多資訊：義大遊樂世界義大萬聖月
🎃6. 2025劍湖山世界「Dr.J萬聖狂歡趴」
小丑列車長Dr.J又現身了，這次他帶領詭怪們，準備來場盛大的萬聖趴踢，你是萬聖大玩咖嗎？趕快加入Dr.J的狂歡行列，一起大鬧劍湖山世界！
假日限定 ：和狂歡列車一起遊行趴踢，只要變裝夠酷、夠美、夠可怕，就有機會收到Dr.J的邀請函，可以搭上狂歡列車一同狂歡！
時間：2025/9/27～11/9 下午15:30，VR Dino飛越恐龍谷前 Let's Party（*每週二休演）
地點：劍湖山世界
活動：
-萬聖節變裝，全身達70%享本人門票299元優惠，變裝本人購票、驗票及入園期間皆須保持裝扮方享優惠。
-變裝70%標準：上、下身皆裝扮且有佩戴頭飾或臉妝。
-萬聖變裝若未主動出示恕無法享有優惠，亦不得事後補件或折讓
更多資訊：劍湖山世界Dr.J萬聖狂歡趴
🎃7. 2025九族文化村《妖祭：起源》
◎時間：10/1～11/16妖怪主題變裝優惠
(1) 加入【佛道】陣營：造型「光頭」免費入園。（禿頭、平頭不適用、戴頭套不適用）
(2) 加入【妖道】陣營：造型「異色染髮」、「鬼怪裝扮」贈妖祭樂園互動遊戲券乙張。（染髮或變裝需達70%頭髮或身體面積。髮色非黑色皆屬於異色染髮）
◎地點：九族文化村
◎更多資訊：2025九族妖祭
🎃8. 花蓮遠雄海洋公園「Halloween 小鬼祭」
遠雄海洋公園從9/6～11/2，將搖身變成萬聖狂歡城！季節限定主題活動、餐點，還有神出鬼沒的可愛小幽靈們，一系列搞怪又熱鬧的萬聖派對盛宴！萬聖限定精彩遊行，每日限定一場，季節主題秀，不看會後悔！
時間：9/6～11/2，表演時間13:15
地點：遠雄海洋公園歡樂大街
小提醒：9/10、9/17、9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29休演，戶外節目會視天氣狀況，暫停演出或調整演出內容
🎃9. 2025第3屆心中山萬聖節
今年於10/3～10/26在心中山線形公園辦理萬聖節主題市集，提供最派鬼節調飲與獵奇餐點，甜點、手作攤位、型格餐車炒熱商圈節慶氛圍，視覺上讓遊走在線形公園的民眾，猶如參加一場萬聖節派對。10/24～10/25還有【秀裝扮】南瓜提桶限量發送，每日150份，限12歲以下小朋友，送完為止。
時間：10/3～10/26
地點：心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園）
更多資訊：2025第3屆心中山萬聖節
🎃10. 2025府中奇幻城「雙城物語」
「2025府中奇幻城」跨界結合多款遊戲推出近1個月的系列活動，於10/3起盛大開城，6大主題活動將於每週末輪番登場。壓軸登場的「府中搞什麼鬼」將於10/25～10/26熱鬧開演，活動包含搞怪市集、兒童討糖，以及最受期待的萬聖節變裝比賽。
時間：府中搞什麼鬼2025/10/25～10/26
地點：新北市板橋府中廣場
更多資訊：2025府中奇幻城
🎃11. 彩虹萬聖節Rainbow Halloween
一道彩虹，把色彩、美食與萬聖節串連在一起，今年的活動亮點之一【Drag Queen 變裝秀】，將萬聖節的「變裝文化」與彩虹的「多樣自由」完美結合。
時間：10/24～10/26，12:00～22:00（週日到20:00）
地點：圓山花博 花海廣場
更多資訊：彩虹萬聖節
🎃12. 2025桃園萬聖城
2025桃園萬聖城的市集規劃，以主舞台前城堡廣場的「魔幻城堡市集」為主，在整個活動場域內規劃不同的主題特色市集村落，讓整個桃園萬聖城活動處處都驚喜。
時間：10/25～11/2，平日17:00～21:00、假日12:00～22:00
地點：桃園藝文廣場&綠園道（桃園市桃園區中正路1188號）
更多資訊：2025桃園萬聖城
👉 看更多：2025桃園萬聖城10/24登場！交管路段一次看 搭公車拿好禮
🎃13. 華泰名品城「南瓜谷魔法村」
換上你最俏皮的萬聖裝扮，並追蹤華泰名品城的臉書或IG帳號，就能抽出你的「萬聖魔法小車」，並獲得節日糖果！每位小朋友限領壹份。數量有限，送完為止！
時間：10/18、10/19、10/25、10/26下午16:00開始
地點：一期廣場 南瓜谷魔法村
更多資訊：華泰名品城「南瓜谷魔法村」
🎃14. 2025新竹市萬聖節-萌怪不夜城
2025新竹市萬聖節「萌怪不夜城」10月17日至10月31日將於新竹市政府熱鬧登場。今年與重量級IP「卡娜赫拉的小動物」合作，療癒系明星 P助與粉紅兔兔將化身萬聖節限定小萌怪。
