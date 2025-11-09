2025全國女童軍大會師在嘉盛大登場 黃敏惠勉勵學習女童軍勇於探索、服務精神

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】2025全國女童軍大會師「遊嘉而行穿越320＋1」昨（8）日在嘉義女中熱鬧展開。活動以「城市探索 × 女力行動」為主軸，結合嘉義建城321週年城市博覽概念，帶領全國女童軍以實地探訪方式，走入「木都」、「畫都」與「文化新都心」的風華軌跡中，學習以行動實踐服務與領導精神。嘉義市長黃敏惠滿同時也是中華民國台灣女童軍總會理事長前往嘉義女中，與來自全國的女童軍相見歡，期待透過「遊嘉而行穿越320＋1」讓更多人認識嘉義之美，發揮女童軍勇於探索、學習精神，走訪嘉義市各地，更加認識這座城市。

黃敏惠市長與來自全國、超過1千位的女童軍相見歡，並分享嘉義市與女童軍深刻的緣份。黃敏惠市長說明，今日活動舉辦在嘉義女中，嘉義女中於1948成立女童軍團，這正是全台灣第一個成立女童軍團的學校；而中華民國台灣女童軍總會自1958年成立以來，今年也邁入第67年，嘉義女中見證了女童軍的堅持與成長，能夠在這裡迎接來自全國各地的女童軍夥伴格外有意義。

黃敏惠市長也與女童軍夥伴分享，童軍教育是嘉義市推行多元教育中重要的一環，面對多元、多變的世界，童軍教育教導孩子們「準備、日行一善、人生以服務為目的」，培養孩子們的獨立，也陶冶了孩子的品德，為社會注入正向能量。期待更多人加入女童軍、學習女童軍「勇於探索、勇於服務，透過行動實踐諾言與規律的精神，成為改變世界的力量。

黃敏惠市長也提到，雖然嘉義市座小城，卻有著大大的能量，此次承辦全國女童軍大會師並非易事，感謝嘉義市女童軍夥伴爭取活動於嘉義市舉辦，並扛下籌辦活動的重責。期待藉活動，讓更多女童軍、童軍力量在嘉義市凝聚，也透過活動，讓更多人看見這座城市充滿歷史、人文的美好。

教育處處長郭添財表示，本次大會設計多元探索方案，包括「城市追蹤旅行」、「文化導覽體驗」與「戶外挑戰活動」等內容。第一日由嘉義女中出發，學員分站探訪嘉義美術館、檜意森活村、嘉義公園與農試所等重要文化據點，透過任務闖關認識嘉義的藝術與歷史脈絡。夜間則於國立嘉義大學舉辦「嘉常饗宴」，邀請在地青年與學校表演團隊聯合演出，展現嘉義「畫都木都」的文化能量。

第二日活動分流前往故宮南院與南興探索園區。文化導覽組透過導覽與互動學習，理解亞洲藝術與文化共融精神；體驗挑戰組則進行低空挑戰與團隊任務，強化合作與解決問題的能力。整體活動貫徹「做中學、學中做」的女童軍教育理念，讓參與者在寓教於樂中展現勇氣與領導力。

嘉義市長期推動女性公共參與與性別平權，致力打造友善、多元的城市環境，每一位女孩都值得被看見、被相信，當妳願意服務他人、創造改變，世界也會因此更美好。活動最後，全體女童軍互致友誼敬禮，為嘉義建城321年寫下屬於女孩與城市共榮的新篇章。

圖：2025全國女童軍大會師「遊嘉而行穿越320＋1」昨（8）日在嘉義女中熱鬧展開。活動以「城市探索 × 女力行動」為主軸，結合嘉義建城321週年城市博覽概念，帶領全國女童軍以實地探訪方式，走入「木都」、「畫都」與「文化新都心」的風華軌跡中，學習以行動實踐服務與領導精神。嘉義市長黃敏惠以童軍總會理事長身份前往嘉義女中相見歡。（記者吳瑞興翻攝）