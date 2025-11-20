「2025全國大觀盃」城市科大觀光系台日生聯隊獲一金一銀肯定
【記者蔡富丞/台北報導】台北城市科技大學與中華優質旅遊發展協會共同協辦「2025全國大觀盃觀光設計競賽」全國總決賽，今年共吸引全台高中職暨大專院校 180 支隊伍、600 多名選手參賽，競爭激烈。台北城市科技大學觀光系由日籍學生領軍組隊參賽，勇奪大專外語組一金一銀，表現亮眼。
本屆賽事以交通部觀光署東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處三處轄區為創作範圍，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片，並分為外語組、國語組與伴手禮設計組等競賽項目。外語組作品語種多元，涵蓋英語、日語、越南語及印尼語等，充分展現台灣觀光人才的國際溝通能力與文化視野。
城市科大觀光系日籍學生參賽作品「從城市到海邊只差一趟列車的啟程」奪得大專外語組金牌。該隊由本系台籍與日籍大二同學攜手合作，以日語介紹北海岸與福隆一帶風光，以知性與感性兼具的敘事手法及細膩的畫面呈現，讓評審團留下深刻印象，一致給予高度肯定。
同系另一件大專外語組參賽日語作品「東北角と北海岸映え旅」則由大四台籍與日籍同學組隊以 VLOG 形式，帶領觀眾走訪北海岸風情與野柳地質景觀，從年輕視角呈現海岸線之美與在地人文風情，最終獲得銀牌肯定。評審表示，作品不僅展現學生平日專業學習成果，更反映其對觀光產業實務的理解與熱忱，並鼓勵同學未來持續精進外語與導覽專長，投身觀光產業服務。
在伴手禮設計組方面，高雄餐旅大學以作品「聚．拾光．記趣」榮獲伴手禮設計特金獎。團隊以「聚．拾光．記趣」為核心概念，為「東北角及宜蘭海岸國家風景區」量身打造兼具故事性、互動性與收藏價值的文創商品，設計出「2026 故事桌曆」與「故事盲盒」，結合吉祥物公仔、故事小卡及可播放情境旋律的音樂盒，營造能喚起旅遊回憶的多重感官體驗，作品完成度極高，獲得評審青睞。
來自蘇澳海事高中的參賽團隊則發揮地主優勢，以活力十足且生動活潑的創意，介紹宜蘭在地秘境。其作品「海岸的記憶：走進蘭陽的時光旅程」榮獲國語組銀牌，「壯圍風，蘇澳泉，宜蘭情」則拿下國語組銅牌，在激烈競爭中同獲佳績，相當難得。
台北城市科技大學觀光系主任郭名龍表示，本系已連續十三屆協助辦理全國大觀盃賽事，今年再度由學生勇奪 1 金 1 銀，倍感欣慰，也感謝同學們在課堂學習之餘仍投入大量心力準備比賽。特別是本屆金牌有系上的日本籍學生參與創作，更展現本系多元國際學習環境的成果。同時，他也感謝系上師長李奇嶽、黃柏維、張瑄懿、楊雅琦等人在賽前指導與籌備過程中的付出與支持。
大會籌備主席李奇嶽教授則在頒獎典禮中表示，很高興透過競賽，讓同學更深入認識東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等三處轄區的自然景觀與人文風情，並藉由影片創作與伴手禮設計，將台灣觀光魅力推廣給更多民眾與國際旅客。
他同時指出，全國大觀盃觀光設計競賽至今已連續舉辦十三屆，能持續推展，除仰賴交通部觀光署及各風景區管理處的長期支持外，也要感謝今年 180 支參賽隊伍的熱情參與。未來期盼持續透過競賽平台，培育更多具創意與實務能力的觀光人才，為台灣觀光產業注入新能量。
