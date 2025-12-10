2025全國大學國際長交流會議 共推高教國際化

新聞稿大合照

教育部委由財團法人高等教育國際合作基金會主辦「2025全國大學校院國際事務主管交流會議」，今天(10日)登場，匯聚國內63所大學校院國際事務主管人員，並邀集韓國國際教育者協會代表團(KAIE)共同與會，共135人齊聚一堂，交流推動高等教育國際化的經驗與成果，並共同探討未來發展趨勢。

會議由教育部政務次長劉國偉及高教基金會董事長李蔡彥致開幕詞，揭開序幕。李蔡彥董事長表示，隨著全球高等教育環境快速變遷，國際合作已成為高教永續發展的重要關鍵，期盼藉由此次會議凝聚國內各校的能量，深化與國際夥伴的連結，持續提升臺灣高教的全球能見度與競爭力。

本次會議以「國際化人才培育及未來趨勢」為主題座談，由國立臺灣大學國際長袁孝維主持，並邀請英國文化協會處長蘇珊（Susan Milner）、澳洲辦事處副代表林明皓（Christopher Lim）、以及韓國國際教育協會（KAIE）會長Mr. Hoin Kim 分享各國招生策略、推動國際化教育及人才培育的策略與經驗。

隨後的主題講座聚焦「推廣華語教育及國際學生留臺就業輔導」，邀請教育部國際及兩岸教育司華語科莊祐瑄科長及高教基金會關芳芳副執行長分享華語教育政策及規劃；國際學生留臺就業輔導方面邀請國立臺灣大學及朝陽科技大學分享實務經驗，探討如何整合政策與資源，協助國際學生深耕臺灣、拓展職涯發展。

下午場次則由教育部青年發展署陳雪玉署長與諶亦聰副署長介紹「青年百億海外圓夢基金計畫」，同時邀請明新科技大學、國立高雄師範大學、國立臺灣大學及崇右影藝科技大學分享實務經驗，鼓勵青年學子走向國際，提升國際移動力；另由正修科技大學及國立中興大學共同分享「國際教育及產學合作」的策略實踐，展現各校推動國際交流與產業鏈結的成果。