萌怪轉蛋所：10/17～10/31市府大廳
怪奇小鎮市集：10/24 16:00～21:00新竹市二二八公園
萬聖大遊行：10/24 19:00～20:00府前廣場
萌怪躲貓貓：10/17～10/31市府及周邊
更多資訊：新竹市萬聖節
👉 看更多：10/24竹市萬聖大遊行交通疏導措施
🎃15. 嘉義佐登妮絲城堡
◎活動時間：
10月28日大林國中旗樂隊 13:30、15:30，嘉年華遊行14:00、16:00
10月29日 嘉年華遊行14:00、16:00
萌鬼來討糖：12歲以下裝扮入園免費領取討糖南瓜提籃，到討糖點對著關主（出沒在城堡的女巫、白幽靈、折氣球小丑）大喊「trick or treat」就能獲得糖果，另外還會有佐美喵萬聖貼紙可以領取。
精油蠟燭、手工皂DIY：萬聖節限定南瓜造型精油蠟燭、手工皂（限量），全天上、下午各有一場，持門票可以折抵DIY＄100。
◎更多資訊：嘉義佐登妮絲城堡
🎃16. 台南海安商圈萬聖節
台南市海安觀光商圈舉辦一年一度的萬聖節狂歡盛典，今年主題是夜行鬼市 × DJ狂歡派對，萬人扮裝遊行，遊行時間升級為兩天、雙路線巡遊整個海安商圈、超強卡司DJ派對、近200人的萬聖舞團表演、近百攤品牌市集。
時間：10/25～10/26 16:00～22:00
地點：台南市海安商圈（民生路至府前路）
更多資訊：台南海安商圈萬聖節
🎃17. 2025兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」
今年10/24～10/26三天連假，來兒童新樂園參加「萬聖變裝點心趴」超好康，有萬聖裝扮免費入園、寶可夢見面會、入園限定好禮、點心包與闖關抽獎。
◎萬聖元素裝扮免費入園：大小朋友發揮創意把萬聖節元素裝扮上身，都享有免費入園優惠。
◎寶可夢見面會：活動三天將在樹蛙表演場舉辦多場「皮卡丘」與「伊布」見面會可近距離互動。（合照將按照先到先得原則）
◎限定好禮：入場即贈「皮卡丘」或「伊布」造型遮陽帽（數量有限，發完為止）
◎點心禮包免費領取：每日上午9:00，兒樂大門廣場發送點心禮包與闖關卡，限12歲以下小朋友免費領取，一人限領一份，活動期間共4,000份，送完為止。
◎闖關抽大獎：集結昇恆昌、黑松FIN、Alobaby等多家知名品牌設置互動攤位，完成闖關任務後抽獎，獎品有Switch 2、LEGO、Nova Plus兒童拍立得等好禮。
◎《Pokémon GO》歡樂登場：10/21～11/16，可在園區內參與「GO集章趣」線上遊戲，與擁有兒童新樂園特別背卡的「戴著圍巾的拉普拉斯」相遇，完成集章任務可至遊客服務中心兌換限量紀念品。園區內也將增設寶可夢主題拍照裝飾，大小朋友可一同拍照留念！
時間：2025/10/24～10/26
地點：兒童新樂園
更多資訊：兒童新樂園萬聖變裝點心趴
🎃18. SKM Park Outlets高雄草衙
高雄草衙商圈化身驚悚的「南瓜鎮」，夜間限定遊行搭配沉浸式演出登場。活動以惡靈軍團與保衛隊的對決為主線，結合電車遊行、燈光特效與現場表演，打造萬聖節限定的奇幻夜晚。
10/24～10/31打卡享好禮：新光三越會員於館內任一陳列合照並上傳至instagram標註「@skmpark_official」+出示不限金額發票 即可限量兌換「立體南瓜髮箍」乙份
10/26 13:00～17:30鬼影變裝秀：店櫃人員的「人氣鬼影」投票歡迎隨時關注貼文動態
即日起～10/26每週六日18:30惡靈來襲-南瓜鎮封印戰：夜間限定、電車遊行、沉浸演出、惡靈共舞
◎地點：高雄市前鎮區中安路1-1號（鈴鹿賽道樂園售票中心出發）
◎更多資訊：SKM Park Outlets
🎃19. 壽山動物園
壽山動物園自10/24～10/26推出連續三天的變裝優惠，凡以動物主題裝扮即可享免費入園。
-10/25下午15:00親水廣場暮光假面舞會
-10/26下午15:00豆子劇團「萬聖奇幻劇場」
時間：10/24～10/26
地點：壽山動物園
更多資訊：壽山動物園萬聖節派對
🎃20. 2025溪頭松林町萬聖嘉年華
一年一度的撒糖狂歡遊行又要來臨～穿上你最酷最美最嚇人的萬聖裝扮一同參與遊行吧！活動將在10/18～10/19、10/24～10/26兩個週末舉行。
時間：10/18～10/19、10/24～10/26
地點：明山森林會舘•溪頭松林町（南投縣鹿谷鄉內湖村興產路2-3號）
更多資訊：妖怪森林-溪頭松林町萬聖嘉年華
資料整理：Vinge
